Neuausrichtung der Versicherungsbranche für Prämienwachstum und Eigenkapitalrendite

Wir sind stolz darauf, dass IBM im Bericht Insurance Services 2025 von HFS Horizons Research als einer der Marktführer anerkannt wurde. Diese Anerkennung validiert unseren Ansatz, Versicherer nicht nur bei der Anpassung an Veränderungen zu unterstützen, sondern sie auch aktiv mitzugestalten, die Plattformmodernisierung zu beschleunigen, Einnahmen aus ungenutzten Daten freizuschalten, KI bereitzustellen, die einen messbaren ROI liefert, eine nahtlose Ökosystemzusammenarbeit zu ermöglichen und die Servicebereitstellung neu zu definieren, um Wettbewerbsvorteile zu schaffen.
Versicherer stehen vor einer Welle komplexer Herausforderungen – von digitaler Disruption und zunehmendem regulatorischem Druck bis hin zu Datenschutzproblemen, mangelnder Standardisierung und wachsenden Bedenken hinsichtlich Betrugsprävention und -erkennung. Dieser Druck macht es zunehmend schwieriger, wettbewerbsfähig zu bleiben und den steigenden Kundenerwartungen gerecht zu werden.
Als einziges globales Beratungsunternehmen innerhalb eines führenden Technologieunternehmens erzielt IBM Consulting hochwirksame Ergebnisse, indem es fortschrittliche KI und einen wissenschaftlich fundierten Ansatz nutzt, um die kritischsten Herausforderungen zu bewältigen. Wir kombinieren fundierte Branchenexpertise mit unserer KI-gestützten Bereitstellungsplattform IBM Consulting Advantage, um für unsere Kunden grundlegende Transformationen und nachhaltige Veränderungen zu erzielen. Laut HFS Horizons hebt sich IBM durch die Kombination von branchenspezialisierten Plattformen, umfassenden Transformationsfähigkeiten und Co-Innovationsmodellen deutlich von anderen Anbietern ab. Wir modernisieren veraltete Systeme und treiben Geschäftsergebnisse durch generative KI, eingebettete Distribution, fortschrittliche Analysen und Ökosystem-Orchestrierung voran. Unsere Fähigkeit, Beratung, Technologie und operative Abläufe in großem Maßstab zu verknüpfen, positioniert uns als vertrauenswürdigen Transformationspartner sowohl im Bereich der Sach- und Unfallversicherung als auch im Bereich der Lebens- und Rentenversicherung.
Der Erfolg einer Versicherung wird nicht mehr durch isolierte Operationen definiert, sondern durch die Fähigkeit, ein dynamisches, vernetztes Ökosystem zu orchestrieren.
Bei IBM sind wir führend in diesem Wandel und helfen Versicherern dabei, ihre Arbeitsweise neu zu gestalten, über die gesamte Wertschöpfungskette hinweg zusammenzuarbeiten, den Vertrieb zu transformieren und profitables Wachstum freischalten. Unser proprietäres IBM Insurance Services HubTM beschleunigt die Integration von Kernsystemen mit einem Netzwerk externer Partner und interner Systeme, und ermöglicht nahtlose Workflows über die Policenverwaltung, Schadensabwicklung, Kontaktcenter und Abrechnung hinweg. Dieses Maß an Orchestrierung wird durch unser Verständnis dafür ermöglicht, wie die Nutzung von Daten maximiert werden kann, wodurch integrierte, nutzerzentrierte und wertschöpfende Erlebnisse für Kunden, Agenten und Partner ermöglicht werden.
Die Integration von KI und generativer KI ist ein wichtiger Trend in der Versicherungsbranche, und IBM steht an der Spitze dieser Transformation.
