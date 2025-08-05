KI-Agenten sind nicht mehr nur virtuelle Assistenten, die auf einfache Prompts reagieren, sondern sie werden zu autonomen Mitarbeitern, die komplexe Workflows über Systeme, Tools und Prozesse hinweg ausführen. Doch während viele Unternehmen Pilotprojekte geprüft haben, ist es nur wenigen gelungen, die Agenten im gesamten Unternehmen zu skalieren. Die Hindernisse sind bekannt: fragmentierte Infrastruktur, Governance-Lücken, Sicherheitsbedenken und lange Beschaffung.

Deshalb ist die Ankündigung auf dem AWS Summit New York so zentral: IBM watsonx Orchestrate ist jetzt in der neuen Kategorie „AI Agents & Tools“ des AWS Marketplace verfügbar. Dieser strategische Schritt verschiebt nicht nur die Bereitstellung, sondern macht Unternehmen auch den Weg frei, die KI-Automatisierung über alle Geschäftsbereiche hinweg mit dem Vertrauen und der Infrastruktur zu skalieren, die sie erwarten.

Im Folgenden finden Sie fünf Hauptgründe, warum dies wichtig ist und warum Unternehmen jetzt handeln sollten.