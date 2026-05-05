Einführung der GPU-Beschleunigung für IBM watsonx.data: Private technische Vorschau

Bei NVIDIA GTC zeigten IBM, Nvidia und Nestlé, was möglich ist, wenn GPU-Beschleunigung auf Open-Data-Architektur trifft –sie demonstrierten bis zu fünfmal schnellere Analyse-Workloads und senkten die Kosten um bis zu 83 %. Es war ein klares Signal dafür, wie die Zukunft datenintensiver Workloads aussehen kann, wenn Leistung und Effizienz gemeinsam neu gedacht werden.

Heute baut IBM auf dieser Dynamik auf und kündigt offiziell die private technische Vorschau der GPU-beschleunigten Abfrageverarbeitung für watsonx.data an – entwickelt, um Unternehmen bei der Bewältigung einer ihrer dringlichsten Herausforderungen zu unterstützen: den steigenden Kosten für Analyse und KI in großem Maßstab.

Während Unternehmen KI und Analyse in immer komplexeren, verteilten Datenumgebungen fortsetzen, haben traditionelle CPU-basierte Systeme Schwierigkeiten, Schritt zu halten. Das Ergebnis sind langsamere Erkenntnisse, steigende Infrastrukturkosten und ein zunehmender Druck auf die Datenteams, mit weniger Ressourcen mehr Wert zu liefern. Die GPU-Beschleunigung stellt einen neuen Weg in die Zukunft dar.