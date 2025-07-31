Sicheren reibungslosen Zugriff für menschliche und nicht menschliche Identitäten mit IBM Verify for Government

Sicherheit Behörden

31. Juli 2025

Autor

Bob Slocum

Identity Product Marketing Team Lead

IBM Verify for Government hat offiziell die FedRAMP-Autorisierung erhalten – ein wichtiger Meilenstein, der unser Engagement für die Bereitstellung sicherer, skalierbarer und benutzerfreundlicher Identitätslösungen für Bundesbehörden unterstreicht.

Warum FedRAMP wichtig ist

Das Federal Risk and Authorization Management Program (FedRAMP) legt die Messlatte für die Cloud-Sicherheit hoch. Mit dieser Autorisierung erfüllt IBM Verify for Government strenge, standardisierte Sicherheitskontrollen und gibt den Behörden Vertrauen in die Sicherheit und Zuverlässigkeit ihrer Identity und Access Management-(IAM-)Systeme.

4 Vorteile von IBM Verify für Behörden

  1. Standardisierte Sicherheitskontrollen: Die FedRAMP-Autorisierung schreibt strenge Sicherheitskontrollen vor, die ein höheres Maß an Sicherheit für die von Bundesbehörden genutzten Cloud-Services gewährleisten.
  2. Sicherer, reibungsloser Zugriff: Ermöglichen Sie Bürgern, Mitarbeitern und Auftragnehmern den passwortlosen Zugriff über eine schlüsselbasierte Authentifizierung, die resistent gegen Phishing ist und die Privatsphäre schützt. Verabschieden Sie sich von Passwörtern und begrüßen Sie die Zunahme an Registrierungen und Anmeldungen.
  3. Skalierbare IAM-Architektur: Ganz gleich, ob Sie traditionelle Systeme modernisieren oder digitale Services erweitern, IBM Verify bietet ein flexibles Framework, das mit den Anforderungen Ihrer Behörde mitwächst.
  4. Bewährtes Fachwissen: Mit über 30 Jahren Erfahrung im Bereich IAM ist IBM ein bewährter Partner bei der Sicherung menschlicher und nicht menschlicher Identitäten für einige der weltweit größten Unternehmen und kritischsten Infrastrukturen.

3 wichtige Anwendungsfälle

  1. Modernisierung der physischen Identität mit digitalen Berechtigungsnachweisen: Verwandeln Sie physische Ausweise in sichere digitale Berechtigungsnachweise. IBM Verify ermöglicht es Behörden, amtlich ausgestellte Dokumente – wie z. B. Reisepässe – zu überprüfen, ohne dass Benutzer Konten neu erstellen oder sich Passwörter merken müssen.
  2. Schaffen Sie eine vertrauenswürdige Erfahrung mit Datenschutz und Einwilligung: Bauen Sie Vertrauen bei den Bürgern auf, indem Sie ihnen die Kontrolle über ihre Daten und deren Verwendung geben. Die Tools von IBM unterstützen die Behörden bei der Einhaltung von Datenschutzgesetzen, automatisieren die Zustimmungsregeln und bieten Self-Service-Optionen für die Verwaltung der Einstellungen zur Datenfreigabe.
  3. Lösen Sie hybride Zugriffsprobleme mit Identitätsstruktur: Beseitigen Sie Isolationen und vereinheitlichen Sie den Zugriff systemübergreifend. IBM Verify lässt sich in vorhandene IAM-Tools integrieren, um eine zusammenhängende Identitätsstruktur zu schaffen, die Sicherheit und Benutzerfreundlichkeit verbessert.

Sicherer, reibungsloser Zugriff

IBM verfügt über mehr als 30 Jahre Erfahrung bei der Bereitstellung eines sicheren, reibungslosen Zugriffs und einer vollständigen Identitätszugriffsverwaltung für einige der weltweit größten Unternehmen und kritischen Infrastrukturen. IBM hat sich als führendes Unternehmen bei der Sicherung menschlicher und nicht menschlicher Identitäten etabliert und bietet herstellerunabhängige Lösungen für die größten Identitätsprobleme von heute.

