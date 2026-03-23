Yubico, Auth0 und IBM schließen neue Partnerschaft zur Sicherung von Anwendungen

Branchenübergreifend treten Unternehmen in eine neue Ära der Produktivität ein, die von KI-Agenten unterstützt wird, in der Systeme Daten analysieren, Workflows ausführen und Entscheidungen in beispielloser Geschwindigkeit treffen können. Von Finanzoperationen über Softwareentwicklung bis hin zum Wissensmanagement in Unternehmen – KI entwickelt sich zu einer digitalen Belegschaft, die Seite an Seite mit Menschen arbeiten kann.

Mit dieser neuen Funktion kommt eine wichtige Frage für Führungskräfte in den Bereichen Technologie, Finanzen und Risiko: Wie stellen wir sicher, dass die Automatisierung mit maschineller Geschwindigkeit abläuft, ohne Vertrauen, Governance oder Rechenschaftspflicht zu gefährden?

Die Antwort liegt in einem neuen Modell der „Human-in-the-Loop“-Autorisierung – einem Modell, das es der KI ermöglicht, in den meisten Fällen autonom zu handeln, aber eine kryptografisch Verify menschliche Zustimmung erfordert, wenn viel auf dem Spiel steht. Yubico, Auth0 und IBM haben eine starke Partnerschaft geschlossen, um Anwendungen zu sichern, die die Power der KI nutzen und gleichzeitig Vertrauen und Governance gewährleisten.