Yubico, Auth0 und IBM schließen neue Partnerschaft zur Sicherung von Anwendungen

Ein branchenweit einzigartiges Modell zur Steuerung risikoreicher KI-Aktionen.
Branchenübergreifend treten Unternehmen in eine neue Ära der Produktivität ein, die von KI-Agenten unterstützt wird, in der Systeme Daten analysieren, Workflows ausführen und Entscheidungen in beispielloser Geschwindigkeit treffen können. Von Finanzoperationen über Softwareentwicklung bis hin zum Wissensmanagement in Unternehmen – KI entwickelt sich zu einer digitalen Belegschaft, die Seite an Seite mit Menschen arbeiten kann.
Mit dieser neuen Funktion kommt eine wichtige Frage für Führungskräfte in den Bereichen Technologie, Finanzen und Risiko: Wie stellen wir sicher, dass die Automatisierung mit maschineller Geschwindigkeit abläuft, ohne Vertrauen, Governance oder Rechenschaftspflicht zu gefährden?
Die Antwort liegt in einem neuen Modell der „Human-in-the-Loop“-Autorisierung – einem Modell, das es der KI ermöglicht, in den meisten Fällen autonom zu handeln, aber eine kryptografisch Verify menschliche Zustimmung erfordert, wenn viel auf dem Spiel steht. Yubico, Auth0 und IBM haben eine starke Partnerschaft geschlossen, um Anwendungen zu sichern, die die Power der KI nutzen und gleichzeitig Vertrauen und Governance gewährleisten.
KI-Agenten entwickeln sich zu dem, was Sicherheitsexperten als „Digital Worker“ bezeichnen. Sie arbeiten mit legitimen Zugangsdaten, interagieren mit sensiblen Systemen und haben zunehmend die Befugnis, echte Aktionen auszuführen. KI-Agenten sind nicht mehr auf die Beantwortung von Fragen beschränkt, sondern führen Aktionen in allen Unternehmenssystemen durch:
Diese Fähigkeiten versprechen dramatische Verbesserungen in Geschwindigkeit, Produktivität und Entscheidungsfindung, werfen aber auch eine grundlegende Frage der Governance auf: Wie beweisen Unternehmen, dass der richtige Mensch eingegriffen oder kritische Entscheidungen von KI autorisiert hat?
Die Cyberbedrohungslandschaft verdeutlicht den wachsenden Sicherheitsdruck, dem Unternehmen ausgesetzt sind, die KI-gestützte Workflow einführen:
Mit der Beschleunigung der Automatisierung öffnen diese Bedrohungen eine gefährliche Möglichkeit, dass ein KI-Agent mit gültigen Zugangsdaten riskante Aktionen mit Maschinengeschwindigkeit ohne sinnvolle menschliche Aufsicht ausführen kann. Daraus ergeben sich einige wichtige Konsequenzen:
Traditionelle Identitätssysteme wurden nie für dieses Modell entwickelt, da sie einen einfachen Ablauf voraussetzen: Mensch authentifiziert und autorisiert → System gewährt Zugriff → Aktion findet statt. Aber wenn KI-Agenten autonom handeln, muss die Identitätsschicht eine komplexere Frage beantworten: Wer hat die Aktion autorisiert und können wir sie beweisen?
„KI-Agenten werden die Unternehmensproduktivität revolutionieren, aber die Nutzen der KI-Agenten können ebenfalls eine Herausforderung darstellen“, schrieb Ritika Gunnar, Geschäftsführer für Daten und KI bei IBM, im Juni 2025. „Wenn diese autonomen Systeme nicht ordnungsgemäß gesteuert oder gesichert werden, kann dies schwerwiegende Folgen haben.“
Die Lösung besteht nicht darin, die KI zu verlangsamen oder von Menschen zu verlangen, dass sie jede Aktion genehmigen. Stattdessen müssen Unternehmen spezifische Kategorien von Aktionen identifizieren, bei denen menschliche Genehmigung erforderlich ist. Einige Beispiele:
In diesen Fällen wird die menschliche Autorisierung zu einer strukturellen Kontrollmaßnahme – und nicht zu einer Workflow-Präferenz. Und es muss kryptografisch durchgesetzt werden, nicht einfach nachträglich in Protokollen aufgezeichnet.
