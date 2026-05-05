Einführung der GPU-Beschleunigung für IBM watsonx.data: Private technische Vorschau

Entwickelt, um Unternehmen bei der Bewältigung einer ihrer drängendsten Herausforderungen zu unterstützen: den steigenden Kosten für Analyse und KI in großem Maßstab.
Bei NVIDIA GTC zeigten IBM, Nvidia und Nestlé, was möglich ist, wenn GPU-Beschleunigung auf Open-Data-Architektur trifft –sie demonstrierten bis zu fünfmal schnellere Analyse-Workloads und senkten die Kosten um bis zu 83 %. Es war ein klares Signal dafür, wie die Zukunft datenintensiver Workloads aussehen kann, wenn Leistung und Effizienz gemeinsam neu gedacht werden.
Heute baut IBM auf dieser Dynamik auf und kündigt offiziell die private technische Vorschau der GPU-beschleunigten Abfrageverarbeitung für watsonx.data an – entwickelt, um Unternehmen bei der Bewältigung einer ihrer dringlichsten Herausforderungen zu unterstützen: den steigenden Kosten für Analyse und KI in großem Maßstab.
Während Unternehmen KI und Analyse in immer komplexeren, verteilten Datenumgebungen fortsetzen, haben traditionelle CPU-basierte Systeme Schwierigkeiten, Schritt zu halten. Das Ergebnis sind langsamere Erkenntnisse, steigende Infrastrukturkosten und ein zunehmender Druck auf die Datenteams, mit weniger Ressourcen mehr Wert zu liefern. Die GPU-Beschleunigung stellt einen neuen Weg in die Zukunft dar.
Erste Ergebnisse von privaten Kunden im Rahmen der technischen Vorschau belegen das reale Potenzial dieses Ansatzes.
Diese Ergebnisse stellen keine schrittweisen Verbesserungen dar. Sie signalisieren einen grundlegenden Wandel in der Herangehensweise von Unternehmen an datenintensive Workloads – Leistungssteigerungen und Kostensenkungen sind nicht länger ein Zielkonflikt, sondern ein gemeinsames Ergebnis. Mit wachsenden Datenmengen und der zunehmenden Verbreitung von KI wird diese Art der schrittweisen Verbesserung schnell von einem Wettbewerbsvorteil zu einer geschäftlichen Notwendigkeit.
IBM hat diese Innovation auch intern über seine CIO-Organisation angewendet und fungiert dabei als „Client Zero“ für GPU-beschleunigtes watsonx.data. In frühen Bereitstellungen mit IBM watsonx.data Presto C++ und GPU-Beschleunigung erzielten IBM-Teams im Vergleich zur reinen CPU-Ausführung bis zu 25-fach schnellere Leistung 1 und senkten gleichzeitig die Kosten für diese Workload aufgrund der reduzierten Laufzeit um ca. 80 % 2. Diese Ergebnisse belegen nicht nur die Skalierbarkeit des Ansatzes, sondern auch IBMs Engagement, die Technologie in realen Unternehmensumgebungen zu validieren, bevor sie Kunden zur Verfügung gestellt wird. Diese Ergebnisse stammen aus IBM-Tests von Telemetrie-Abfrage-Workloads auf der Nvidia A100 GPU-Infrastruktur; die Ergebnisse können je nach Abfrage, Datenvolumen, Infrastruktur, Konfiguration und Bedingungen variieren.*
Kern dieser Innovation ist eine einfache, aber wirkungsvolle Umstellung: die Verlagerung rechenintensiver Abfrageoperationen – wie Joins, Aggregationen und Filter – von CPUs auf GPUs. Durch die Nutzung massiver Parallelverarbeitung können analytische Workloads drastisch schneller ausgeführt werden als mit herkömmlichen Ansätzen, während gleichzeitig die Nutzung der Infrastruktur und die Kosten erheblich reduziert werden.
Das ist mehr als ein Leistungsboost; es ist ein struktureller Wandel in der Funktionsweise der Analyse-Ökonomie. Schnellere Abfragen bedeuten schnellere Entscheidungen. Geringere Rechenanforderungen führen direkt zu reduzierten Kosten pro Abfrage. Und mit einer effizienteren Ressourcennutzung können Unternehmen Analyse- und KI-Workloads ohne lineare Kostenerhöhungen skalieren.
