Echtzeitkontext für KI in hybriden Umgebungen

Die Bereitstellung erfolgt durch neue Funktionen von Context, OpenRAG und OpenSearch auf watsonx.data und der Real-Time Context Engine von Confluent, die offene Technologien und agentische Datenintelligenz kombinieren, um Bedeutung, Governance und Echtzeitbewusstsein für Enterprise-KI zu schaffen.
Enterprise-KI hat sich schnell weiterentwickelt, aber die meisten Unternehmen haben immer noch Schwierigkeiten, sie in der Produktion einzusetzen. Wenn Unternehmen vom Experimentieren mit KI zum großflächigen Einsatz übergehen, entstehen neue Herausforderungen.
Die Frage ist nicht mehr, ob Systeme Antworten generieren können, sondern ob diese Antworten vertrauenswürdig sind und innerhalb des Unternehmens verwendet werden können. Dieselbe Frage kann unterschiedliche Ergebnisse liefern, je nachdem, auf welche Daten zugegriffen wird, wie die Begriffe zwischen den Teams variieren oder wie sich der zugrunde liegende Zustand des Unternehmens verändert hat. Diese Bedingungen herrschen heute in den meisten Unternehmensumgebungen und sind der Grund dafür, dass viele KI-Initiativen ins Stocken geraten, bevor sie wirklich zum Einsatz kommen.
Wenn sich KI-Systeme näher an die Ausführung des Kerngeschäfts verschieben, verändern sich die Erwartungen, die an sie gestellt werden. Entscheidungen müssen Daten widerspiegeln, die aktuell, genau und kontrolliert sind, ohne auf manuelle Validierung angewiesen zu sein.
Um dieses Problem zu lösen, bietet IBM einen einzigartigen Echtzeit-Kontext für KI: ein gemeinsames, geregeltes Verständnis aktueller Unternehmensdaten – einschließlich ihrer Bedeutung – mit dynamisch angewendeten Zugriffsrichtlinien in dem Moment, in dem KI-Systeme denken oder handeln. Diese Funktion ist jetzt über Context auf watsonx.data verfügbar, gemeinsam mit der Real-Time Context Engine von Confluent, die sich über hybride Umgebungen erstreckt und durch offene, interoperable Technologien und verwaltete Datenintelligenz unterstützt wird.
Mit der Ergänzung von Echtzeit-Streaming aus Confluent und agentischen Funktionen innerhalb von watsonx.data intelligence entwickelt sich watsonx.data von einem hybriden, offenen Lakehouse zu einer Plattform zur Bereitstellung von Kontext über verteilte Datenbestände hinweg. Es bietet KI-Systemen eine konsistente Möglichkeit, mit Enterprise-Daten zu arbeiten, wie sie im gesamten Unternehmen vorhanden sind, indem es Daten, Bedeutungen, Governance und Echtzeitsignale miteinander verbindet, sodass die Systeme mit einem klareren Verständnis dessen arbeiten können, was passiert.
watsonx.data und Confluent arbeiten zusammen, um kontinuierlich neue Kontexte für KI durch vier Funktionen bereitzustellen, die im Unternehmen oft nicht miteinander verbunden sind.
Context auf watsonx.data ermöglicht es KI-Systemen, auf relevante Informationen – ob strukturiert oder unstrukturiert, sich bewegend oder im Ruhezustand – in verteilten Umgebungen zuzugreifen und darauf zu reagieren, ohne dass eine Konsolidierung erforderlich ist. Katalog- und Metadatenfunktionen unterstützen außerdem die Erkennung und Kuratierung in diesen Umgebungen und stellen sicher, dass KI-Agenten immer die richtigen Daten griffbereit haben.
OpenRAG auf watsonx.data ist eine Komplettlösung, um unstrukturierte Unternehmensdaten in Wissen umzuwandeln, das KI-Systeme nutzen können. Durch die Kombination von Docling für die Dokumentenverarbeitung, OpenSearch für hybriden Abruf und Langflow für die agentische Orchestrierung wandelt es Rohdokumente in den vertrauenswürdigen Kontext um, den Agenten benötigen – es stellt die richtigen Informationen für jede Aufgabe zusammen, wendet Quellenüberlegungen an und basiert auf den tatsächlichen Geschäftsabläufen. Das Ergebnis sind genauere Antworten, eine schnellere Time-to-Value und KI, die auf dem wertvollsten Asset des Unternehmens basiert: seinen Daten.