Laut einer Studie des IBM Institute for Business Value verzeichnen Versicherer, die generative KI in großem Umfang in Kundensystemen einsetzen, deutliche Verbesserungen der Kundenzufriedenheit im Vergleich zu Versicherern, die generative KI überhaupt nicht einsetzen, darunter eine um 14 % höhere Kundenbindungsrate und einen um 48 % höheren Net Promoter Score. Die KI-gestützten Lösungen von IBM, wie beispielsweise watsonx, Cognitive Document Processing und die Insurance Insights Platform, sind bereits tief in kritische Workflows der Versicherungsbranche integriert. Vom Underwriting und der Betrugserkennung bis hin zur Schadenregulierung und -bearbeitung beschleunigen unsere vortrainierten KI-Foundation Models die Entscheidungsfindung und liefern messbare Ergebnisse für unsere Kunden. HFS Horizons stellt fest, dass IBM nicht nur KI-Funktionen einbettet – wir helfen unseren Kunden, echte Vorteile in Bezug auf Effizienz, Wachstum und Customer Experience zu erzielen.
Da die Modernisierung von veralteten Plattformen für viele Versicherer weiterhin oberste Priorität hat, bietet IBMs Hybrid Cloud Framework einen pragmatischen, störungsarmen Weg, um grundlegende Versicherungs-Workloads zu modernisieren, zu optimieren und in flexible, sichere und skalierbare Umgebungen zu migrieren.
Wir helfen unseren Kunden, schnelle Erfolge zu erzielen, sei es durch Workflow-Optimierung oder schnellere Entscheidungsfindung, und gewährleisten gleichzeitig die Einhaltung der sich wandelnden Anforderungen an Sicherheit, Risikomanagement und regulatorische Compliance. Wir investieren auch in zukunftsweisende Technologien wie Quantencomputing, um komplexe Modellierung, Risikovorhersage und Katastrophenanalyse zu ermöglichen. Diese Innovationen legen den Grundstein für die nächste Generation von Funktionen und Unternehmensresilienz.
IBM ist mehr als ein Anbieter für Technologie- und Geschäftsprozess-Outsourcing. Wir sind ein Partner für Innovation und Wertschöpfung. Wir unterstützen Versicherer der Bereiche Sach- und Haftpflichtversicherung, Lebens- und Rentenversicherung sowie Gruppenvorteile dabei, die Zukunft der Arbeit zu operationalisieren, indem wir das menschliche Potenzial mit intelligenter Automatisierung und Digital Assets erweitern, um Servicemodelle mitzugestalten. Darüber hinaus konzentriert sich IBM , während wir unsere BPO-Funktionen weiter skalieren und unsere Insurtech-Kooperationen ausbauen, weiterhin darauf, der vertrauenswürdige Transformationspartner für Versicherer zu sein, die sich der heutigen Komplexität und den Möglichkeiten von morgen stellen.
Die Versicherungsbranche erlebt einen deutlichen Wandel hin zu Plattform-Ökosystemen und modularen Lösungen, wobei die Versicherer nach individuell anpassbaren Lösungen suchen, die auf spezifische Bedürfnisse zugeschnitten sind.
Unsere Versicherungskunden profitieren von den strategischen Partnerschaften von IBM mit AWS, Microsoft, Salesforce, Adobe und Palo Alto sowie von Kooperationen mit branchenspezifischen Plattformen und führenden Insurtechs. Dieser Ökosystemansatz hilft Versicherern, neue Lösungen schneller auf den Markt zu bringen – sei es für integrierte Versicherungen, KI-zentrierte Customer Experiences oder digitales Schadenmanagement.
HFS Horizons unterstreicht die führende Rolle von IBM im Bereich Daten- und KI-Erfahrungen und würdigt unser Engagement, Versicherer dabei zu unterstützen, intelligentere, schnellere und regelkonformere Entscheidungen zu treffen, die messbare Geschäftsergebnisse erzielen.
Die Zukunft der Versicherung gehört Unternehmen, die Technologie, Daten und Ökosysteme nutzen können, um außergewöhnliche Erfahrungen zu bieten, Risiken zu verwalten und profitables Wachstum zu fördern. Lassen Sie uns gemeinsam die Zukunft der Versicherungen gestalten.
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HFS Horizons Research ist ein weltweit führendes Forschungs- und Beratungsunternehmen, das Fortune-500-Unternehmen bei der IT- und Unternehmenstransformation mit mutigen Erkenntnissen und umsetzbaren Strategien unterstützt.
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