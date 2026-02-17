Stärkung der bewährten Unternehmenssoftware von IBM für das KI-Zeitalter

Die Strategie von IBM ist einfach: KI dorthin bringen, wo die Unternehmensarbeit bereits stattfindet.
Künstliche Intelligenz verändert die Art und Weise, wie Unternehmen Wert aus den Systemen und Daten freischalten, die ihre kritischsten Abläufe steuern. Über Branchen hinweg streben Organisationen danach, über das Experimentieren hinauszugehen und KI zu nutzen, um Muster zu erkennen, Erkenntnisse zu gewinnen und langjährige Daten-Assets in vorausschauende, entscheidungsunterstützende Funktionen umzuwandeln, die die Geschäftsergebnisse deutlich verbessern können.
Für viele IBM-Kunden müssen diese Ziele in komplexen, stark regulierten Umfeldern erreicht werden. Sensible Daten, strenge Compliance-Anforderungen und geschäftskritische Workloads erfordern einen KI-Ansatz, der Sicherheit, Governance und Vertrauen priorisiert – ohne die Innovation zu verlangsamen.
Deshalb führt IBM im ersten Quartal 2026 ein breites Spektrum an KI-Funktionen in vielen der am weitesten verbreiteten IBM-Softwareprodukte ein. Diese Erweiterungen integrieren agentische KI direkt in die IBM-Plattformen, auf die Kunden bereits vertrauen, und ermöglichen es ihnen so, KI zuverlässig in ihre bestehenden betrieblichen Grundlagen zu integrieren.
Die Strategie von IBM ist einfach: KI dorthin bringen, wo die Unternehmensarbeit bereits stattfindet. Anstatt Kunden zu zwingen, eine neue Plattform einzurichten oder unzusammenhängende Tools aufzuschrauben, integriert IBM KI-gestützte Agenten nativ in seine am weitesten verbreiteten Softwareprodukte, um Abläufe zu vereinfachen, die Erkenntnis zu beschleunigen und die Governance zu stärken.
Diese Agenten wurden speziell für die Bedürfnisse von Unternehmen entwickelt: Sie automatisieren sich wiederholende Aufgaben, verbessern die Systemtransparenz, beschleunigen die Fehlerbehebung und helfen den Teams, schneller bessere Entscheidungen zu treffen – und das alles unter Beibehaltung von Kontrollen auf Unternehmensklasse.
Im ersten Quartal 2026 liefert IBM bedeutende neue KI-Fähigkeiten in einer Vielzahl von Softwareangeboten, darunter Integration, Analyse, Datenverwaltung, Engineering, Messaging und Lieferkette.
Db2 stellt eine umfangreiche Suite von KI-gestützten Agenten vor, die die Verwaltung drastisch vereinfachen, die Fehlerbehebung beschleunigen und die Leistung für geschäftskritische Datenworkloads optimieren. Konversationsfunktionen wie der AskDb2-Agent und der AskDb2-Forschungsagent ermöglichen mehrstufige, kontextbewusste Wissensabrufe, sodass Teams Erkenntnisse gewinnen und technische Untersuchungen in natürlicher Sprache durchführen können. Leistung und Zuverlässigkeit werden durch spezialisierte Db2-Agenten verbessert:
Zusammen verwandeln diese Funktionen Db2 in eine intelligente, selbstoptimierende Datenplattform, die den administrativen Aufwand reduziert und Unternehmen ermöglicht, mit beispielloser Geschwindigkeit und Effizienz Wert aus ihren Daten zu ziehen.
IBM Sterling Order Management führt KI-gestützte Funktionen durch das IBM Sterling OMS Agentic Toolkit Add-On ein, indem es die Genauigkeit der Auftragsabwicklung verbessert, Abläufe optimiert und die Customer Experience in komplexen Omnichannel-Umgebungen steigert. Die Plattform basiert auf MCP-Servern, um optimierte UCP-basierte agentische KI-Abläufe zu ermöglichen und unterstützt sichere Agent-zu-Agent-Interaktionen in den Bereichen Handel, Einzelhandel und Lieferkette. Das Toolkit umfasst Supply-Chain-Agenten, die Praktiker bei der verantwortungsvollen und skalierbaren Einführung von KI unterstützen. Dazu gehören:
Zusammen ermöglichen diese KI-Funktionen Unternehmen, agiler, genauer und effizienter zu arbeiten und gleichzeitig eine überlegene End-to-End-Erfahrung im gesamten Ökosystem des agentischen Handels zu bieten.
