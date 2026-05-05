Echtzeitkontext für KI in hybriden Umgebungen

Wenn sich KI-Systeme näher an die Ausführung des Kerngeschäfts verschieben, verändern sich die Erwartungen, die an sie gestellt werden. Entscheidungen müssen Daten widerspiegeln, die aktuell, genau und kontrolliert sind, ohne auf manuelle Validierung angewiesen zu sein.

Um dieses Problem zu lösen, bietet IBM einen einzigartigen Echtzeit-Kontext für KI: ein gemeinsames, geregeltes Verständnis aktueller Unternehmensdaten – einschließlich ihrer Bedeutung – mit dynamisch angewendeten Zugriffsrichtlinien in dem Moment, in dem KI-Systeme denken oder handeln. Diese Funktion ist jetzt über Context auf watsonx.data verfügbar, gemeinsam mit der Real-Time Context Engine von Confluent, die sich über hybride Umgebungen erstreckt und durch offene, interoperable Technologien und verwaltete Datenintelligenz unterstützt wird.

Mit der Ergänzung von Echtzeit-Streaming aus Confluent und agentischen Funktionen innerhalb von watsonx.data intelligence entwickelt sich watsonx.data von einem hybriden, offenen Lakehouse zu einer Plattform zur Bereitstellung von Kontext über verteilte Datenbestände hinweg. Es bietet KI-Systemen eine konsistente Möglichkeit, mit Enterprise-Daten zu arbeiten, wie sie im gesamten Unternehmen vorhanden sind, indem es Daten, Bedeutungen, Governance und Echtzeitsignale miteinander verbindet, sodass die Systeme mit einem klareren Verständnis dessen arbeiten können, was passiert.