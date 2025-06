Mit Rhapsody v10.0.2 können Benutzer Abhängigkeiten von technischen Daten mit Digital Thread Continuity definieren und verwalten und so die Rückverfolgbarkeit und Datenkonsistenz über den gesamten Entwicklungszyklus hinweg gewährleisten. Diese Erweiterung stellt die Konsistenz der Modelle sicher und sorgt für die Aufrechterhaltung einer Single-Source-of-Truth (SSOT) für alle technischen Disziplinen. Die domänenübergreifende Verknüpfung kann die Zusammenarbeit und Rückverfolgbarkeit in zwei Anwendungsfallen verbessern:

Rhapsody- und Drittanbieter-Tools: Die Erstellung von Open Services for Lifecycle Collaboration (OSLC)-Links zwischen Architekturelementen bietet Benutzern die Möglichkeit, Zuordnungen, Verfolgungen, Realisierung von Links und OSLC-Links direkt aus dem Funktion-Dialog hinzuzufügen. Verknüpfte Elemente sind in einer Tabelle oder Webansicht sichtbar. Über Rhapsody-Server hinweg: Die Verknüpfung ermöglicht eine verbesserte Rückverfolgbarkeit im Upstream-Bereich und eine verbesserte End-to-End-Konsistenz über mehrere Teams und Disziplinen hinweg.

Die Funktionen sind vereinfacht, um den Workload zu verringern und die Benutzerfreundlichkeit zu verbessern, indem die Benutzer Elemente aus einer webbasierten Engineering Lifecycle Management (ELM)-Anwendung direkt per Drag-and-Drop in den Rhapsody-Browserbaum ziehen können. Diese Funktion wird auf den eingebetteten Webbrowser in Rhapsody ausgeweitet, um eine bessere Navigation und intuitive Verlinkung zu ermöglichen. Benutzer können auch intelligente Verbindungen mit globalem Konfigurationsbewusstsein herstellen, ohne Remote-Artefakte manuell durchqueren zu müssen, und so Zeit sparen, indem sie mithilfe der OSLC-Unterstützung sofort Verbindungen zwischen Anforderungen, Arbeitselementen, TST-Fällen und Stücklisten erstellen.

Das Projektmanagement und die Benutzerkontrolle in Rhapsody oder ReqXChanger werden auch durch Folgendes verbessert:

Verbesserte Datenintegrität: Eine neue Option, um das Rhapsody-Projekt am Ende der Migration/Synchronisierung automatisch zu speichern, um sicherzustellen, dass keine Änderungen verloren gehen. Flexible Protokollierungskontrolle: Bietet Optionen zur Auswahl, ob bei der Rhapsody-Konsole angemeldet werden soll, was die Unordnung reduziert und die Workflow-Effizienz verbessert.

Im Rahmen der Verbesserungen, die auf eine reibungslose Konnektivität, Interoperabilität und Integration abzielen, wird eine neue API-Unterstützung eingeführt: Product Line Engineering (PLE) Integration Support. Um das Bewusstsein der Benutzer zu verbessern, benachrichtigt ein Symbol-Overlay auf der Root-Anwendung die Benutzer, wenn ein PLE-Projekt mit der zugehörigen Stückliste (Stückliste des Materials) verbunden ist.