Mit der GA von IBMs Datenintegrationsassistent– jetzt in DataStage verfügbar – können Benutzer aller Qualifikationsstufen einen von generativer KI unterstützten Assistenten nutzen, um Pipelines schneller und einfacher als je zuvor zu erstellen, und das alles durch natürliche Sprache. Unterstützt von watsonx Assistant und Granite 3.1 beschreiben Sie einfach Ihre Absicht. Der Assistent generiert dann Pipelines, empfiehlt ausführbare Funktionen und zeigt relevante Dokumentation an. Benutzer können noch heute damit beginnen, den Assistenten zu nutzen, um ETL/ELT-Pipelines für Anwendungsfälle zur Batch-Integration auf DataStage zu erstellen, und wenn ihre Anforderungen wachsen, wird sich die watsonx.data Integration mit ihnen weiterentwickeln – und so die Unterstützung für zusätzliche Integrationstile im Laufe der Zeit erweitern.

Angesichts des steigenden Datenvolumens und der zunehmenden Komplexität stehen die Datenteams von heute unter dem Druck, schneller und mit weniger Ressourcen zu liefern. Über 51 % der Unternehmen berichten bereits von negativen Auswirkungen des Mangels an IT-Fachkräften, und vielen fehlt das technische Know-how, das für den Umgang mit herkömmlichen Tools erforderlich ist. Der Integrationassistent schließt diese Lücke, indem er Benutzern aller Qualifikationsstufen, einschließlich Fachleuten und Technologieteams, die Möglichkeit gibt, sich selbst zu helfen und sofort einen Mehrwert zu schaffen. Dies ist ein wichtiger Schritt zur Demokratisierung der Datenintegration und zur Beseitigung der Notwendigkeit mehrerer Spezialtools.