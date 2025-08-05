5. August 2025
KI-Agenten sind nicht mehr nur virtuelle Assistenten, die auf einfache Prompts reagieren, sondern sie werden zu autonomen Mitarbeitern, die komplexe Workflows über Systeme, Tools und Prozesse hinweg ausführen. Doch während viele Unternehmen Pilotprojekte geprüft haben, ist es nur wenigen gelungen, die Agenten im gesamten Unternehmen zu skalieren. Die Hindernisse sind bekannt: fragmentierte Infrastruktur, Governance-Lücken, Sicherheitsbedenken und lange Beschaffung.
Deshalb ist die Ankündigung auf dem AWS Summit New York so zentral: IBM watsonx Orchestrate ist jetzt in der neuen Kategorie „AI Agents & Tools“ des AWS Marketplace verfügbar. Dieser strategische Schritt verschiebt nicht nur die Bereitstellung, sondern macht Unternehmen auch den Weg frei, die KI-Automatisierung über alle Geschäftsbereiche hinweg mit dem Vertrauen und der Infrastruktur zu skalieren, die sie erwarten.
Im Folgenden finden Sie fünf Hauptgründe, warum dies wichtig ist und warum Unternehmen jetzt handeln sollten.
Die Bereitstellung von Unternehmenssoftware war in der Vergangenheit ein langer und fragmentierter Prozess, der umfangreiche interne Genehmigungen, Integrationstests und Beschaffungsverhandlungen erforderte. Mit watsonx Orchestrate jetzt über den AWS Marketplace zugänglich, wird ein Großteil dieser Komplexität beseitigt.
Unternehmen können watsonx Orchestrate direkt in ihrer bestehenden AWS-Umgebung bereitstellen und dabei vorab genehmigte Verträge, verbindliche Ausgaben und eine Infrastruktur nutzen, die ihre Teams bereits kennen. Eine langwierige Sicherheitsüberprüfung oder ein neuer Anbieter-Onboarding-Prozess sind nicht erforderlich. Stattdessen können Unternehmen innerhalb weniger Tage vom Interesse zur Umsetzung übergehen.
Dadurch wird die Time-to-Value erheblich beschleunigt. Im heutigen Wettbewerbsumfeld ist die Fähigkeit, schnell zu handeln – ohne Kompromisse bei der Qualität einzugehen – ein klarer Vorteil. Wenn eine Geschäftseinheit einen sich wiederholenden Workflow identifiziert, der reif für die Automatisierung ist, muss sie nicht mehr monatelang auf die IT-Abteilung warten, um den Anschluss zu finden. Mit watsonx Orchestrate on AWS können sie sofort loslegen.
Bei der Skalierung von KI-Agenten geht es nicht nur darum, sie funktionieren zu lassen, sondern auch darum, sie sicher, konform und vertrauenswürdig zu machen. Deshalb sind Sicherheit und Governance für das Design von watsonx Orchestrate von grundlegender Bedeutung.
Bei der Bereitstellung über AWS via watsonx Orchestrate übernimmt alle Cloud-Sicherheitspraktiken, auf die sich Unternehmen verlassen. Dazu gehören Identity und Access Management (IAM), Verschlüsselung, Netzwerkkontrollen und Protokollierung. Aber IBM geht mit watsonx.governance noch einenSchritt weiter – eine integrierte Schicht, die einen Überblick darüber bietet, wie Agenten trainiert, bereitgestellt und überwacht werden.
Diese Governance-Schicht bietet Transparenz über das Modellverhalten, sorgt für Erklärbarkeit und hilft bei der Verwaltung regulatorischer Risiken. Für Branchen wie die Finanzdienstleistungen, das Gesundheitswesen und die Regierung ist dies nicht nur ein Bonus, sondern eine Voraussetzung. Verantwortungsvolle KI ist keine philosophische Debatte mehr. Sie ist eine operative Aufgabe.
Durch die Kombination der besten AWS-Infrastruktur mit den Governance-Tools von IBM können Unternehmen zuversichtlich vorankommen – in dem Wissen, dass ihre KI-Agenten nicht nur effektiv, sondern auch verantwortungsbewusst sind.
Moderne Unternehmen arbeiten nicht in geschlossenen Systemen. Sie nutzen SaaS-Plattformen, proprietäre Tools, Open-Source-Technologien und cloudnative Dienste – oft alle gleichzeitig. Aus diesem Grund wurde watsonx Orchestrate mit Blick auf die hybride Integration entwickelt.
Auf AWS verbindet sich watsonx Orchestrate mit einer Vielzahl von Services und Anwendungen, darunter Salesforce, SAP, Microsoft 365, Slack und mehr. Es funktioniert auch mit AWS-nativen Tools wie SageMaker, Bedrock und RDS. Ganz gleich, ob ein Unternehmen einen Recruiting-Workflow orchestriert, der Daten aus Workday abruft, oder einen Finanzprozess automatisiert, der mit internen ERP-Systemen interagiert, watsonx Orchestrate fungiert als zentraler Hub, der diese Erfahrung vereinheitlicht.
