Entscheidungsreife Engineering-Workflows mit IBM Rhapsody Systems Engineering 1.8

IBM Rhapsody Systems Engineering v1.8 unterstützt technische Teams in Unternehmen dabei, SysML v2-Modelle über den gesamten Entwicklungslebenszyklus hinweg von Entwurfsartefakten in umsetzbare technische Workflows umzuwandeln.
Moderne Entwicklungsteams entwickeln zunehmend vernetzte, softwaredefinierte und konfigurierbare Systeme, die verschiedene Fachbereiche umfassen. Dennoch wird die Arbeit der Teams aus den Bereichen Systemtechnik, Software, Hardware, Maschinenbau, Elektrotechnik, Sicherheit und Compliance häufig nicht durch einen einheitlichen Workflow gesteuert, sondern stützt sich stattdessen auf fragmentierte, voneinander getrennte oder manuelle Schritte. Dieser Mangel an Zusammenarbeit und Koordination birgt ein echtes Risiko.
Vernetzte Workflows tragen dazu bei, dass die Systemarchitektur und die Entwurfsabsicht aus der vorgelagerten Systementwicklung in die nachgelagerten Bereiche übertragen werden. Durch die Arbeit auf einer gemeinsamen, modellbasierten Grundlage, die den Modellierungsprozess, die Anforderungen, die Architektur, das Verhalten, die Variabilität und die Zusammenarbeit über den gesamten Entwicklungslebenszyklus hinweg vereint, können Teams große und komplexe Programme entwerfen und gleichzeitig sicherstellen, dass Entscheidungen und Nachweise zur Einhaltung von Vorschriften rückverfolgbar, wiederverwendbar und im Laufe der Programmentwicklung leichter zu validieren sind.
IBM Rhapsody Systems Engineering (SE) 1.8 ist ab dem 9. Juli 2026 allgemein verfügbar und bietet Neuerungen, die Teams dabei unterstützen, SysML v2-Systems Engineering in einer cloudnativen, webbasierten Umgebung einzuführen. Der Schwerpunkt liegt dabei auf folgenden entscheidenden Prioritäten, die darüber bestimmen, ob geschäftskritisches MBSE erfolgreich skaliert werden kann: Dazu gehören die Art und Weise, wie Teams Modelle analysieren, Toolketten miteinander verknüpfen, Nachweise erfassen und verwalten sowie in großen Programmen und Umgebungen arbeiten.
Für technische Teams ist die Berichterstellung nicht lediglich eine Tätigkeit zum Projektabschluss. Berichte dienen als Grundlage für Entwurfsüberprüfungen, den Nachweis der Konformität, Architekturentscheidungen, die fachübergreifende Kommunikation und die Programmsteuerung. Allerdings verlieren Ingenieure häufig Zeit damit, Modellwissen in eine für Überprüfungen geeignete Dokumentation umzuwandeln. Rhapsody SE 1.8 führt durch die Integration mit IBM Engineering Lifecycle Optimization – Publishing erweiterte Berichtsfunktionen ein und unterstützt Teams dabei, regelkonforme Berichte aus verknüpften Modell- und Lebenszyklusdaten zu erstellen. Durch die direktere Verknüpfung von Workflows mit den Informationen des Systemmodells hilft Rhapsody SE 1.8 den Teams, den manuellen Aufwand zu reduzieren und die Konsistenz der technischen Daten zu verbessern, die an Prüfer und Stakeholder weitergegeben werden.
Systemengineering-Arbeiten werden selten mit nur einem einzigen Tool durchgeführt. Rhapsody SE 1.8 optimiert toolübergreifende Workflows, indem es die Integration von Drittanbieter-Tools oder anderen Tools aus der Toolkette des Kunden in Rhapsody Systems Engineering mittels anwendungsübergreifendem Drag-and-Drop ermöglicht. Dies hilft Teams dabei, Kontextwechsel zu reduzieren, die Engineering-Absicht nahtloser beizubehalten und Engineering-Informationen mit weniger manuellem Koordinationsaufwand zwischen Anwendungen zu übertragen.
