Vereinfachung und Skalierung von Integrationsvorgängen mit IBM® Cloud Pak for Integration 16.1.3

Die Unterstützung für das Erstellen, Aktualisieren und Löschen von Unified Management-Clustern im Hub ermöglicht eine durchgängige Verwaltung über den gesamten Lebenszyklus hinweg. Unified Management wurde als Funktion in Cloud Pak for Integration 16.1.2 hinzugefügt und ermöglicht die Sichtbarkeit und Verwaltung von bereitgestellten Integrationsinstanzen über mehrere OpenShift-Cluster von einem einzigen Plattform-UI-Fenster aus.

In der ersten Version konnten Kunden auf remote Integrationsinstanzen klicken, um Updates und die Verwaltung dieser Instanzen zu aktivieren. Mit Cloud Pak for Integration 16.1.3 können lokale und remote Instanzen in der Plattform-UI direkt über ein einziges UI-Fenster verwaltet werden. Neue Instanzen können nahtlos erstellt, aktualisiert und gelöscht werden, was Zeit spart und die Komplexität der Vorgänge verringert.

Verfügbar sowohl für die Verwendung mit Unified Management als auch für individuelle Plattform-UIs. Ein Banner für die Statusübersicht bietet einen einfachen Überblick über die Anzahl der bereitgestellten Integrationsinstanzen und deren Status.