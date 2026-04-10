Beseitigen Sie die Verzögerungen und Sicherheitslücken, die dem statischen Mobile Device Management inhärent sind.
IBM MaaS360 Smart Device Groups bieten einen dynamischen Ansatz für die Geräteverwaltung, indem sie Geräte automatisch klassifizieren und die entsprechenden Apps, Richtlinien und Konfigurationen nahezu in Echtzeit anwenden.
Anstatt sich auf statische Gerätegruppen zu verlassen, die manuelle Aktualisierungen oder geplante Aktualisierungszyklen erfordern, sorgen Smart Device Groups dafür, dass Geräte die richtigen Richtlinien erhalten, sobald sich ihre Attribute ändern – was IT-Teams hilft, Endgeräte effizienter und sicherer zu verwalten.
Geräteattribute ändern sich ständig: Betriebssystem-Updates werden über Nacht ausgerollt, Geräte wechseln zwischen Standorten, Sicherheitsvorfälle erfordern sofortige Quarantäne und Mitarbeiter an der Front tauschen während Schichtwechseln Backup-Geräte aus. Die meisten Mobile-Device-Management-Plattformen (MDM) basieren jedoch auf statischen Gerätegruppen, die sich in festen 12- oder 24-Stunden-Intervallen aktualisieren. Dadurch entstehen gefährliche Lücken, in denen Geräte veraltete Richtlinien ausführen und Sicherheitslücken ungelöst bleiben.
Unternehmen, die mobile Geräteflotten verwalten, stehen mit traditionellen statischen Gerätegruppen vor entscheidenden betrieblichen Herausforderungen:
Wenn ein Sicherheitsteam ein kompromittiertes Gerät identifiziert, kann die manuelle Neuzuweisung von Gruppen und die Anwendung von Richtlinien Stunden dauern, sodass die Bedrohung aktiv ist und sich möglicherweise im gesamten Netzwerk ausbreitet. Geräte, die Betriebssystem-Updates erhalten oder den Standort wechseln, können bis zur nächsten planmäßigen Gruppenaktualisierung stundenlang gegen die Compliance-Anforderungen verstoßen, was zu einem Audit-Risiko und potenziellen Verstößen gegen Vorschriften führt.
Intelligente Gerätegruppen überwachen kontinuierlich die Geräteattribute und klassifizieren Geräte automatisch nahezu in Echtzeit neu, typischerweise innerhalb weniger Minuten nach einer Attributänderung. Aktualisierte Apps, Richtlinien, OEM-Konfigurationen und Compliance-Regeln gelten sofort.
Dadurch wird die Verzögerung bei der Umsetzung von Richtlinien beseitigt, die in herkömmlichen Mobile Device Management (MDM)-Umgebungen zu Sicherheitslücken, Verstößen gegen Compliance-Vorgaben und Produktivitätseinbußen führt.
Administratoren verbringen wertvolle Zeit damit, die Zuweisung von Gerätegruppen manuell zu korrigieren und Probleme der Anwendung zu beheben, anstatt sich auf strategische Initiativen zu konzentrieren, die den Geschäftswert steigern. Smart Device Groups löst dieses Ineffizienzproblem.
Smart Device Groups nutzen die vertraute MaaS360-Gerätesuchoberfläche, die Administratoren bereits kennen. Dies ermöglicht:
Intelligente Gerätegruppen koexistieren mit herkömmlichen statischen Gruppen, sodass Unternehmen dynamisches Management dort bereitstellen können, wo es den größten Nutzen bringt, und gleichzeitig statische Gruppen für stabile Gerätepopulationen beibehalten.
Traditionelle MDM- und Unified Endpoint Management (UEM)-Plattformen verfügen über eine geringe Anzahl statischer Gerätegruppen und eine manuelle Geräteverwaltung. IBM MaaS360 kann über 40 Attribute aus den Bereichen Hardware, Betriebssystem, Benutzer und benutzerdefinierte Metadaten kombinieren. Dies ermöglicht es Unternehmen, Geräte wesentlich präziser und automatischer zu klassifizieren.
