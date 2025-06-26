26. Juni 2025
Um seit langem bestehende Herausforderungen zu bewältigen, die mit bestehenden Lösungen nicht gelöst werden können – wie die Tool-Wildwuchs, die Integration unstrukturierter Daten, die ständige Überarbeitung der Pipeline und eine wachsende Qualifikationslücke – hat IBM die watsonx.data Integration eingeführt. Es bietet eine einheitliche Kontrollebene, die einen an den Grundpfeilern ausgerichteten Mehrwert liefert – jeweils gestärkt durch neue Ankündigungen, die den Vorteil für die Kunden erweitern.
Die watsonx.data Integration ermöglicht es Anwendern, wiederverwendbare Pipelines über alle Integrationsarten hinweg zu erstellen – Batch, Echtzeit-Streaming, Replikation– und alle Datentypen, einschließlich unstrukturierter Daten wie PDFs, unterstützt durch integrierte Daten-Observability. Letztendlich hilft sie den Teams, den Integrationsstil an den Anwendungsfall anzupassen und die Abhängigkeit von Spezialtools zu verringern. Letztendlich helfen sie den Teams, den Integrationsstil an die Anwendungsfall anzupassen und die Verwaltung zu rationalisieren.
Was ist neu? Die watsonx.data Integration ist jetzt in der IBM Cloud verfügbar und bietet Benutzern Zugriff auf das gesamte Spektrum der Integrationsfunktionen – gepaart mit der Skalierbarkeit und Flexibilität einer cloudnativen Bereitstellung.
Mit Unterstützung für No-Code-, Low-Code- und Pro-Code-Erfahrungen können Benutzer Pipelines mit den Tools und Schnittstellen erstellen, die ihren Fachkenntnissen entsprechen, und so eine wachsende Kompetenzlücke schließen.
Was gibt es Neues? Ein neuer KI-gestützter Pipeline-Assistent ermöglicht es Benutzern, Pipelines in natürlicher Sprache zu erstellen, was die Entwicklung beschleunigt und den Self-Service-Zugang zur Integration für weniger erfahrene Benutzer erweitert.
Erstellen Sie Pipelines mit hybrider Bereitstellung, die sich an wechselnde Speicher- und Ausführungsumgebungen anpassen, wodurch die Notwendigkeit ständiger Neufassungen reduziert und die langfristige Wiederverwendung und Wartbarkeit verbessert wird.
Was gibt es Neues? ETL/ELT-Funktionen auf AWS mit serverloser oder Remote-Engine-Ausführung ermöglichen es Kunden, einmal zu entwerfen und überall dort einzusetzen, wo sich ihre Daten befinden.
Die Einführung der watsonx.data Integration und die neuen Erweiterungen unterstreichen IBMs kontinuierliche Investitionen in die Bereitstellung von marktführenden und erstklassigen Integrationsfunktionen, die den sich entwickelnden Anforderungen moderner Unternehmen gerecht werden.
Lassen Sie uns näher darauf eingehen, wie diese neuen Ankündigungen die Leistungsfähigkeit des neuen Angebots verbessern.
Heute freut sich das Team, Benutzern mit der allgemeinen Verfügbarkeit der watsonx.data Integration als Service auf IBM Cloud den Zugriff auf ein vollständiges Spektrum an Integrationsfunktionen zu ermöglichen und so die vollen Vorteile sowohl des neuen Angebots als auch der cloudnativen Bereitstellung freizuschalten. Mit dieser Einführung erhalten die Benutzer cloudnativ Zugriff auf die umfassendste Datenintegrationslösung von IBM, die DataStage, StreamSets, Databand, Data Replication und die Integration von unstrukturierten Daten in einer einzigen Steuerebene vereint.
87 % der Unternehmen verlassen sich auf drei oder mehr Integrationstools, was zu Komplexität und Ineffizienz führt. Die watsonx.data Integration vereinfacht dies, indem sie alle Integrationsstile und Datentypen – einschließlich unstrukturierter Daten – auf einer Plattform unterstützt. Teams können nun die Aufnahme, Transformation und Verarbeitung sowohl strukturierter als auch unstrukturierter Daten mit jedem Integrationsstil automatisieren. Dies bietet die Flexibilität, Stile an den Anwendungsfall anzupassen, im Gegensatz zu manuellem Zusammenfügen von Einzellösungen.