IBM Cognos Analytics führt agentische KI-Funktionen ein, die ein neues Kapitel in der Analyse einläuten, indem sie die Berichterstellung von manuellen, von Menschen gesteuerten Workflows zu intelligenter, autonomer Ausführung verlagern.
Zusammengenommen reduzieren diese Funktionen den operativen Aufwand, verkürzen die Zeit bis zur Erkenntnisgewinnung und machen vertrauenswürdige Analysen im gesamten Unternehmen zugänglicher.
IBM MQ stellt eine Suite von KI-Funktionen vor, die entwickelt wurden, um die betriebliche Effizienz zu verbessern, die Problemlösung zu beschleunigen und die Zuverlässigkeit in Messaging-Umgebungen zu stärken.
Zusammengenommen helfen diese KI-gestützten Funktionen Unternehmen dabei, hochleistungsfähige, resilient MQ-Systeme zu unterhalten und gleichzeitig den betrieblichen Aufwand und das Risiko zu reduzieren.
Cloud Pak for Integration bietet eine erweiterte Reihe von KI-gestützten Funktionen, die es Kunden erleichtern, Integration-Workloads auf Kubernetes zu verwalten und zu optimieren.
Zusammen bringen diese Funktionen intelligente Automatisierung, tiefere Erkenntnis und größeres operatives Vertrauen in CP4I-Umgebungen und helfen Unternehmen, robuste, sichere und gut optimierte Integrationsplattformen aufrechtzuerhalten.
Das Engineering AI Hub von IBM Engineering Lifecycle Management erweitert seine KI-gestützte Innovation mit Funktionen, die darauf ausgelegt sind, die Planungsqualität zu steigern und Ingenieur-Workflows im großen Maßstab zu beschleunigen.
Die neueste Ergänzung –der Work Item Compose Agent– ermöglicht es Teams, innerhalb der Engineering Workflow Management-Oberfläche schnell klarere, vollständigere Funktionen, User Stories und Aufgaben zu erstellen. Durch die Automatisierung der anfänglichen Erstellung von Arbeitsaufgaben und die Bereitstellung strukturierter, qualitativ hochwertiger Ausgangspunkte hilft der Agent Unternehmen dabei, die Planungsgenauigkeit zu verbessern, den Zeitaufwand für die wiederholte Erstellung zu reduzieren und eine größere Konsistenz zwischen Teams und Projekten zu gewährleisten. Diese Funktion reiht sich in das wachsende Portfolio von Agenten innerhalb des Engineering KI Hub ein, die alle darauf ausgerichtet sind, Kernaufgaben im Engineering zu rationalisieren und Experte-Teams zu entlasten, damit sie sich auf kreative, hochwertige Produktentwicklung konzentrieren können.
Zusammengenommen bekräftigen diese Fortschritte das Engagement von IBM, Unternehmen dabei zu unterstützen, mehr Effizienz, Konsistenz und Innovation im gesamten Produktentwicklungszyklus zu erzielen.
IBM Sterling B2B Integration SaaS bietet KI-gestützte Funktionen, die Kunden dabei helfen, einen reibungslosen und zuverlässigen Partnerbetrieb aufrechtzuerhalten.
Das IBM Sterling Integration SaaS InFlight Agent Add-on orchestriert intelligent mehrere spezialisierte Agenten, darunter den Document Query Agent, den Anomaly Erkennung Agent und den Event Query Agent, um sofortige Transparenz und schnellere Problemlösung zu gewährleisten. Durch die Suche in natürlicher Sprache können Kunden schnell Dokumentdetails abrufen, Ereignisfehler identifizieren und Dokumentenanomalien aufspüren.
