Schätzen Sie Ihren MRO-Bestand mit IBM Maximo Inventory Optimization Essentials richtig ein

Der Bestand an Wartungs-, Reparatur- und Betriebsmitteln (Maintenance, Repair and Operations, MRO) ist schwer zu verwalten. Er besteht in der Regel aus einem Schwung verteilter Materialien mit einer ganzen Reihe unterschiedlicher Eigenschaften, von Schutzbrillen bis zu Elektromotoren, mechanischen Dichtungen bis zu Granulatkaffee und Förderbändern bis hin zu Leistungsschaltern. Die Komplexität des MRO-Bestands erfordert eine intelligente Lösung zur Verwaltung der Meldebestände. Unterschiedliche Nachfrageprofile, Prioritäten, Vorlaufzeiten und Beschaffungsansätze erfordern maßgeschneiderte Strategien, um die optimalen Bestände zu ermitteln und festzustellen, ob es wirtschaftlich sinnvoll ist, ein bestimmtes Material vorrätig zu halten.

Unternehmen finden vielleicht Zeit, um anfängliche Meldebestände festzulegen, aber eine manuelle Anpassung ist auf kontinuierlicher Basis wahrscheinlich nicht nachhaltig. Die Reaktion auf Änderungen der Nutzung, der Kritikalität oder der Vorlaufzeit ist zeitaufwändig und die Daten zu diesen Änderungen sind möglicherweise nicht leicht verfügbar. Um sicherzustellen, dass Maximo Inventory Optimization so vielen Kunden wie möglich bei der Bewältigung von Bestandsproblemen helfen kann, haben wir beschlossen, eine Essentials-Version zu entwickeln.