Es unterstützt auch die Verwendung mehrerer Modelle, egal, ob Sie die Granite-Modelle von IBM verwenden oder in externe Foundation Models integrieren möchten. Dank dieser Flexibilität können Unternehmen Agenten bereitstellen, die tief in den Arbeitsablauf eingebettet sind, und zwar sowohl in strukturierten als auch in unstrukturierten Umgebungen.
Agenten sind nicht hilfreich, wenn sie sich nicht in die Arbeitsweise Ihrer Teams integrieren können. Watsonx Orchestrate holt Unternehmen dort ab, wo sie sind.
Viele Unternehmen sind mit kleinen KI-Pilotprojekten erfolgreich, haben aber Schwierigkeiten bei der Skalierung. Die Verwaltung von Dutzenden – oder Hunderten – von Agenten über verschiedene Abteilungen hinweg erfordert mehr als nur Rechenleistung. Sie erfordert Standardisierung, Observability und operative Disziplin.
Watsonx Orchestrate bietet alle drei an. Die Lösung bietet einen wiederverwendbaren Agentenkatalog, einen Low-Code-Builder für schnelle Prototypenentwicklung, Überwachung und Analyse sowie Versionierung. So können Unternehmen eine Anwendung einmal entwerfen, testen und dann über Regionen oder Geschäftsfunktionen hinweg replizieren.
Wenn sie auf AWS läuft, profitiert die Plattform von elastischer Skalierung, globaler Reichweite und tiefer Integration in cloudnative Dienste. Unternehmen können expandieren, ohne Code neu zu schreiben, Pipelines neu zu strukturieren oder erhebliche operative Mehrkosten zu verursachen.
Diese Skalierbarkeit macht die Automatisierung von einer Kostenstelle zu einem Wachstumsfaktor. Egal ob Sie 10 Agenten in der Beschaffung oder tausend im Kundenservice bereitstellen, watsonx Orchestrate auf AWS kann die Komplexität ohne Reibungsverluste unterstützen.
Technologie allein ist noch kein Garant für Erfolg. Was wirklich den entscheidenden Unterschied macht, ist die Ausführung – und hier spielt die Strategische Partnerschaft von IBM und AWS eine entscheidende Rolle.
Kunden, die watsonx Orchestrate über den AWS Marketplace bereitstellen, profitieren von einem gemeinsamen Support bei der Markteinführung. Dazu gehören der Zugriff auf die beiden Vertriebsteams, gemeinsam genutzte technische Ressourcen, branchenspezifische Lösungsbeschleuniger und Einblick in die gemeinsame Roadmap. Dieses Maß an Abstimmung führt zu echten Geschäftsergebnissen: schnellere Rollouts, reibungslosere Integrationen und eine größere Akzeptanz durch die Geschäftsleitung.
Es ermöglicht außerdem den Zugang zu den umfangreichen Partner-Ökosystemen von IBM und AWS. Ganz gleich, ob Sie Unterstützung bei der Implementierung, Beratungsleistungen oder branchenspezifische Anpassungen benötigen, das Ökosystem ist darauf ausgelegt, Ihre KI-Reise zu beschleunigen und nicht zu behindern.
Für Unternehmen bedeutet dies, dass sie nicht einfach nur eine Plattform nutzen. Sie erhalten eine strategische Partnerschaft mit zwei der vertrauenswürdigsten Namen in der Technologie, die sich auf Ihren Erfolg konzentrieren.
KI-Agenten entwickeln sich rasant – von Tools, die bei Aufgaben helfen, bis hin zu autonomen Systemen, die komplette Workflows ausführen. Watsonx Orchestrate stellt die nächste Phase dieser Entwicklung dar. Es ermöglicht Teams, sich wiederholende Arbeiten auszulagern, Prozesse zu beschleunigen und die Genauigkeit zu verbessern, ohne ihre Arbeitsweise ändern zu müssen.
Durch die Einführung auf AWS Marketplace ist watsonx Orchestrate jetzt zugänglicher, sicherer und skalierbar als je zuvor. Unternehmen können es nativ in den Cloud-Umgebungen bereitstellen, denen sie bereits vertrauen, mit der Governance, Flexibilität und Geschwindigkeit, die sie benötigen, um in der heutigen KI-gestützten Wirtschaft zu gewinnen.
Dies markiert einen strategischen Wandel – von Chat-Schnittstellen zu Ausführungs-Engines, von Experimentieren zum Skalieren. KI-Agenten helfen nicht mehr nur. Sie handeln.
Die Kategorie „KI-Agenten und Tools“ im AWS Marketplace