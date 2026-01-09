Künstliche Intelligenz IT-Automatisierung

Vereinfachung und Skalierung von Integrationsvorgängen mit IBM® Cloud Pak for Integration 16.1.3

Verbesserungen im Bereich Unified Management ermöglichen direkte Integrationsaktualisierungen über jeden OpenShift-Cluster hinweg, während Agents die Betriebssicherheit und Fehlerbehebung verbessern und gleichzeitig die Unterstützung für Bundesbehörden erweitert wird.

Veröffentlicht 9. Januar 2026
Digitale Illustration einer blauen Kugel auf zwei miteinander verbundenen Quadraten mit grauem Hintergrund
By Leif Davidsen

IBM Cloud Pak for Integration ist ein umfassendes Set von Softwareintegrationstools, das eine einheitliche Benutzererfahrung bietet.

Mit diesem Toolset können Sie Ihre Anwendungen, Daten, Systeme und Dienste über Cloud- oder On-Premises-Umgebungen hinweg verbinden, und zwar als Teil von verwalteten, skalierbaren und sicheren Implementierungen auf Red Hat OpenShift. Sie können Cloud Pak for Integration zusammen mit anderen IBM Cloud Paks installieren, um Anwendungen in jeder Cloud oder IT-Infrastruktur schnell zu erstellen und zu modernisieren.

4 wichtige Verbesserungen in Cloud Pak für Integration 16.1.3

Cloud Pak for Integration 16.1.3 ist ein Update auf Änderungsebene, das die folgenden vier wesentlichen Funktionen hinzufügt:

1. Unterstützung für Unified-Management-Cluster erstellen, aktualisieren und löschen

Die Unterstützung für das Erstellen, Aktualisieren und Löschen von Unified Management-Clustern im Hub ermöglicht eine durchgängige Verwaltung über den gesamten Lebenszyklus hinweg. Unified Management wurde als Funktion in Cloud Pak for Integration 16.1.2 hinzugefügt und ermöglicht die Sichtbarkeit und Verwaltung von bereitgestellten Integrationsinstanzen über mehrere OpenShift-Cluster von einem einzigen Plattform-UI-Fenster aus.

In der ersten Version konnten Kunden auf remote Integrationsinstanzen klicken, um Updates und die Verwaltung dieser Instanzen zu aktivieren. Mit Cloud Pak for Integration 16.1.3 können lokale und remote Instanzen in der Plattform-UI direkt über ein einziges UI-Fenster verwaltet werden. Neue Instanzen können nahtlos erstellt, aktualisiert und gelöscht werden, was Zeit spart und die Komplexität der Vorgänge verringert.

Verfügbar sowohl für die Verwendung mit Unified Management als auch für individuelle Plattform-UIs. Ein Banner für die Statusübersicht bietet einen einfachen Überblick über die Anzahl der bereitgestellten Integrationsinstanzen und deren Status.

2. Cloud Pak for Integration Platform UI erfüllt die Bundesstandards

Dazu gehören die Unterstützung der Federal Information Processing Standards (FIPS) und des Federal Information Security Modernization Act von 2014 (FISMA), die Einhaltung von Audits und Zugänglichkeit sowie IPv6. Die Einhaltung dieser Standards kann für einige Regierungs- und Bundesbehörden der Vereinigten Staaten unerlässlich sein. 

Darüber hinaus stellen viele dieser Funktionen für jedes Unternehmen vorteilhafte Aktualisierungen dar. Dies entspricht dem Secure Software Development Framework des US National Institute of Standards and Technology.

3. Unterstützung für Red Hat OpenShift 4.19 und 4.20

Cloud Pak for Integration plant, neue Versionen von OpenShift innerhalb von 30 Tagen nach deren Veröffentlichung zu unterstützen.

Cloud Pak for Integration 16.1.3 enthält Unterstützung für Red Hat OpenShift 4.19 und 4.20. Red Hat OpenShift 4.20 enthält Kubernetes 1.33, das Unterstützung für die vertikale Skalierung von Pods an Ort und Stelle bietet. Diese Funktion kann für Kunden, die Cloud Pak for Integration einsetzen, von Vorteil sein, insbesondere in Verbindung mit IBM App Connect Enterprise.

4. Cloud Pak for Integration AI Agents Tech-Vorschau

Cloud Pak for Integration 16.1.3 ist derzeit als IBM Technology Preview verfügbar und bietet KI-Agenten, die bereitgestellt werden können. Diese KI-Agenten sollen Kunden dabei helfen, mithilfe natürlicher Sprache herauszufinden, was in der Umgebung passiert und wie Probleme behoben werden können. Die Technologievorschau wird bis zum 31. März 2026 verfügbar sein.

Nehmen Sie am Early-Access-Programm für Agenten teil, um den praktischen Einsatz in Ihrer Umgebung oder einer IBM Sandbox zu erleben.

3 zentrale Geschäftswerte, die mit 16.1.3 vermittelt werden

Diese Verbesserungen helfen Unternehmen, Integrationsprozesse zu optimieren, die Entscheidungsfindung durch KI-gestützte Erkenntnisse zu verbessern und in hybriden und regulierten Umgebungen souverän zu agieren.

  1. Mit Unified Management erhalten Unternehmen eine durchgängige Transparenz über alle Integrationen und Bereitstellungsstandorte hinweg, was Abläufe vereinfacht und die Notwendigkeit der Navigation in mehreren Systemen verringert.
  2. Mit Agents erhalten Teams Zugang zu vortrainierten KI-Fähigkeiten mit der umfassenden Expertise von IBM in CP4I und OpenShift, die operative Erkenntnisse ohne Einrichtung oder Umschulung ermöglichen. Der Einsatz von Agenten ist zudem transparent und nachvollziehbar: Es wird klar aufgezeigt, was analysiert wird und warum, was Vertrauen, Nachvollziehbarkeit und sichere Entscheidungen ermöglicht.
  3. Dank integrierter Berücksichtigung bundesstaatlicher Vorschriften unterstützt CP4I Unternehmen dabei, Daten und Systeme sicher zu verbinden und gleichzeitig strenge regulatorische Anforderungen zu erfüllen. Es verbessert die Zugänglichkeit, stärkt die Nachverfolgung von Audits und unterstützt moderne Architekturen wie IPv6, wodurch Teams die Sicherheit erhalten, in regulierten Branchen effektiv arbeiten zu können.

Entdecken Sie noch heute Unified Management und die AI Agents

Erfahren Sie IBM Cloud Pak for Integration mit unseren SMEs, um zu erkunden, wie Unified Management und Agents Unternehmen helfen, Komplexität zu überwinden und Automatisierungs- und KI-Initiativen zu beschleunigen. Sie können auch sehen, wie Unified Management alle Integrationen von einer einzigen Oberfläche aus verwaltet.

