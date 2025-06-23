IBM Guardium und IBM Consulting Cybersecurity Services arbeiten zusammen, um Unternehmen dabei zu unterstützen, ihre Nutzung von agentischer KI und generativer KI zu sichern und zu skalieren.

Um Kunden bei der verantwortungsvollen Skalierung von KI zu unterstützen, führt IBM Consulting Cybersecurity Services eine neue Reihe von Diensten ein, IBM Security for AI Transformation Services, die Datensicherheit mit tiefgehender KI-Technologie und Domänenberatung kombiniert. Die neuen Services werden Organisationen bei ihrer Transformation durch ihre KI-Transformation unterstützen: von der Erkennung von KI-Bereitstellungen und potenziellen Schwachstellen über die Implementierung von Secure-by-Design-Praktiken auf allen KI-Ebenen bis hin zu Governance-Anleitungen für eine sich ständig weiterentwickelnde regulatorische Geschäftswelt.

Die transformative Kraft der KI geht mit einer neuen Klasse von Bedrohungen einher. Laut einem Bericht von Gartner aus dem Jahr 2025 werden bis 2027 über 40 % der KI-bezogenen Datenverstöße auf die unsachgemäße Verwendung von generativer KI zurückzuführen sein – insbesondere über nationale Grenzen hinweg, wo gegen Gesetze zur Datenlokalisierung verstoßen werden kann. Trotzdem enthalten heute nur 24 % der generativen KI-Projekte eine Cybersicherheitskomponente.

Um diese Herausforderungen zu bewältigen, hat IBM seine jahrzehntelange Erfahrung auf dem Gebiet der Datensicherheit mit Guardium AI Security in den KI-Bereich ausgeweitet.