Die Agenten helfen dabei, die Ursachenanalyse zu beschleunigen, operationelle Risiken zu reduzieren und die Widerstandsfähigkeit von B2B-Geschäften mit hohem Transaktionsvolumen zu stärken.
App Connect Enterprise bietet eine Reihe von leistungsstarken, KI-gestützten Funktionen, die den Betrieb vereinfachen, die Modernisierung beschleunigen und die Governance in Integrationsumgebungen stärken.
Zusammen ermöglichen diese KI-Funktionen Unternehmen, App Connect intelligenter, effizienter und robuster zu betreiben. Darüber hinaus ermöglicht App Connect Enterprise KI-Anwendungen und -Agenten, über Model Context Protocol (MCP)-Tools mit Unternehmenssystemen zu interagieren und reglementierte Konnektor-Aktionen über bestehende Integrationslogik freizustellen.
Diese neuen Funktionen erweitern die laufenden KI-Investitionen von IBM, die im Jahr 2025 realisiert werden und im Folgenden näher erläutert werden. Zusammen spiegeln sie eine konsistente Roadmap wider, die darauf abzielt, KI praktisch, vertrauenswürdig und wirkungsvoll für den Einsatz in Unternehmen zu machen.
Cloud Pak for Business Automation hat KI-gestützte Funktionen zur Entscheidungsmodellierung eingeführt, die die Erstellung und Verwaltung von Business Rules erheblich vereinfachen. Ein Decision Assistant Agent beschleunigt Entscheidungen und unterstützende Logik, indem er automatisch erste Entscheidungsstrukturen aus Policy-Dokumenten generiert.
Durch die Umwandlung natürlicher Sprachrichtlinien in umsetzbare Entscheidungsmodelle reduziert der Agent den manuellen Aufwand, verbessert die Konsistenz und verkürzt die Zeit, die für die Umsetzung komplexer Geschäftsregeln benötigt wird. Diese Fähigkeit befähigt Geschäfts- und technische Teams, effektiver zusammenzuarbeiten und sich auf höherwertige Analysen und Compliance-Aktivitäten zu konzentrieren, wodurch die Agilität und Genauigkeit automatisierter Entscheidungsprozesse gestärkt werden. Darüber hinaus wurde Business Automation Workflow erweitert, um Kunden die Möglichkeit zu geben, bestehende Prozessautomatisierungen in Erfahrungen umzuwandeln und sie direkt dort einzuführen, wo die Benutzer arbeiten – ohne eine Neuplattformierung oder den Verlust vorheriger Investitionen. Die Integration in watsonx Orchestrate ermöglicht es KI-Agenten, den Prozesskontext und Geschäftsdaten zu verstehen, wodurch die Aufgabenerledigung beschleunigt, der manuelle Aufwand reduziert und autonomere, selbststeuernde Workflows ermöglicht werden.
Der KI-Agent-gestützte Workplace Assistant ermöglicht es Wissensarbeitern, Fälle sofort zu verstehen, Aufgaben zu priorisieren und Arbeiten in natürlicher Sprache zu erledigen, was die Produktivität steigert und die Lernkurve senkt.
FileNet Content Manager führte seine Entwicklung mit der Bereitstellung von KI-gestützten Funktionen durch Content Assistant fort, die das Dokumentenverständnis verbessern und einen effizienteren Zugriff auf kritische Informationen in wichtigen Geschäftsprozessen ermöglichen sollen.
Der Document Compare Agent ermöglicht präzise und effiziente Vergleiche von Dokumenten wie Verträgen, Krankenakten, Angeboten und juristischen Unterlagen und hilft Unternehmen dabei, Genauigkeit und Konsistenz zu verbessern und gleichzeitig den manuellen Prüfaufwand zu reduzieren. Der Version Compare Agent unterstützt eine optimierte Inhaltsvalidierung, indem er Änderungen zwischen Dokumententwürfen klar charakterisiert und so schnellere und zuverlässigere reviews- und Genehmigungszyklen ermöglicht. Darüber hinaus wird der dialogbasierte Zugriff auf Unternehmensinhalte durch den Documents Agent und den Repository Agent ermöglicht, die relevante, kontextbezogene Antworten direkt aus FileNet-Dokumenten liefern. Darüber hinaus generiert der Tailored Summaries Agent präzise, kontextspezifische Zusammenfassungen, die ein schnelleres Verständnis und fundierte Entscheidungen ermöglichen.