Eines der größten Hindernisse für die Modernisierung war schon immer die Komplexität. Viele Performance-Lösungen erfordern das Umschreiben von SQL-Abfragen, die Migration von Daten oder die Neugestaltung von Pipelines. Mit GPU-Beschleunigung entfällt dieser Kompromiss.
Diese Funktion ist für die Nutzer vollständig transparent – bestehende Abfragen, Datenformate und Connectoren funktionieren weiterhin unverändert. Unternehmen können sofort von schnellerer Abfrageausführung, höherer Parallelität und geringerer Latenz profitieren, ohne bestehende Workflows zu unterbrechen. Damit eignet sich diese Lösung hervorragend für Unternehmen, die Innovation und betriebliche Stabilität in Einklang bringen.
Ebenso wichtig ist, dass die Lösung für hybride Umgebungen konzipiert ist und nahtlos über Cloud- und lokale Bereitstellungen integriert wird, während gleichzeitig Open-Source-Presto-Kompatibilität und Unternehmensklasse-Governance erhalten bleibt.
Wir erweitern nun den Zugang zu dieser Funktion durch unser privates technisches Vorschauprogramm, das ausgewählten Kunden die Möglichkeit gibt, direkt mit IBM Produkt- und Engineering-Teams zusammenzuarbeiten, die Roadmap zu beeinflussen und frühzeitigen Zugang zu der Analyseleistung der nächsten Generation zu erhalten.
Wenn Ihr Unternehmen groß angelegte Analysen durchführt, KI-gestützte Workloads erforscht oder das Preis-/Leistungsverhältnis ohne Unterbrechungen verbessern möchte, laden wir Sie ein, sich uns anzuschließen.
Nehmen Sie an der privaten technischen Vorschau zu IBM watsonx.data GPU Acceleration teil und gestalten Sie die Zukunft der Unternehmensanalyse mit:
1 *Basierend auf internen IBM-Tests an Telemetrie-Workloads, die eine GPU-beschleunigte Infrastruktur mit einem On-Prem-System vergleicht, das einen einzelnen Server mit 8 Nvidia A100 GPUs nutzt, mit CPUs auf watsonx.data SaaS mit Presto auf IBM Cloud. Auf dem gesamten Datensatz mit über 1,159 Milliarden Zeilen wurden Telemetrieabfragen in 1,77 Minuten mit 4 GPUs abgeschlossen, verglichen mit einer bisherigen Basislinie von etwa 45 Minuten in der CPU-Umgebung. Die Ergebnisse basieren auf getesteten Workloads und Konfigurationen. Die tatsächliche Leistung hängt von der Art der Abfrage, dem Datenvolumen, der Infrastruktur, der Clusterkonfiguration und den Betriebsbedingungen ab.
2 *Basierend auf internen IBM-Tests an Telemetrie-Workloads, bei denen eine GPU-beschleunigte Infrastruktur bestehend aus einem On-Prem-System, das einen einzelnen Server mit 8 Nvidia A100 GPUs verwendet, mit CPUs auf watsonx.data SaaS mit Presto in der IBM Cloud verglichen wurde. Bei einem vollständigen Datensatz von über 1,159 Milliarden Zeilen wurden Telemetrieabfragen mit 4 GPUs in 1,77 Minuten abgeschlossen, verglichen mit einer vorherigen Basislinie von etwa 45 Minuten in der CPU-Umgebung. Die CPU-Kosten basierten auf den von IBM veröffentlichten Instanzkosten pro Abfrage unter Verwendung der watsonx.data SaaS-Instanzeinrichtung in der IBM Cloud. Die GPU-Kosten pro Abfrage für das getestete On-Prem-System von watsonx.data, das auf der GPU läuft, waren nicht direkt verfügbar und wurden unter der Annahme geschätzt, dass die GPU-Stundenkosten das Doppelte der CPU-Stundenkosten betragen. Die Kostenberechnungen verwenden die Laufzeit als primäre Variable. Auf der Grundlage dieser Methodik wurden die Gesamtkosten auf ca. 15-20 % der vorherigen Kosten geschätzt, was eine mögliche Einsparung von 80-85 % bedeutet. Die tatsächlichen Kosten werden je nach Preisgestaltung, Workload-Profil, Infrastrukturkonfiguration, Auslastung und Betriebsbedingungen variieren.