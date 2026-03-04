Terraform Enterprise (TFE) Bring Your Own License: Vereinfachte Unternehmensautomatisierung mit Flexibilität und Kontrolle

Terraform Enterprise (TFE) auf IBM Cloud vereinfacht die Art und Weise, wie Unternehmen Infrastruktur als Code einrichten und verwalten. Das Bring Your Own License-Modell hilft Teams, Lizenzen zentral über Einheiten hinweg zu verwalten, wodurch die Kontrolle verbessert und die Time-to-Value reduziert wird.

Dieser Ansatz unterstützt Multi-Cloud-Steuerungsebenen und ermöglicht so eine konsistente Governance und Sicherheit. Bei richtiger Konfiguration passt es auch gut in regulierte und Hybrid-Cloud-Umgebungen, die eine strenge Compliance erfordern.

Der Betrieb auf der resilienten Infrastruktur von IBM Cloud bietet hohe Verfügbarkeit und Skalierbarkeit. Es reduziert den operativen Aufwand, sodass sich die Teams auf strategische Initiativen konzentrieren können.