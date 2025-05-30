Neuausrichtung der Versicherungsbranche für Prämienwachstum und Eigenkapitalrendite

Wir sind stolz darauf, dass IBM im Bericht Insurance Services 2025 von HFS Horizons Research als einer der Marktführer anerkannt wurde. Diese Anerkennung validiert unseren Ansatz, Versicherer nicht nur bei der Anpassung an Veränderungen zu unterstützen, sondern sie auch aktiv mitzugestalten, die Plattformmodernisierung zu beschleunigen, Einnahmen aus ungenutzten Daten freizuschalten, KI bereitzustellen, die einen messbaren ROI liefert, eine nahtlose Ökosystemzusammenarbeit zu ermöglichen und die Servicebereitstellung neu zu definieren, um Wettbewerbsvorteile zu schaffen.

Versicherer stehen vor einer Welle komplexer Herausforderungen – von digitaler Disruption und zunehmendem regulatorischem Druck bis hin zu Datenschutzproblemen, mangelnder Standardisierung und wachsenden Bedenken hinsichtlich Betrugsprävention und -erkennung. Dieser Druck macht es zunehmend schwieriger, wettbewerbsfähig zu bleiben und den steigenden Kundenerwartungen gerecht zu werden.

Als einziges globales Beratungsunternehmen innerhalb eines führenden Technologieunternehmens erzielt IBM Consulting hochwirksame Ergebnisse, indem es fortschrittliche KI und einen wissenschaftlich fundierten Ansatz nutzt, um die kritischsten Herausforderungen zu bewältigen. Wir kombinieren fundierte Branchenexpertise mit unserer KI-gestützten Bereitstellungsplattform IBM Consulting Advantage, um für unsere Kunden grundlegende Transformationen und nachhaltige Veränderungen zu erzielen. Laut HFS Horizons hebt sich IBM durch die Kombination von branchenspezialisierten Plattformen, umfassenden Transformationsfähigkeiten und Co-Innovationsmodellen deutlich von anderen Anbietern ab. Wir modernisieren veraltete Systeme und treiben Geschäftsergebnisse durch generative KI, eingebettete Distribution, fortschrittliche Analysen und Ökosystem-Orchestrierung voran. Unsere Fähigkeit, Beratung, Technologie und operative Abläufe in großem Maßstab zu verknüpfen, positioniert uns als vertrauenswürdigen Transformationspartner sowohl im Bereich der Sach- und Unfallversicherung als auch im Bereich der Lebens- und Rentenversicherung.