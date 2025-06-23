23. Juni 2025
IBM Guardium und IBM Consulting Cybersecurity Services arbeiten zusammen, um Unternehmen dabei zu unterstützen, ihre Nutzung von agentischer KI und generativer KI zu sichern und zu skalieren.
Um Kunden bei der verantwortungsvollen Skalierung von KI zu unterstützen, führt IBM Consulting Cybersecurity Services eine neue Reihe von Diensten ein, IBM Security for AI Transformation Services, die Datensicherheit mit tiefgehender KI-Technologie und Domänenberatung kombiniert. Die neuen Services werden Organisationen bei ihrer Transformation durch ihre KI-Transformation unterstützen: von der Erkennung von KI-Bereitstellungen und potenziellen Schwachstellen über die Implementierung von Secure-by-Design-Praktiken auf allen KI-Ebenen bis hin zu Governance-Anleitungen für eine sich ständig weiterentwickelnde regulatorische Geschäftswelt.
Die transformative Kraft der KI geht mit einer neuen Klasse von Bedrohungen einher. Laut einem Bericht von Gartner aus dem Jahr 2025 werden bis 2027 über 40 % der KI-bezogenen Datenverstöße auf die unsachgemäße Verwendung von generativer KI zurückzuführen sein – insbesondere über nationale Grenzen hinweg, wo gegen Gesetze zur Datenlokalisierung verstoßen werden kann. Trotzdem enthalten heute nur 24 % der generativen KI-Projekte eine Cybersicherheitskomponente.
Um diese Herausforderungen zu bewältigen, hat IBM seine jahrzehntelange Erfahrung auf dem Gebiet der Datensicherheit mit Guardium AI Security in den KI-Bereich ausgeweitet.
Diese neue/verbesserte innovative Plattform ermöglicht Unternehmen Folgendes:
Guardium KI Security unterstützt die Einhaltung gesetzlicher Vorschriften mit Frameworks wie dem EU AI Act, NIST, ISO 42001 und mehr und hilft Unternehmen, den sich entwickelnden globalen Standards immer einen Schritt voraus zu sein.
Technologie allein kann diese Sicherheitslücke nicht schließen. Ein vertrauenswürdiger Partner ist für die effektive Entwicklung, Implementierung und Verwaltung einer umfassenden KI-Sicherheitsstrategie unerlässlich. IBM Consulting Cybersecurity Services bieten End-to-End-KI-Sicherheitsdienste, einschließlich:
Laut einer von 2023 befragten KPMG-Umfrage glauben77 % der Führungskräfte, dass generative KI in den nächsten drei bis fünf Jahren die größten Auswirkungen auf die Gesellschaft haben wird, mehr als jede andere aufkommende Technologie. Doch mit der zunehmenden Akzeptanz steigen auch die Risiken.
IBM Consulting Cybersicherheit Services und Guardium KI Sicherheit bieten zusammen eine umfassende Komplettlösung zur Unterstützung sicherer KI-Implementierungen. IBM Consulting verfügt über umfassendes Fachwissen im Bereich Cybersicherheit und begleitet Unternehmen durch den gesamten KI-Lebenszyklus – von der Strategie und dem Statusmanagement bis hin zur sicheren Integration und Prüfung.
Guardium AI Security ergänzt dies, indem es robuste Tools für KI-Transparenz, Risiko-Erkennung und -Kontrolle bereitstellt, einschließlich der Identifizierung von Schatten-KI.
Dieses gemeinsame Angebot hilft Unternehmen bei der sicheren Einführung von KI, unterstützt die Einhaltung globaler Standards und entschärft aufkommende Bedrohungen in ihrer gesamten KI-Umwelt.
IBM ist ein führender Anbieter von globaler Hybrid Cloud und KI sowie Beratungskompetenz mit weithin anerkannter Führung in Cybersicherheit. Mit diesem gemeinsamen Angebot definiert IBM neu, was es bedeutet, KI sicher, verantwortungsvoll und in großem Maßstab einzusetzen.
Gehen Sie zuversichtlich in die KI-Transformation. Arbeiten Sie mit IBM Consulting Cybersecurity Services und Guardium AI Security zusammen, um Ihre KI-Zukunft noch heute zu sichern. Registrieren Sie sich für das Live-Webinar Unlock Trustworthy AI with Integrated Governance and Security (Vertrauenswürdige KI mit integrierter Governance und Sicherheit freischalten) am 25. Juni 2025 um 11:00 Uhr ET.