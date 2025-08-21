21. August 2025
Neuerung: IBM watsonx Orchestrate hat neue Funktionen für Agent Observability und Governance eingeführt, die das KI-Agentenmanagement optimieren und die Leistung steigern sollen.
Die Verwaltung von Multi-Agent-Systemen und die Aufrechterhaltung der Systemtransparenz sind jetzt mit den neuen Agent-Governance-Funktionen von Orchestrate einfacher.
Herkömmliche Überwachungstools reichen bei der Verfolgung von KI-Agenten oft nicht aus. Diese Agenten müssen nicht nur überwacht werden, sondern benötigen auch eine Feedbackschleife, um kontinuierlich lernen und sich verbessern zu können. Die verteilte Struktur moderner KI-Systeme macht die Sache noch komplizierter und macht eine dezentrale Traceerstellung unerlässlich. Hier kommen die Observability-Funktionen von watsonx Orchestrate ins Spiel, die Standards wie OpenTelemetry und Traceloop nutzen, um umfassende Echtzeit-Erkenntnisse in Agenteninteraktionen und den Zustand der KI-Agenten zu liefern.
Um die Qualität und Effektivität von KI-Agenten sicherzustellen, bieten die Governance-Funktionen von Orchestrate außerdem Metriken wie Journey-Abschlussraten, Genauigkeit von Tool-Aufrufen, Korrektheit der Antworten und Einhaltung von Anweisungen. Diese Metriken helfen bei der Erstellung eines geregelten Katalogs von KI-Agenten, um sicherzustellen, dass nur qualitativ hochwertige, unternehmensbereite KI-Agenten bereitgestellt werden.
IBM watsonx Orchestrate bietet Vorteile über den gesamten Agenten-Lebenszyklus von der Entwicklung bis zur Produktion.
Agent Observability erfasst und visualisiert Telemetriedaten von Agenten und liefert so Echtzeit-Erkenntnisse. Es lässt sich nahtlos in bestehende Tools integrieren und folgt den Branchenstandards, wodurch Kompatibilität und Benutzerfreundlichkeit gewährleistet werden.
Governance hingegen durchläuft einen mehrstufigen Prozess. Während der Vorbereitung auf die Bereitstellung werden die Agenten über das ADK oder den Agent Builder bewertet, mit expliziten benutzerdefinierten Fragen oder Datei-Uploads. Das System berechnet dann eine Vielzahl von Metriken und zeigt diese an, z. B. den Abschluss der Journey, die Genauigkeit des Tool-Aufrufs und die Relevanz der Antwort.
Sobald man mit der Leistung des Agenten zufrieden ist, kann es in die Produktionsphase verschieben werden, wo eine kontinuierliche Überwachung und automatisierte Richtlinien-Durchsetzung eine optimale Leistung aufrechterhält.
Die neuen Agent Observability- und Governance-Funktionen von IBM watsonx Orchestrate stellen einen enormen Fortschritt bei der Verwaltung komplexer Multi-Agent-Systeme dar. Durch mehr Transparenz, bessere Agentenqualität und eine solide Governance kann watsonx Orchestrate die Art und Weise, wie Unternehmen KI-Agenten nutzen, revolutionieren und so letztlich zu mehr Effizienz und einem Mehrwert in großem Maßstab führen.
Entdecken Sie watsonx Orchestrate