Gemeinsam erweitern diese KI-Agenten die Rolle von FileNet Content Manager als vertrauenswürdige Unternehmens-Content-Plattform, die die Produktivität verbessert, Risiken reduziert und Organisationen hilft, mehr Wert aus ihren Unternehmensinformationen zu freischalten, ohne Compliance und Sicherheit zu gefährden.
Im Jahr 2025 führte IBM Engineering Lifecycle Management den IBM Engineering AI Hub ein, eine KI-gestützte Funktion, die die Qualität der Anforderungen verbesserte, das Verständnis beschleunigte und die Koordination zwischen den Entwicklungsteams stärkte. Dazu gehört auch der Anforderungsqualitätsanalyse-Agent, der den Entwicklern hilft, die Klarheit zu verbessern, Team-Reviews zu beschleunigen und Managern Einblick in Trends und frühzeitige Risiken zu geben.
Der Engineering-Assistent ermöglicht es Teams, Anforderungen in globalen Projekten schneller zu finden und zu verstehen. Der Work Item Synopsis Agent generiert Zusammenfassungen von Aufgaben, Fehlern und Anwendungsfällen, um die Kommunikation zu verbessern. Der MBSE-Anwendungsfall-Discovery-Agent identifiziert Anwendungsfälle aus natürlichsprachlichen Anforderungen und erstellt entsprechende Modellelemente in IBM Rhapsody, wodurch die modellbasierte Systems-Engineering beschleunigt wird.
Sterling B2B Integration SaaS lieferte KI-gestützte Funktionen, die die operative Transparenz stärkten, das Partner-Onboarding vereinfachten und die Früherkennung von Störungen in globalen Geschäftsnetzwerken verbesserten, einschließlich des Visibility Agent, der Echtzeit-Erkenntnisse in laufende Transaktionen bietet, um Prozessengpässe zu identifizieren, die Effizienz zu steigern und Probleme proaktiv zu verhindern, und des Anomaly Detection Agent, der eine zusätzliche Intelligenzebene hinzufügt, indem er automatisch ungewöhnliche Muster in Transaktionen oder Netzwerkverkehr erkennt und es Kunden ermöglicht, Probleme zu untersuchen und zu beheben, bevor sie eskalieren.
IBM setzt sich weiterhin dafür ein, Kunden dabei zu helfen, KI auf sichere, vertrauenswürdige und strategisch auf ihre Geschäftsziele abgestimmte Weise zu nutzen. Die Funktionen, die in diesem Quartal eingeführt wurden, sind Teil unserer kontinuierlichen Innovationsreise – einer Reise, die darauf abzielt, Unternehmen zu befähigen, sich mit Zuversicht zu modernisieren, neue operative Intelligenz freizuschalten und bahnbrechende Ergebnisse zu erzielen. Wir freuen uns darauf, eng mit unseren Kunden zusammenzuarbeiten, während sie diese Fortschritte adaptieren und die Zukunft der KI-gestützten Transformation in ihren Branchen gestalten.
Sobald diese KI-Funktionen verfügbar sind, ermutigt IBM seine Kunden, ihre KI-Bereitschaftsbemühungen zu beginnen oder zu beschleunigen. Durch die Modernisierung von Anwendungen und Infrastrukturen können Unternehmen heute die Vorteile agentengesteuerter Automatisierung und Erkenntnis voll ausschöpfen, sobald diese auf den IBM Softwareplattformen verfügbar sind.
IBM bietet die Werkzeuge, Technologien und Fachkenntnisse, die Kunden benötigen, um mit Zuversicht voranzukommen und die Einführung von KI mit Geschäftszielen, Compliance-Anforderungen und langfristigen Architekturstrategien in Einklang zu bringen.