Die Datenstreaming-Plattform und die Real-Time Context Engine von Confluent wandeln Unternehmensdatenströme kontinuierlich in strukturierten, KI-fähigen Kontext um, der über Model Context Protocol (MCP) an Agenten oder Anwendungen weitergegeben wird. Dies ersetzt die üblicherweise von Teams aufgebaute, maßgeschneiderte Infrastruktur zur Verbindung von Streaming-Daten und KI durch einen vollständig verwalteten Service, der integrierte Authentifizierung, rollenbasierte Zugriffskontrolle, Audit-Protokollierung und Governance umfasst. KI-Systeme werden ereignisgesteuert und verarbeiten Daten, die den aktuellen Zustand des Unternehmens widerspiegeln, nicht Momentaufnahmen, die möglicherweise bereits veraltet sind.
Dadurch verringert sich der Zeit- und Arbeitsaufwand für die Aufbereitung von Daten für die KI, und es wird sichergestellt, dass Entscheidungen den aktuellen Stand des Unternehmens widerspiegeln.
Damit KI korrekt funktioniert, muss sie Daten auf der Grundlage der Definitionen und Richtlinien des Unternehmens interpretieren und nicht nur abrufen. Echtzeit-Kontext für KI wendet gemeinsame Definitionen, Datenqualität, Abstammung und Governance in dem Moment an, in dem Systeme denken oder handeln. Dies sorgt dafür, dass die Ausgaben mit konsistenten Definitionen übereinstimmen, Richtlinien durchgesetzt werden und die tatsächliche Arbeitsweise des Unternehmens widerspiegeln. Wenn alle vier Funktionen zur Laufzeit zusammenarbeiten, haben KI-Systeme einen vollständigeren und aktuelleren Überblick über die Unternehmensdaten.
Stellen Sie sich ein KI-System vor, das für die Bearbeitung von Ausnahmen in der Lieferkette zuständig ist: Um korrekt zu funktionieren, muss das System verstehen, wie die Bestand systemübergreifend definiert ist, Business Rules für die Priorisierung anwenden, Governance-Richtlinien einhalten und auf Störungen reagieren, sobald diese auftreten.
Im Echtzeitkontext überlegt das System Verbunddaten mithilfe gemeinsamer Definitionen, setzt Richtlinien zur Laufzeit durch und berücksichtigt Live-Signale wie Lieferverzögerungen oder Nachfrageschwankungen. Entscheidungen spiegeln die aktuellen Bedingungen und die Geschäftsabsicht wider, wodurch die manuelle Validierung reduziert wird und eine schnellere, zuverlässigere Reaktion auf sich ändernde Bedingungen ermöglicht wird.
Enterprise-Daten umfassen Cloud, On-Prem-Systeme, Anwendungen und Betriebsdatenbanken, geprägt durch jahrelange Investitionen und Regulierung. Ansätze, die auf der Zentralisierung von Daten beruhen, verursachen oft Kosten, Komplexität und Verzögerungen und Adresse nicht die Herausforderung, Daten systemübergreifend konsistent zu interpretieren.
Context auf watsonx.data integriert Datenzugriff, Echtzeit-Streaming, semantisches Verständnis und Governance in ein einziges System. Dadurch kann der Geschäftskontext in verschiedenen Umgebungen konsistent angewendet werden, während gleichzeitig mit den Daten dort gearbeitet wird, wo sie sich befinden.
Das Ergebnis: Unternehmen können sich auf die effektive Nutzung von Daten konzentrieren, wobei eine konsistente Bedeutung, die Durchsetzung von Richtlinien und das Bewusstsein für den aktuellen Zustand in den Systembetrieb integriert werden.
In einer Zeit, in der KI-Systeme immer mehr Verantwortung innerhalb zentraler Geschäftsprozesse übernehmen, verändern sich auch die Erwartungen. Systeme generieren nicht mehr nur Antworten, sie sollen die richtigen Daten auswählen, sie korrekt interpretieren und feststellen, ob eine Aktion angemessen ist, bevor sie sie ausführen.
Diese Grundlage unterstützt zudem einen eher agentischen Ansatz in der Datenverwaltung. Innerhalb von watsonx.data bietet IBM jetzt grundlegende Funktionen in den Bereichen Datenintegration, -intelligenz und -verwaltung, mit speziell entwickelten Agenten, Fähigkeiten und Tools für Datentechnik, Herkunft, Qualität und Betrieb. Aufgaben wie Integration, Sanierung, Abstammungsanalyse und Workload-Routing können automatisiert werden, sodass Datennutzer nicht nur die Daten korrekt interpretieren, sondern auch entsprechend reagieren. Das Ergebnis ist ein Wechsel von der Interpretation zur Ausführung innerhalb desselben Arbeitsablaufs, ohne dass bei jedem Schritt ein manueller Eingriff erforderlich ist.
Echtzeitkontext für KI ist das, was diesen Wandel verlässlich macht. Es gibt den Systemen die Informationen an die Hand, die sie benötigen, um innerhalb der Grenzen des Unternehmens zu agieren, über isolierte Anwendungsfälle hinauszugehen und KI im gesamten Unternehmen einzusetzen.