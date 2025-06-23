Schutz der Zukunft von KI: IBM Consulting Cybersecurity Services und Guardium AI Security

23. Juni 2025

Autoren

Dinesh Nagarajan

Vishal Kamat

IBM Guardium und IBM Consulting Cybersecurity Services arbeiten zusammen, um Unternehmen dabei zu unterstützen, ihre Nutzung von agentischer KI und generativer KI zu sichern und zu skalieren.

Um Kunden bei der verantwortungsvollen Skalierung von KI zu unterstützen, führt IBM Consulting Cybersecurity Services eine neue Reihe von Diensten ein, IBM Security for AI Transformation Services, die Datensicherheit mit tiefgehender KI-Technologie und Domänenberatung kombiniert. Die neuen Services werden Organisationen bei ihrer Transformation durch ihre KI-Transformation unterstützen: von der Erkennung von KI-Bereitstellungen und potenziellen Schwachstellen über die Implementierung von Secure-by-Design-Praktiken auf allen KI-Ebenen bis hin zu Governance-Anleitungen für eine sich ständig weiterentwickelnde regulatorische Geschäftswelt.

Die transformative Kraft der KI geht mit einer neuen Klasse von Bedrohungen einher. Laut einem Bericht von Gartner aus dem Jahr 2025 werden bis 2027 über 40 % der KI-bezogenen Datenverstöße auf die unsachgemäße Verwendung von generativer KI zurückzuführen sein – insbesondere über nationale Grenzen hinweg, wo gegen Gesetze zur Datenlokalisierung verstoßen werden kann. Trotzdem enthalten heute nur 24 % der generativen KI-Projekte eine Cybersicherheitskomponente.

Um diese Herausforderungen zu bewältigen, hat IBM seine jahrzehntelange Erfahrung auf dem Gebiet der Datensicherheit mit Guardium AI Security in den KI-Bereich ausgeweitet.

Hauptvorteil für die Freischaltung vertrauenswürdiger KI 

Diese neue/verbesserte innovative Plattform ermöglicht Unternehmen Folgendes:

  1. Gewinnen Sie Einblick in KI-Anwendungsfälle: Entdecken Sie bekannte und unbekannte KI-Assets und -Agenten, pflegen Sie einen zentralen KI-Bestand und unterstützen Sie Compliance-Anforderungen.
  2. Gewinnen Sie Vertrauen in den Sicherheitsstatus: Identifizieren Sie Schwachstellen in allen Interaktionen zwischen Modellen, Daten und Anwendungen, härten Sie die KI-Bereitstellungen aus, um Risiken zu mindern, und führen Sie KI-Penetrationsprüfungen durch, um die Modellsicherheit zu verbessern.
  3. Schützen Sie Ihre Eingabeaufforderungen (Eingabe und Ausgabe): Erkennen Sie böswillige Eingabeaufforderungen; blockieren Sie, dass sensible Daten an Ihre Modelle gesendet werden, überwachen und begrenzen Sie die unbeabsichtigte Datenexposition durch Model-Output-Antworten und wenden Sie maßgeschneiderte Richtlinien an.
  4. Unterstützen Sie die Einhaltung gesetzlicher Vorschriften mit der watsonx.governance-Integration: Unterstützen Sie bei der Einhaltung behördlicher Anforderungen und begrenzen Sie Bußgelder, richten Sie sich auf Bewertungsrahmen und Sicherheitsstandards aus und priorisieren Sie Sanierung basierend auf einer automatisierten Risikobewertung.

Guardium KI Security unterstützt die Einhaltung gesetzlicher Vorschriften mit Frameworks wie dem EU AI Act, NIST, ISO 42001 und mehr und hilft Unternehmen, den sich entwickelnden globalen Standards immer einen Schritt voraus zu sein.

IBM Consulting Cybersecurity Services: Ein vertrauenswürdiger KI-Sicherheitspartner

Technologie allein kann diese Sicherheitslücke nicht schließen. Ein vertrauenswürdiger Partner ist für die effektive Entwicklung, Implementierung und Verwaltung einer umfassenden KI-Sicherheitsstrategie unerlässlich. IBM Consulting Cybersecurity Services bieten End-to-End-KI-Sicherheitsdienste, einschließlich:

  1. Sicherheits- und Governance-Strategie: Bewerten Sie bestehende KI-Anwendungen und empfehlen Sie Strategien zur Risikominderung auf der Grundlage etablierter KI-Sicherheitsframeworks wie NIST und OWASP.
  2. Sicherheitsstatus-Management: Entdecken, bewerten und verwalten Sie die Risiken von Schatten-KI in Public Cloud-Umgebungen. Schaffen Sie eine Funktion zur Steuerung der Sicherheitsrisiken von agentischen KI-Anwendungen, KI-Agenten und KI-Integrationen im gesamten Unternehmen.
  3. Sichere Integration und Ausführung von Diensten: Dienste für das Sicherheitsdesign, die Erstellung und die Implementierung von agentischer KI, KI-Agenten-Geschäftsanwendungen, die das IBM ML Framework nutzen. Entwickeln Sie eine Enterprise-Secure-by-Design-Methode, um die Sicherheit während des gesamten Lebenszyklus der Entwicklung und Erstellung von KI-Anwendungen zu gewährleisten.
  4. Sicherheitstestdienste: Penetrationstest von KI-Anwendungen und -Infrastruktur sowie szenariobasierte Tests für agentische KI-Anwendungen mit dem einzigartigen KI- und Agentic AI Security Framework von IBM

Ein einheitlicher Ansatz für KI-Sicherheit

Laut einer von 2023 befragten KPMG-Umfrage glauben77 % der Führungskräfte, dass generative KI in den nächsten drei bis fünf Jahren die größten Auswirkungen auf die Gesellschaft haben wird, mehr als jede andere aufkommende Technologie. Doch mit der zunehmenden Akzeptanz steigen auch die Risiken.

IBM Consulting Cybersicherheit Services  und Guardium KI Sicherheit bieten zusammen eine umfassende Komplettlösung zur Unterstützung sicherer KI-Implementierungen. IBM Consulting verfügt über umfassendes Fachwissen im Bereich Cybersicherheit und begleitet Unternehmen durch den gesamten KI-Lebenszyklus – von der Strategie und dem Statusmanagement bis hin zur sicheren Integration und Prüfung.

Guardium AI Security ergänzt dies, indem es robuste Tools für KI-Transparenz, Risiko-Erkennung und -Kontrolle bereitstellt, einschließlich der Identifizierung von Schatten-KI.

Dieses gemeinsame Angebot hilft Unternehmen bei der sicheren Einführung von KI, unterstützt die Einhaltung globaler Standards und entschärft aufkommende Bedrohungen in ihrer gesamten KI-Umwelt.

Wir definieren neu, was es bedeutet, KI einzuführen

IBM ist ein führender Anbieter von globaler Hybrid Cloud und KI sowie Beratungskompetenz mit weithin anerkannter Führung in Cybersicherheit. Mit diesem gemeinsamen Angebot definiert IBM neu, was es bedeutet, KI sicher, verantwortungsvoll und in großem Maßstab einzusetzen.

Gehen Sie zuversichtlich in die KI-Transformation. Arbeiten Sie mit IBM Consulting Cybersecurity Services und Guardium AI Security zusammen, um Ihre KI-Zukunft noch heute zu sichern. Registrieren Sie sich für das Live-Webinar Unlock Trustworthy AI with Integrated Governance and Security (Vertrauenswürdige KI mit integrierter Governance und Sicherheit freischalten) am 25. Juni 2025 um 11:00 Uhr ET.

