Sichern und automatisieren Sie hybride IT-Workloads mit der neuen DataPower Gateway X4-Appliance von IBM.

Der Schutz der Kundenressourcen ist ein zentraler Schwerpunkt bei IBM. DataPower Gateway X4-Appliances bieten robuste Anwendungssicherheit und Integrationsdienste mit der Benutzerfreundlichkeit und den niedrigen Gesamtbetriebskosten, die für physische DataPower-Appliances charakteristisch sind.

Das Gateway unterstützt ein einheitliches Sicherheitsframework für On-Premises-, Cloud- und Hybrid-Umgebungen. Es wird am Netzwerkrand und in der DMZ eingesetzt und trägt dazu bei, unbefugten Zugriff zu verhindern, Denial-of-Service-Angriffe abzuwehren und das Traffic-Routing zu optimieren. In Kombination mit DataPower Virtual Edition können Unternehmen denselben Schutz auch auf Cloud-Bereitstellungen ausweiten und so eine einheitliche Anwendungssicherheit in allen Umgebungen gewährleisten. Das Gateway sichert traditionelle Webdienste für moderne Workloads, einschließlich API-basierter Anwendungen, ereignisgesteuerter und Streaming-Dienste unter Verwendung von Kafka-, gRPC- und GraphQL-Diensten.

IBM ist ein anerkannter Marktführer sowohl im Bereich Quantencomputing als auch im Bereich IT-Sicherheit. IBM-Forscher haben kryptografische Verfahren entwickelt, die vom NIST als Standards zur Stärkung der Public-Key-Kryptografie übernommen wurden. Die DataPower Gateway X4-Appliance verfügt über Funktionen für Post-Quanten-Kryptografie (PQC), die mithilfe von TLS-Server- und Client-Profilen sowohl für eingehende als auch für ausgehende Verbindungen konfiguriert werden können. Es werden auch hybride kryptografische Algorithmen bereitgestellt, die quantensichere und klassische Methoden kombinieren, um ein Gleichgewicht zwischen Sicherheitsstärke und Leistung herzustellen. Mit IBM DataPower können Unternehmen ihre Servicebereitstellung zuverlässig schützen, steuern und optimieren und gleichzeitig den Entwicklungsaufwand reduzieren und Geschäftsrisiken minimieren.