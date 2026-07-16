Die von HashiCorp und AWS gemeinsam entwickelte vorgefertigte Richtlinienbibliothek zielt darauf ab, die Hürde für die Einführung von Richtlinien als Code-Infrastruktur-Workflows zu verringern.
Die vorgefertigten Sentinel-Richtlinien für AWS sind jetzt allgemein verfügbar und einsatzbereit imTerraform Registry. Sie wurden speziell entwickelt, um Unternehmen bei der Einhaltung von Branchen zu unterstützen und senken so die Hürden für die Durchsetzung von Infrastrukturrichtlinien.
Mit dieser Veröffentlichung wollen wir eine schlüsselfertige Lösung für komplexe Governance-Herausforderungen bieten und Unternehmen befähigen, schneller zu verschieben, ohne Kompromisse zwischen Geschwindigkeit und Sicherheit zu verlieren. Diese gemeinsame Anstrengung unterstreicht den einzigartigen Wert der Kombination der Cloud-Infrastruktur von AWS mit den Automatisierungs- und Sicherheitsfunktionen von HashiCorp.
Sentinel ist ein einbettbares Policy-as-Code-Framework, das die logikbasierte Durchsetzung von Richtlinien für Infrastrukturkonfigurationen in HashiCorp Terraform und anderen HashiCorp-Produktkonfigurationen ermöglicht. Dieser Ansatz ermöglicht es Unternehmen, Richtlinien wie Anwendungscode zu behandeln, was bedeutet, dass der Code versionskontrolliert, geprüft, getestet und von Stakeholdern im gesamten Unternehmen verstanden werden kann.
Sentinel-Richtlinien helfen Unternehmen dabei, zu kontrollieren, was Terraform-Nutzer tun dürfen, stellen sicher, dass bestimmte Schwellenwerte für die Infrastrukturbereitstellung nicht überschritten werden, und blockieren unsichere oder nicht konforme Konfigurationen.
Sentinel kann zwar als leistungsstarkes Werkzeug zur Sicherstellung einer Cloud-Governance in großem Maßstab eingesetzt werden, wir verstehen aber auch, dass die Einführung von Workflows ein schwieriger und zeitaufwändiger Prozess sein kann. Das gilt insbesondere für Unternehmen, denen die Ressourcen und das Fachwissen fehlen, um Richtlinien von Grund auf neu zu schreiben. Ein kompletter Neuaufbau kann zu erheblichen Verzögerungen bei der Entwicklung und Umsetzung von Richtlinien führen und das Risiko menschlicher Fehler und Fehlkonfigurationen erhöhen.
Um diese Herausforderungen zu bewältigen, entwickelten HashiCorp und AWS gemeinsam eine Bibliothek vorgefertigter Richtlinien, die eine breite Palette von Anwendungsfällen abdecken, darunter Sicherheit, Compliance und operative Effizienz. Diese Richtlinien wurden von Experten mit jahrelanger Branchenerfahrung verfasst und auf ihre Zuverlässigkeit und Effizienz hin getestet und validiert. Die Richtlinien sind zudem anpassbar, sodass Unternehmen sie schnell an ihre spezifischen Bedürfnisse anpassen können.
Diese Richtlinien wurden speziell für AWS-Dienste in Übereinstimmung mit dem Center for Internet Security (CIS) verfasst. CIS ist ein gemeinnütziges Unternehmen, das präskriptive Konfigurationsempfehlungen bereitstellt, die die konsensbasierten Bemühungen um Cybersicherheit weltweit widerspiegeln. Unsere vordefinierten Richtliniensätze unterstützen die CIS AWS Foundation Benchmarks v1.2, v1.4 und v3.0. Zu den unterstützten Diensten gehören:
Nutzer können die Richtlinien nun über die Policy-Bibliothek des Terraform Registry oder das CIS-Policy-Repository auf Github entdecken. Mit der nativen Integration von Sentinel können Nutzer die Richtliniensätze schnell in ihre HCP Terraform-Unternehmen einsetzen. Du kannst das Terraform-Modul auch für das Onboarding von CIS-Richtliniensets verwenden.
Für Hinweise, wie man vorgefertigte Sentinel-Richtliniensets umsetzt, besuchen Sie unsere Dokumentation zu diesem Thema.
Probieren Sie HCP Terraform kostenlos aus und sehen Sie die Vorteile von Richtlinien als Code-Workflows in Aktion. Für weitere Informationen zur Sentinel-Sprache und zu den Spezifikationen, um die Schritte zur Ausführung dieser vorgefertigten Richtlinien zu sehen oder wenn Sie mit der Community über Informationen zu Sentinel-Anwendungsfall und Best Practices sprechen möchten, siehe unten.
Vergessen Sie nicht, Ihre HCP Terraform- und HashiCorp Cloud Platform (HCP)-Konten für ein nahtloses Anmeldeerlebnis zu verknüpfen.
Erkunden Sie vorgefertigte Sentinel-Richtlinien