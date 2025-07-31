Sicheren reibungslosen Zugriff für menschliche und nicht menschliche Identitäten mit IBM Verify for Government

31. Juli 2025
IBM Verify for Government hat offiziell die FedRAMP-Autorisierung erhalten – ein wichtiger Meilenstein, der unser Engagement für die Bereitstellung sicherer, skalierbarer und benutzerfreundlicher Identitätslösungen für Bundesbehörden unterstreicht.
Das Federal Risk and Authorization Management Program (FedRAMP) legt die Messlatte für die Cloud-Sicherheit hoch. Mit dieser Autorisierung erfüllt IBM Verify for Government strenge, standardisierte Sicherheitskontrollen und gibt den Behörden Vertrauen in die Sicherheit und Zuverlässigkeit ihrer Identity und Access Management-(IAM-)Systeme.
IBM verfügt über mehr als 30 Jahre Erfahrung bei der Bereitstellung eines sicheren, reibungslosen Zugriffs und einer vollständigen Identitätszugriffsverwaltung für einige der weltweit größten Unternehmen und kritischen Infrastrukturen. IBM hat sich als führendes Unternehmen bei der Sicherung menschlicher und nicht menschlicher Identitäten etabliert und bietet herstellerunabhängige Lösungen für die größten Identitätsprobleme von heute.