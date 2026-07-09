Entscheidungsreife Engineering-Workflows mit IBM Rhapsody Systems Engineering 1.8

Moderne Entwicklungsteams entwickeln zunehmend vernetzte, softwaredefinierte und konfigurierbare Systeme, die verschiedene Fachbereiche umfassen. Dennoch wird die Arbeit der Teams aus den Bereichen Systemtechnik, Software, Hardware, Maschinenbau, Elektrotechnik, Sicherheit und Compliance häufig nicht durch einen einheitlichen Workflow gesteuert, sondern stützt sich stattdessen auf fragmentierte, voneinander getrennte oder manuelle Schritte. Dieser Mangel an Zusammenarbeit und Koordination birgt ein echtes Risiko.

Vernetzte Workflows tragen dazu bei, dass die Systemarchitektur und die Entwurfsabsicht aus der vorgelagerten Systementwicklung in die nachgelagerten Bereiche übertragen werden. Durch die Arbeit auf einer gemeinsamen, modellbasierten Grundlage, die den Modellierungsprozess, die Anforderungen, die Architektur, das Verhalten, die Variabilität und die Zusammenarbeit über den gesamten Entwicklungslebenszyklus hinweg vereint, können Teams große und komplexe Programme entwerfen und gleichzeitig sicherstellen, dass Entscheidungen und Nachweise zur Einhaltung von Vorschriften rückverfolgbar, wiederverwendbar und im Laufe der Programmentwicklung leichter zu validieren sind.

IBM Rhapsody Systems Engineering (SE) 1.8 ist ab dem 9. Juli 2026 allgemein verfügbar und bietet Neuerungen, die Teams dabei unterstützen, SysML v2-Systems Engineering in einer cloudnativen, webbasierten Umgebung einzuführen. Der Schwerpunkt liegt dabei auf folgenden entscheidenden Prioritäten, die darüber bestimmen, ob geschäftskritisches MBSE erfolgreich skaliert werden kann: Dazu gehören die Art und Weise, wie Teams Modelle analysieren, Toolketten miteinander verknüpfen, Nachweise erfassen und verwalten sowie in großen Programmen und Umgebungen arbeiten.