Smart Device Groups nutzen beliebige Kombinationen von über 40 Geräteattributen aus vier Kategorien:
Diese Breite an Eigenschaften ermöglicht eine präzise Geräteklassifizierung, die die einzigartigen operativen Anforderungen und Geschäftsprozesse Ihres Unternehmens widerspiegelt.
Hier sehen Sie Smart Device Groups in Aktion im MaaS360-Adminportal:
Im Folgenden finden Sie drei Beispiele, wie Sie die Verwaltung Ihrer Endgeräte verbessern, Geräte-Updates beschleunigen und Sicherheitslücken schließen können:
Szenario: Ihr Unternehmen unterhält Backup-Geräte in Lagern mit generischen Basisrichtlinien. Wenn das Support-Personal einem Außendienstmitarbeiter ein Backup-Gerät zuweist, verzögern manuelle Richtlinienaktualisierungen die Produktivität.
Lösung mit intelligenten Gerätegruppen: Taggen Sie Backup-Geräte mit dem benutzerdefinierten Attribut „Status: Backup“ und ordnen Sie sie einer Warehouse-Gruppe zu. Wenn der Support ein Gerät zuweist und das Attribut auf „Status: Zugewiesen“ aktualisiert, verschiebt Smart Device Groups es automatisch in die Betriebsgruppe – und stellt so umgehend rollenspezifische Apps und Kioskrichtlinien bereit.
Geschäftsvorteil: Die Zero-Touch-Bereitstellung macht IT-Support-Tickets überflüssig und sorgt dafür, dass Ihre Mitarbeiter sofort produktiv arbeiten können, wodurch die durchschnittliche Zeit bis zur Produktivität von Stunden auf Minuten reduziert wird.
Die Abbildung zeigt, wie man eine Smart Device Group erstellt, um diesen Bereitstellungs-Workflow zu automatisieren:
Szenario: Ihr Sicherheitsteam erkennt Malware auf einem Gerät und muss diese sofort unter Quarantäne stellen, um eine Lateralbewegung zu verhindern, aber die manuelle Gruppenneuzuordnung führt zu Reaktionsverzögerungen.
Lösung für Smart Device Groups: Aktualisieren Sie das benutzerdefinierte Attribut „Sicherheitsstatus“ des Geräts auf „Unter Quarantäne gestellt“. Smart Device Groups verschiebt das Gerät sofort in eine eingeschränkte Gruppe, die eine App-Compliance-Richtlinie anwendet und alle Anwendungen blockiert.
Geschäftlicher Nutzen: Die automatisierte Bedrohungskontrolle verkürzt die Reaktionszeit von Vorfällen von Stunden auf Minuten, minimiert potenzielle Schäden und hilft, Bedrohungen einzudämmen, bevor sie sich ausbreiten.
Szenario: Geräte, die zwischen verschiedenen Lagerstandorten bewegt werden, erfordern manuelle Richtlinienaktualisierungen, um standortspezifische Konfigurationen, Netzwerkeinstellungen und Betriebsabläufe anzuwenden.
Smart Device Groups-Lösung: Erstellen Sie intelligente Gerätegruppen basierend auf Seriennummernbereichen für jede Einrichtung. Wenn ein Gerät den Standort wechselt, fügen Sie seine Seriennummer der Gruppe der Zieleinrichtung hinzu – die Richtlinien werden automatisch aktualisiert.
Geschäftlicher Vorteil: Die IT entfällt die manuelle Richtlinienverwaltung für Geräteübertragungen an Hunderten von Standorten, was den Verwaltungsaufwand reduziert und gleichzeitig eine konsistente Durchsetzung von Richtlinien gewährleistet.
Mit Smart Device Groups können Unternehmen eine Reihe von Sicherheits-, Compliance- und Produktivitätsvorteilen freischalten:
Smart Device Groups sind jetzt verfügbar und in allen MaaS360-Editionen ohne zusätzliche Kosten für alle MaaS360-Kunden weltweit enthalten:
Bestehende MaaS360-Kunden können über ihre MaaS360-Konsole sofort auf Smart Device Groups zugreifen:
Organisationen, die MaaS360 evaluieren, können Smart Device Groups und die gesamte MaaS360-Plattform 30 Tage lang kostenlos testen – keine Kreditkarte erforderlich.
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