Mit der GA von IBMs Datenintegrationsassistent– jetzt in DataStage verfügbar – können Benutzer aller Qualifikationsstufen einen von generativer KI unterstützten Assistenten nutzen, um Pipelines schneller und einfacher als je zuvor zu erstellen, und das alles durch natürliche Sprache. Unterstützt von watsonx Assistant und Granite 3.1 beschreiben Sie einfach Ihre Absicht. Der Assistent generiert dann Pipelines, empfiehlt ausführbare Funktionen und zeigt relevante Dokumentation an. Benutzer können noch heute damit beginnen, den Assistenten zu nutzen, um ETL/ELT-Pipelines für Anwendungsfälle zur Batch-Integration auf DataStage zu erstellen, und wenn ihre Anforderungen wachsen, wird sich die watsonx.data Integration mit ihnen weiterentwickeln – und so die Unterstützung für zusätzliche Integrationstile im Laufe der Zeit erweitern.
Angesichts des steigenden Datenvolumens und der zunehmenden Komplexität stehen die Datenteams von heute unter dem Druck, schneller und mit weniger Ressourcen zu liefern. Über 51 % der Unternehmen berichten bereits von negativen Auswirkungen des Mangels an IT-Fachkräften, und vielen fehlt das technische Know-how, das für den Umgang mit herkömmlichen Tools erforderlich ist. Der Integrationassistent schließt diese Lücke, indem er Benutzern aller Qualifikationsstufen, einschließlich Fachleuten und Technologieteams, die Möglichkeit gibt, sich selbst zu helfen und sofort einen Mehrwert zu schaffen. Dies ist ein wichtiger Schritt zur Demokratisierung der Datenintegration und zur Beseitigung der Notwendigkeit mehrerer Spezialtools.
Ab heute ist DataStage as a Service (aaS) auf AWS verfügbar und bildet damit die Grundlage für die Integration von watsonx.data. Mit dieser Einführung können Benutzer mit dem Aufbau von Batch-, ETL- und ELT-Pipelines in einer vollständig verwalteten DataStage-Umgebung innerhalb von AWS beginnen und so die Vorteile moderner Integrations-Tools nutzen und gleichzeitig bestehende Cloud-Investitionen maximieren. Wenn zusätzliche watsonx.data Integrationsfunktionen auf AWS eingeführt werden, können Teams nahtlos expandieren.
Im Zuge der Weiterentwicklung der Datenspeicherung – von On-Prem-Data Warehouses bis hin zu cloudnativen Data Lakehouses – waren die Entwicklungsteams gezwungen, sich ständig anzupassen. Heutzutage verbringen die meisten Dateningenieure über 50 % ihrer Zeit damit, bestehende Pipelines zu warten. IBM begegnet diesem Problem mit flexiblen, cloudorientierten Bereitstellungsoptionen und einer hybriden Ausführung. Dank der Unterstützung der Remote-Engine-Ausführung können Benutzer Pipelines in AWS entwerfen und sie dann überall dort ausführen, wo sich die Daten befinden – lokal, in verschiedenen Regionen oder in einem beliebigen Rechenzentrum.
Dieses Hybridmodell reduziert die Datenverlagerung, senkt die Latenz und die Kosten und erhöht die Sicherheit – und das alles, während die Abhängigkeit von einer einzigen Speicherarchitektur beseitigt wird. Es ist das Beste aus beiden Welten: cloudnative Pipelineentwicklung mit auf Ihre Umgebung zugeschnittener Ausführung, was die Verpflichtung von IBM unterstreicht, Kunden dort zu unterstützen, wo sie tätig sind.
Diese Einführungen markieren Meilensteine für Kunden, die moderne Integrationstechnologie implementieren, und eine wichtige Gelegenheit, ihre Reise zu beschleunigen. Zusammen spiegeln die Verfügbarkeit von watsonx.data integration SaaS auf IBM Cloud , ein neuer KI-Pipeline-Assistent für Datenintegration und die Einführung von DataStage aaS auf AWS IBMs fortlaufende Investitionen in die Weiterentwicklung der Datenintegration und die Erfüllung der sich entwickelnden Anforderungen der Unternehmen von heute wider.