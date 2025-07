Die vorgefertigten Agenten zeigen zwar eine sofortige Wirkung, aber wir wissen, dass keine zwei Unternehmen gleich sind. Mit den Funktionen Agent Builder und Flow Builder in IBM® watsonx Orchestrate können Sie schnell und einfach die Funktionen vorkonfigurierte Agenten erweitern oder Agenten erstellen, die auf Ihr Unternehmen zugeschnitten sind – und beide sind jetzt allgemein verfügbar.

Der Agent Builder verwendet ein einfaches Framework, um das Erstellen und Konfigurieren von KI-Agenten zu vereinfachen. Passen Sie Ihre Agenten mit Wissen, Tools und Richtlinien an, um ihre Arbeitsweise unter Kontrolle zu behalten. Kombinieren Sie Agenten und Assistenten von Drittanbietern mit nativen Orchestrate-Agenten an einem Ort und ermöglichen Sie so die Zusammenarbeit in Ihrem gesamten Unternehmen. Orchestrate bietet eine Reihe von Funktionen zum Erstellen von Tools. Beim Erstellen eines Agenten in Orchestrate können Sie Tools hinzufügen, indem Sie ein Tool von einem MCP-Server hochladen, im Low-Code-Flow-Builder einen neuen Ablauf von Grund auf erstellen oder ein vorkonfiguriertes Tool aus dem watsonx Orchestrate-Katalog der vorgefertigten Tools und Agenten auswählen.

Orchestrate unterstützt den gesamten Lebenszyklus von Agenten, von der Erstellung bis hin zur Verwaltung und Kontrolle von Agenten. Innerhalb von Orchestrate können Entwickler auf Agent Analytics zugreifen, um die Leistung zu überwachen und einzelne Metriken detailliert zu analysieren. Dadurch können Entwickler Agenten evaluieren und die Agentenausführung direkt in der Agenten-Build-Erfahrung debuggen.

Darüber hinaus bieten wir mit AI Gateway ein umfassendes Spektrum an Modellauswahlen. So können Sie bei der Erstellung von KI-Agenten in watsonx Orchestrate Ihr eigenes Modell mitbringen oder die Granite-Modelle von IBM® verwenden. Jetzt allgemein verfügbar, ermöglicht das KI Gateway es Ihnen, das LLM zu verwenden, das für die jeweilige Aufgabe am besten geeignet ist, unabhängig davon, ob es sich um ein benutzerdefiniertes LLM-Modell handelt, das für einen bestimmten Geschäftsbereich erstellt wurde, oder um ein anderes externes LLM.