Wenn ein Sicherheitsteam ein kompromittiertes Gerät identifiziert, kann die manuelle Neuzuweisung von Gruppen und die Anwendung von Richtlinien Stunden dauern, sodass die Bedrohung aktiv ist und sich möglicherweise im gesamten Netzwerk ausbreitet. Geräte, die Betriebssystem-Updates erhalten oder den Standort wechseln, können bis zur nächsten planmäßigen Gruppenaktualisierung stundenlang gegen die Compliance-Anforderungen verstoßen, was zu einem Audit-Risiko und potenziellen Verstößen gegen Vorschriften führt.

Intelligente Gerätegruppen überwachen kontinuierlich die Geräteattribute und klassifizieren Geräte automatisch nahezu in Echtzeit neu, typischerweise innerhalb weniger Minuten nach einer Attributänderung. Aktualisierte Apps, Richtlinien, OEM-Konfigurationen und Compliance-Regeln gelten sofort.

Dadurch wird die Verzögerung bei der Umsetzung von Richtlinien beseitigt, die in herkömmlichen Mobile Device Management (MDM)-Umgebungen zu Sicherheitslücken, Verstößen gegen Compliance-Vorgaben und Produktivitätseinbußen führt.