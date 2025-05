Die Zukunft des Resilienzmanagements für Anwendungen: Wichtige Ankündigungen für IBM Concert

Da sich Unternehmen in einer zunehmend komplexen und unvorhersehbaren digitalen Geschäftswelt zurechtfinden müssen, reicht eine reaktive Strategie für Resilienz nicht aus – sie muss proaktiv, intelligent und automatisiert sein.

Mit der Einführung von IBM Concert Resilience Posture gewinnen Unternehmen umfassende, KI-gestützte Erkenntnisse, anhand derer die Resilienz von Anwendungen gemessen und gestärkt werden kann. IBM Concert Workflows gehen noch einen Schritt weiter, indem sie die Risikoerkennung in eine automatisierte, kontextsensitive Problembehebung verwandeln. Und in geschäftskritischen IBM Z-Umgebungen sorgt IBM Concert for Z APAR Insights mit proaktivem Risikomanagement für Sicherheit und Stabilität. Zusammen ermöglichen es diese Innovationen Unternehmen, Störungen zu antizipieren, ihre Leistung zu optimieren und Resilienz in großem Maßstab aufzubauen – denn die Zukunft gehört denen, die dafür bereit sind.

Sind Sie bereit, die Kontrolle über Ihre Anwendungsresilienz zu übernehmen? Erfahren Sie mehr darüber, wie IBM Concert Ihrem Unternehmen helfen kann, Störungen einen Schritt voraus zu sein und die operative Exzellenz zu fördern, und erfahren Sie, wie Sie das Resilienzmanagement mit KI-gestützten Erkenntnissen und Automatisierung transformieren können.

Besuchen Sie IBM Concert