Mit IBM watsonx BI Business Intelligence neu definieren

29. Juli 2025
watsonx BI ist ab sofort allgemein verfügbar. Watsonx BI ist ein Agent für Business Insights, mit dem Sie den Wert Ihrer Daten erschließen und sie in klare, verwertbare Erkenntnisse umwandeln können, um intelligente und schnelle Entscheidungen zu treffen. Es lässt sich in die Tools einbinden, die Sie bereits verwenden, um intelligente Antworten zu liefern, die auf Ihre Geschäftsanforderungen zugeschnitten sind.
Watsonx BI ist mehr als nur ein Business-Intelligence-Tool. Es handelt sich dabei um einen dialogorientierten Erkenntnisagenten, der Ihr Geschäft versteht und sofortige, umsetzbare Erkenntnisse liefert. Stellen Sie einfach eine Frage und es analysiert alle Ihre Daten, um zu zeigen, was passiert, warum es wichtig ist, welche Trends es gibt und welche Zukunftsmöglichkeiten vorhanden sind. Jede Antwort ist transparent und zeigt Datenquellen, Filter, Spalten und die zugrunde liegende Abfragelogik an – so werden die Erkenntnisse erklärbar und vertrauenswürdig.
Trotz der riesigen Datenmengen, die Unternehmen zur Verfügung stehen, haben viele Geschäftsteams immer noch Schwierigkeiten, schnell umsetzbare Erkenntnisse abzuleiten. Benutzer erleben nach wie vor Reibungsverluste in verschiedenen Workflows: zu viele Dashboards, zu schwer zu verwalten und zu langsam, um einen echten Mehrwert zu liefern. Allzu oft kommt es vor, dass Dashboards mit Metriken überfüllt sind, so dass sie für den durchschnittlichen Geschäftsanwender schwer zu nutzen sind. Als Ergebnis werden Bemühungen darauf verwendet, Daten zu verarbeiten, anstatt auf Erkenntnisse zu reagieren.
Watsonx BI kombiniert die Leistung von generativer KI mit einem regulierten semantischen Modell, um konsistente, Unternehmensklasse-Erkenntnisse zu liefern. Durch die Erfassung der Geschäftslogik in einer zentralisierten semantischen Schicht können Unternehmen Metriken definieren, die ihren individuellen Standards und Definitionen entsprechen. Dadurch wird sichergestellt, dass alle Erkenntnisse auf den Definitionen Ihres Unternehmens beruhen und nicht auf generischen KI-Annahmen. Dadurch werden Vertrauen, Genauigkeit und Ausrichtung zwischen den Teams gefördert.
Watsonx BI steigert die Produktivität von Daten- und Analyseteams, indem es den gesamten Prozess der Erkenntnisgewinnung optimiert.
Mit integrierten Konnektoren zu verschiedenen Datenquellen interpretiert es Metadaten intelligent, um Beziehungen aufzudecken, Datentypen zu klassifizieren und Datensätze mit Geschäftskontext anzureichern. Die KI-gestützte Automatisierung beschleunigt jede Phase, von der Anreicherung bis zur Metriken-Erstellung, reduziert den manuellen Aufwand und ermöglicht schnellere, zuverlässigere Einblicke.
Datenverantwortliche spielen eine Schlüsselrolle bei der Definition von Geschäftslogik und Metriken durch einen kontrollierten Modellierungsprozess. Sie können Metriken manuell erstellen oder von der KI vorgeschlagene Metriken auf der Grundlage von Datenmustern verfeinern und so sowohl Genauigkeit als auch Kontrolle gewährleisten.
Watsonx BI unterstützt eine kuratierte Auswahl großer Sprachmodelle, darunter IBMs eigene und die anderer führender Anbieter. Dies gibt Unternehmen die Flexibilität, KI-Entscheidungen mit Compliance- und Governance-Anforderungen in Einklang zu bringen.
Watsonx BI integriert sich mühelos in Ihre bestehende Infrastruktur und verbindet sich mit Ihrem Data Lakehouse, Ihren Automatisierungs-Workflows und Berichtstools. Es liefert kontextbezogene Erkenntnisse direkt in die Plattformen, die Ihre Teams bereits nutzen, senkt die Einführungshürden und trägt dazu bei, den ROI Ihrer Daten- und Technologieinvestitionen zu erhöhen.
Watsonx BI wurde für Interoperabilität entwickelt und unterstützt offene, Headless- und Embedded-Integrationsmodelle. Er kann Metriken aus semantischen Schichten von Drittanbietern nutzen und seine eigenen Metriken zur Wiederverwendung in externen Datenanwendungen veröffentlichen. Dank robuster APIs kann watsonx BI auch in Anwendungen von Drittanbietern eingebettet werden. Dies ermöglicht eine nahtlose Integration, eine schnellere Bereitstellung und einen konsistenten Zugriff auf vertrauenswürdige Erkenntnisse in Ihrem gesamten Ökosystem.
IBM watsonx BI markiert eine neue Ära in der datengestützten Entscheidungsfindung. Es bietet Geschäftsanwendern eine einfache, intuitive Möglichkeit, Antworten zu erhalten – ohne den Lärm komplexer Analysen oder Dashboards. Mit von generativer KI gestützten Erkenntnissen, die auf Ihrer Geschäftslogik und Ihren Metriken basieren, ermöglicht watsonx BI eine schnelle, intelligente Entscheidungsfindung in allen Geschäftsbereichen.
Geben Sie Ihren Teams die Möglichkeit, nicht länger nach Daten zu suchen, sondern auf der Grundlage dieser Daten zu handeln. Erfahren Sie, wie IBM watsonx BI Ihre Daten in umsetzbare Erkenntnisse transformieren kann. Entdecken Sie die leistungsstarken Funktionen und Fähigkeiten und nutzen Sie sie noch heute, um intelligente und wirkungsvolle Entscheidungen zu treffen.