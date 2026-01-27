Sichern und automatisieren Sie hybride IT-Workloads mit der neuen DataPower Gateway X4-Appliance von IBM.

Aufbauend auf der bewährten Tradition der IBM Security Gateways bietet die DataPower® X4-Appliance Funktionen mit erheblichen Verbesserungen in Bezug auf Leistung, Sicherheit und Benutzerfreundlichkeit.
IBM hat die nächste Generation physischer Appliances vorgestellt: DataPower Gateway X4, ein leistungsstarkes, sofort einsatzbereites Sicherheitsgateway für Unternehmen, das moderne und hybride Workloads sichern, integrieren und automatisieren soll – mit integrierter quantensicherer Kryptografie zum Schutz langlebiger Daten vor zukünftigen Bedrohungen.
Die X4-Appliance bietet ein einziges, leistungsstarkes Gateway zum Schutz, zur Steuerung, Optimierung und Verbindung von Anwendungen in On-Premises-, Cloud- und Hybrid-Umgebungen.
Die IT-Umgebungen von Unternehmen werden immer komplexer und umfassen mehrere Clouds, Rechenzentren und Architekturstile. Gleichzeitig nehmen Cyber-Bedrohungen an Umfang und Komplexität zu, einschließlich neuer Risiken für die heutigen Verschlüsselungsmethoden durch zukünftige Fortschritte im Bereich des Quantencomputings.
Um schnell und sicher innovativ zu sein, müssen Unternehmen geschäftskritische Dienste sicher bereitstellen und gleichzeitig Transparenz, Governance und Kontrolle gewährleisten. Eine sichere, skalierbare Integration ist nicht nur für die Bereitstellung neuer digitaler Erlebnisse unerlässlich, sondern auch für die Automatisierung, die die betriebliche Effizienz verbessert.
Ohne einen zeitgemäßen Ansatz für die Anwendungssicherheit riskieren Unternehmen, Innovationen zu verlangsamen, Betriebskosten zu erhöhen und kritische Ressourcen einer zunehmenden Bedrohungslage auszusetzen.
Der Schutz der Kundenressourcen ist ein zentraler Schwerpunkt bei IBM. DataPower Gateway X4-Appliances bieten robuste Anwendungssicherheit und Integrationsdienste mit der Benutzerfreundlichkeit und den niedrigen Gesamtbetriebskosten, die für physische DataPower-Appliances charakteristisch sind.
Das Gateway unterstützt ein einheitliches Sicherheitsframework für On-Premises-, Cloud- und Hybrid-Umgebungen. Es wird am Netzwerkrand und in der DMZ eingesetzt und trägt dazu bei, unbefugten Zugriff zu verhindern, Denial-of-Service-Angriffe abzuwehren und das Traffic-Routing zu optimieren. In Kombination mit DataPower Virtual Edition können Unternehmen denselben Schutz auch auf Cloud-Bereitstellungen ausweiten und so eine einheitliche Anwendungssicherheit in allen Umgebungen gewährleisten. Das Gateway sichert traditionelle Webdienste für moderne Workloads, einschließlich API-basierter Anwendungen, ereignisgesteuerter und Streaming-Dienste unter Verwendung von Kafka-, gRPC- und GraphQL-Diensten.
IBM ist ein anerkannter Marktführer sowohl im Bereich Quantencomputing als auch im Bereich IT-Sicherheit. IBM-Forscher haben kryptografische Verfahren entwickelt, die vom NIST als Standards zur Stärkung der Public-Key-Kryptografie übernommen wurden. Die DataPower Gateway X4-Appliance verfügt über Funktionen für Post-Quanten-Kryptografie (PQC), die mithilfe von TLS-Server- und Client-Profilen sowohl für eingehende als auch für ausgehende Verbindungen konfiguriert werden können. Es werden auch hybride kryptografische Algorithmen bereitgestellt, die quantensichere und klassische Methoden kombinieren, um ein Gleichgewicht zwischen Sicherheitsstärke und Leistung herzustellen. Mit IBM DataPower können Unternehmen ihre Servicebereitstellung zuverlässig schützen, steuern und optimieren und gleichzeitig den Entwicklungsaufwand reduzieren und Geschäftsrisiken minimieren.
DataPower Gateway X4 ist eine schnell einsetzbare, Plug-and-Play-fähige physische Appliance, die für Unternehmensarchitekten, Sicherheitsteams und Plattformingenieure entwickelt wurde und Folgendes bietet:
Die DataPower Gateway X4 Appliance wird ab dem 26. März 2026 allgemein verfügbar sein. DataPower v11.0 wird an diesem Datum auch allgemein für die Bereitstellung unter der DataPower Virtual Edition-Berechtigung verfügbar sein.
Lesen Sie die vollständigen Veröffentlichungsdetails.
Aussagen über die zukünftige Ausrichtung und die Absichten von IBM können ohne Vorankündigung geändert oder widerrufen werden und stellen lediglich Ziele und Absichten dar.