Die Verwaltung von Multi-Agent-Systemen und die Aufrechterhaltung der Systemtransparenz sind jetzt mit den neuen Agent-Governance-Funktionen von Orchestrate einfacher.

Herkömmliche Überwachungstools reichen bei der Verfolgung von KI-Agenten oft nicht aus. Diese Agenten müssen nicht nur überwacht werden, sondern benötigen auch eine Feedbackschleife, um kontinuierlich lernen und sich verbessern zu können. Die verteilte Struktur moderner KI-Systeme macht die Sache noch komplizierter und macht eine dezentrale Traceerstellung unerlässlich. Hier kommen die Observability-Funktionen von watsonx Orchestrate ins Spiel, die Standards wie OpenTelemetry und Traceloop nutzen, um umfassende Echtzeit-Erkenntnisse in Agenteninteraktionen und den Zustand der KI-Agenten zu liefern.

Um die Qualität und Effektivität von KI-Agenten sicherzustellen, bieten die Governance-Funktionen von Orchestrate außerdem Metriken wie Journey-Abschlussraten, Genauigkeit von Tool-Aufrufen, Korrektheit der Antworten und Einhaltung von Anweisungen. Diese Metriken helfen bei der Erstellung eines geregelten Katalogs von KI-Agenten, um sicherzustellen, dass nur qualitativ hochwertige, unternehmensbereite KI-Agenten bereitgestellt werden.