Mit IBM watsonx BI Business Intelligence neu definieren

Watsonx BI ist mehr als nur ein Business-Intelligence-Tool. Es handelt sich dabei um einen dialogorientierten Erkenntnisagenten, der Ihr Geschäft versteht und sofortige, umsetzbare Erkenntnisse liefert. Stellen Sie einfach eine Frage und es analysiert alle Ihre Daten, um zu zeigen, was passiert, warum es wichtig ist, welche Trends es gibt und welche Zukunftsmöglichkeiten vorhanden sind. Jede Antwort ist transparent und zeigt Datenquellen, Filter, Spalten und die zugrunde liegende Abfragelogik an – so werden die Erkenntnisse erklärbar und vertrauenswürdig.

Trotz der riesigen Datenmengen, die Unternehmen zur Verfügung stehen, haben viele Geschäftsteams immer noch Schwierigkeiten, schnell umsetzbare Erkenntnisse abzuleiten. Benutzer erleben nach wie vor Reibungsverluste in verschiedenen Workflows: zu viele Dashboards, zu schwer zu verwalten und zu langsam, um einen echten Mehrwert zu liefern. Allzu oft kommt es vor, dass Dashboards mit Metriken überfüllt sind, so dass sie für den durchschnittlichen Geschäftsanwender schwer zu nutzen sind. Als Ergebnis werden Bemühungen darauf verwendet, Daten zu verarbeiten, anstatt auf Erkenntnisse zu reagieren.

Watsonx BI kombiniert die Leistung von generativer KI mit einem regulierten semantischen Modell, um konsistente, Unternehmensklasse-Erkenntnisse zu liefern. Durch die Erfassung der Geschäftslogik in einer zentralisierten semantischen Schicht können Unternehmen Metriken definieren, die ihren individuellen Standards und Definitionen entsprechen. Dadurch wird sichergestellt, dass alle Erkenntnisse auf den Definitionen Ihres Unternehmens beruhen und nicht auf generischen KI-Annahmen. Dadurch werden Vertrauen, Genauigkeit und Ausrichtung zwischen den Teams gefördert.