Sentinel ist ein einbettbares Policy-as-Code-Framework, das die logikbasierte Durchsetzung von Richtlinien für Infrastrukturkonfigurationen in HashiCorp Terraform und anderen HashiCorp-Produktkonfigurationen ermöglicht. Dieser Ansatz ermöglicht es Unternehmen, Richtlinien wie Anwendungscode zu behandeln, was bedeutet, dass der Code versionskontrolliert, geprüft, getestet und von Stakeholdern im gesamten Unternehmen verstanden werden kann.

Sentinel-Richtlinien helfen Unternehmen dabei, zu kontrollieren, was Terraform-Nutzer tun dürfen, stellen sicher, dass bestimmte Schwellenwerte für die Infrastrukturbereitstellung nicht überschritten werden, und blockieren unsichere oder nicht konforme Konfigurationen.

Sentinel kann zwar als leistungsstarkes Werkzeug zur Sicherstellung einer Cloud-Governance in großem Maßstab eingesetzt werden, wir verstehen aber auch, dass die Einführung von Workflows ein schwieriger und zeitaufwändiger Prozess sein kann. Das gilt insbesondere für Unternehmen, denen die Ressourcen und das Fachwissen fehlen, um Richtlinien von Grund auf neu zu schreiben. Ein kompletter Neuaufbau kann zu erheblichen Verzögerungen bei der Entwicklung und Umsetzung von Richtlinien führen und das Risiko menschlicher Fehler und Fehlkonfigurationen erhöhen.