Die Auswirkungen von Änderungen und die Konsistenz zwischen den Modellen lassen sich manuell nur schwer beurteilen, insbesondere wenn die Programme an Umfang zunehmen. Um die Analyse eines einzelnen Modells oder mehrerer Modelle gleichzeitig zu ermöglichen, unterstützt diese Version eine AI-MCP-API, die Daten sicher und dynamisch miteinander verknüpft und eine modellbezogene Analyse in Bezug auf Architektur, Verhalten, Konformitätsgrade und die Auswirkungen von Änderungen ermöglicht. Dadurch werden Entwicklungsteams dabei unterstützt, Modelle zu vergleichen und potenzielle Auswirkungen bereits in einer frühen Phase des Lebenszyklus aufzudecken.
Die Verbesserungen von HarmonyIQ machen die Prozessbegleitung zu einer kontinuierlichen, in Echtzeit stattfindenden und modellorientierten Erfahrung, die vollständig in die Modellentwicklung integriert ist. Mithilfe von Ansichten zur Abhängigkeitsanalyse der Prozessaktivitäten können Teams besser nachvollziehen, wie sich technische Aufgaben, Artefakte und Modellentscheidungen zueinander verhalten, wodurch die Transparenz hinsichtlich gegenseitiger Abhängigkeiten verbessert wird, bevor diese zu Risiken in nachgelagerten Phasen werden.
Große und regulierte Programme erfordern eine Bereitstellung, die den betrieblichen Rahmenbedingungen gerecht wird. Um die Einführung von Rhapsody SE zu vereinfachen und den Betrieb in großem Maßstab zu erleichtern, unterstützt diese Version den Einsatz in Air-Gapped-Umgebungen und bietet eine verbesserte, unternehmensgerechte Leistung, die auf große Modelle und große Teams von gleichzeitigen Benutzern optimiert ist.
Rhapsody SE v1.8 bietet einen frühen Zugang zu Integrationsfunktionen, die Product Line Engineering (PLE) mit PTC Pure Variants in den Systems-Engineering-Prozess einbinden. Dies ermöglicht es Teams, die mit SysML v2 arbeiten, die Variabilitätsmodellierung direkt in ihre Workflows zu integrieren. Da dies die erste Integration von PLE in die SysML v2-Modellierung darstellt, werden IBM und PTC das frühe Kundenfeedback nutzen, um die Workflows im Bereich Product Line Engineering in diesem Zusammenhang weiter zu verfeinern und zu optimieren.
Gemeinsam tragen diese Funktionen dazu bei, den Nutzen des Systemmodells über die reine Modellerstellung hinaus zu erweitern. Sie ermöglichen es, SysML-v2-Modelle in einen integrierten Workflow einzubinden, und unterstützen Entwicklungsteams dabei, Modelldaten in entscheidungsreife Informationen umzuwandeln, die sich auf Programme beliebiger Größe skalieren lassen.
MBSE bietet einen Mehrwert, wenn das Modell mehr als nur ein Entwurfsartefakt ist. Für Systemingenieure besteht das eigentliche Ziel nicht darin, Modelle zu erstellen, sondern diese Modelle über den gesamten Entwicklungszyklus hinweg nutzbar zu machen. Teams müssen sicherstellen, dass Systemarchitektur, Anforderungen, Verhaltensweisen und Varianten miteinander verknüpft bleiben, während sich die Entwürfe weiterentwickeln, Überprüfungen voranschreiten und nachgelagerte Teams Entscheidungen zur Umsetzung treffen.
IBM Rhapsody Systems Engineering wurde genau für diesen Zweck entwickelt – insbesondere für Entwicklungsteams, die komplexe Systeme in Branchen wie der Automobilindustrie, der Luft- und Raumfahrt, der Verteidigungsindustrie oder im Bereich medizinischer Geräte entwickeln. Die moderne, cloudnative und webbasierte Umgebung unterstützt sowohl Fachleute aus dem Bereich Systems Engineering als auch die breitere Gruppe von Stakeholdern, die Modellinformationen im Kontext überprüfen, analysieren, kommentieren und nutzen müssen.
Mit der Version 1.8 unterstützt Rhapsody SE regulierte Teams dabei, von dokumentenzentrierten Arbeitsweisen hin zu einem konsistenten, kollaborativen Systems Engineering überzugehen. Es wurde für multidisziplinäre Unternehmen entwickelt, wobei SysML-v2-Modelle Teil des täglichen Workflows für Analyse, Kommunikation, Wiederverwendung und Entscheidungsfindung in komplexen Programmen werden.
Buchen Sie eine Live-Demo mit unseren IBM-Experten