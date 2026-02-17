Stärkung der bewährten Unternehmenssoftware von IBM für das KI-Zeitalter

Künstliche Intelligenz verändert die Art und Weise, wie Unternehmen Wert aus den Systemen und Daten freischalten, die ihre kritischsten Abläufe steuern. Über Branchen hinweg streben Organisationen danach, über das Experimentieren hinauszugehen und KI zu nutzen, um Muster zu erkennen, Erkenntnisse zu gewinnen und langjährige Daten-Assets in vorausschauende, entscheidungsunterstützende Funktionen umzuwandeln, die die Geschäftsergebnisse deutlich verbessern können.

Für viele IBM-Kunden müssen diese Ziele in komplexen, stark regulierten Umfeldern erreicht werden. Sensible Daten, strenge Compliance-Anforderungen und geschäftskritische Workloads erfordern einen KI-Ansatz, der Sicherheit, Governance und Vertrauen priorisiert – ohne die Innovation zu verlangsamen.

Deshalb führt IBM im ersten Quartal 2026 ein breites Spektrum an KI-Funktionen in vielen der am weitesten verbreiteten IBM-Softwareprodukte ein. Diese Erweiterungen integrieren agentische KI direkt in die IBM-Plattformen, auf die Kunden bereits vertrauen, und ermöglichen es ihnen so, KI zuverlässig in ihre bestehenden betrieblichen Grundlagen zu integrieren.