Hier etabliert die Zusammenarbeit zwischen IBM, Auth0 und Yubico ein kraftvolles Modell zur Steuerung agentischer KI-Systeme. Gemeinsam haben diese Unternehmen einen Workflow geschaffen, der KI-Geschwindigkeit mit menschlicher Verantwortlichkeit verbindet. Diese Fähigkeit eröffnet unzählige neue Anwendungsfälle im Unternehmen und ermöglicht es einer breiten Palette von Personengruppen, ein höheres Maß an Produktivität und Effizienz zu erreichen, ohne die Integrität eines Prozesses und Ergebnisses zu beeinträchtigen.
Die Agenten von IBM watsonx.ai analysieren Daten, bearbeiten Aufgaben und schlagen Aktionen innerhalb von Unternehmens-Workflows vor. Jede Aktion durchläuft einen richtlinienbasierten Einwilligungsprozess, der prüft, ob eine zusätzliche Autorisierung erforderlich ist. Bei Routinevorgängen arbeitet die KI automatisch, bei Aktionen mit hohem Risiko eskaliert das System.
Im Falle einer Eskalation initiiert die Identity Orchestration von Auth0 einen sicheren Genehmigungsablauf unter Verwendung des Client-Initiated Backchannel Authentication-(CIBA-)Standards. Bei diesem Verfahren wird eine sichere, externe Anfrage direkt an den autorisierten menschlichen Entscheidungsträger gesendet. Der Antrag enthält umfangreiche Autorisierungsdetails, wie zum Beispiel: „Genehmigen Sie die Überweisung von 500.000 US-Dollar an Anbieter X.“ Der Entscheidungsträger kann den Antrag überprüfen und die Maßnahme genehmigen oder ablehnen.
Für Aktionen mit hohem Wert, hohem Risiko oder hohem Sicherheitsbedarf ist eine Autorisierung durch eine vertrauenswürdige und authentifizierte Person erforderlich, die einen Workflow mithilfe einer hardwaregestützten Vertrauensbasis – dem YubiKey – autorisiert. Der autorisierte Benutzer muss den Schlüssel physisch antippen, um einen kryptografischen Anwesenheitsnachweis zu erstellen und Folgendes sicherzustellen:
De facto wird der YubiKey zum letzten vom Menschen kontrollierten Punkt, der kritische Unternehmensabläufe schützt. Dadurch werden starke Garantien für die Einhaltung gesetzlicher Vorschriften, das Risikomanagement, die finanzielle Verantwortlichkeit und die Geschäftskontinuität geschaffen. Und vor allem bietet es Unbestreitbarkeit – den eindeutigen Beweis, dass eine bestimmte, verifizierte Person die Handlung autorisiert hat.
Die nächste Welle der Produktivitätssteigerung in Unternehmen wird von KI-Agenten angetrieben, die nicht nur beratend tätig sein, sondern auch handeln können. Sie werden Code schreiben, Transaktionen ausführen, Workflows genehmigen und Entscheidungen in komplexen Systemen orchestrieren. Die eigentliche Frage für Führungskräfte wird nicht mehr lauten: „Können wir das automatisieren?“, sondern: „Wie gestalten wir die Automatisierung verantwortungsvoll?“
Durch die Kombination der KI-Orchestrierung von IBM, der Identitätsflüsse von Auth0 und des hardwaregestützten Sicherheitsschlüssels von Yubico können Unternehmen eine KI-gestützte Automatisierung ermöglichen und gleichzeitig sicherstellen, dass die richtige Person die Kontrolle behält und kritische Entscheidungen autorisiert. Das Ergebnis ist eine neue Grundlage für das autonome Unternehmen – KI, die in Maschinengeschwindigkeit arbeitet und durch menschliches Vertrauen abgesichert ist.
Wenn Sie an der RSAC teilnehmen, sollten Sie auf keinen Fall unsere Sitzung am Dienstag, den 24. März 2026 um 17:00 Uhr im North Expo Briefing Center verpassen, in der Yubico und IBM erörtern, wie man im modernen Cyber-Zeitalter der KI-gestützten Bedrohungen mit einer effizienten, sicheren passwortlosen Strategie vertrauenswürdige Identitäten aufbaut, Cyber-Resilienz erreicht und Geschäftskontinuität gewährleistet.