Elastio führt Unterstützung für tiefgehende Objektinspektion für IBM Cloud Object Storage ein. Die Lösung bringt die notwendige deterministische Ransomware-Erkennung und nachweisbare Wiederherstellung direkt auf die Datenebene.
Object Storage ist zu einem Grundbestandteil moderner Unternehmen geworden. IBM Cloud Object Storage unterstützt Workloads, KI-Trainingsdaten, regulatorische Archive und Backups für geschäftskritische Systeme. Es ist robust, weltweit zugänglich und wird zunehmend zum Ziel von Fortschritten bei Ransomware.
Moderne Ransomware-Angriffe basieren selten auf einer schnellen, offenen Verschlüsselung. Stattdessen agieren die Angreifer still und leise. Mit einem einzigen kompromittierten Zugangscode können sie sich Schreibzugriff auf den Objektspeicher verschaffen und Daten im Laufe der Zeit schrittweise beschädigen. Diese langsamen, volumenstarken Änderungen entziehen sich oft einer anomaliebasierten Erkennung und fügen sich in die normale Aktivität ein.
Bis die Warnmeldungen ausgelöst werden, ist die Ransomware bereits in die Daten eingebettet. Unterdessen nehmen Ransomware- und Erpressungsaktivitäten weiter zu, und Sicherheitslücken, die durch gestohlene Zugangsdaten entstehen, lassen sich immer langsamer erkennen und eindämmen.
Das Ergebnis ist eine weit verbreitete, aber gefährliche Lücke: Unternehmen können oft erst nach der Eskalation eines Vorfalls bestätigen, welche Daten sauber sind.
IBM Cloud Object Storage bietet Langlebigkeit, Skalierbarkeit, Unveränderlichkeit und Zugriffskontrolle auf Unternehmensebene. Diese Funktionen sind unerlässlich, aber sie prüfen nicht den Inhalt von Objekten.
Bei einem modernen Ransomware-Angriff ist diese Unterscheidung von entscheidender Bedeutung. Sicherheits- und Wiederherstellungsteams benötigen eine eindeutige Antwort auf die Frage, welche Daten sauber sind und wo die Wiederherstellung beginnt.
Eine tiefgehende Objektinspektion schließt die Integritätslücke, indem sie Objekte direkt innerhalb des IBM Cloud Object Storage inspiziert. Der Dienst ist von Elastio als integrierte Option aus dem IBM Cloud Catalog verfügbar und scannt Daten vor Ort – ohne Änderungen an der Speicherarchitektur oder der Workload.
Angetrieben von Elastio analysiert die Inspektions-Engine Dateiinhalte, Struktur und Verschlüsselungsverhalten. Sie wurde anhand von mehr als 2.300 Ransomware-Familien und 10.000 Varianten trainiert, basierend auf der zum Zeitpunkt der Veröffentlichung aktuellen Threat-Intelligence, und wird kontinuierlich aktualisiert, um neu auftretende und bisher unbekannte Ransomware-Muster und -Bedrohungen zu erkennen. Jedes Objekt erhält ein klares, deterministisches Urteil für bekannte Ransomware-Familien – sauber oder kompromittiert – mit einer Genauigkeit von bis zu 99,995 % ohne Rückschlüsse oder Mutmaßungen.
Die Deep Object Inspection modernisiert die Reaktion auf Vorfälle, indem sie sofortige Klarheit und vertrauenswürdige Wiederherstellung bietet. Jedes Objekt wird gescannt, klassifiziert und mit einem Zeitstempel versehen, um saubere Daten zu überprüfen und kompromittierte Assets präzise zu identifizieren. Die Ergebnisse werden direkt an SIEM- und SOC-Tools weitergeleitet.
Durch die Ermittlung des letzten bekannten sauberen Zustands anhand historischer Versionen beginnt die Wiederherstellung von einem überprüfbaren Zeitpunkt an und nicht mit einer Vermutung. Wenn eine Bedrohung erkannt wird, wissen Teams sofort, was betroffen war, wann der Angriff begann und wo eine sichere Wiederherstellung möglich ist – während Isolations- und Reinraum-Workflows kompromittierte Daten während der Wiederherstellung und Forensik eingeschlossen bleiben.
Elastio ist so konzipiert, dass es nahtlos in neue oder bestehende IBM Cloud Object Storage-Lösungen integriert werden kann. Das Scannen erfolgt selbstverwaltet und findet innerhalb der Objekte statt. Das bedeutet:
Die Abdeckung umfasst Produktionsdaten, replizierte Daten sowie Backup- und Archivierungs-Workloads – und erweitert den Ransomware-Schutz direkt in die Datenschicht.
Der IBM Cost of a Data Breach Report zeigt, dass die Kosten, die einem Unternehmen durch einen Angriff oder eine Sicherheitsverletzung entstehen, immer weiter steigen. Sicherheitslücken in Public Cloud-Speicher können mitunter die höchsten durchschnittlichen Kosten eines Vorfalls verursachen, während die Verweilzeit von Ransomware fortlaufend zunimmt. Unternehmen können es sich nicht mehr leisten, die Datenintegrität erst nach einem Systemausfall zu validieren. Ransomware-Angriffe setzen nicht mehr auf aufwändige, schnelle Verschlüsselung. Die Angreifer von heute infiltrieren die Systeme leise.
Laut dem IBM X-Force Threat Intelligence Index 2026 stieg die Zahl der aktiven Ransomware- und Erpressungsgruppen im Jahresvergleich um 49 %. Dabei setzten die Angreifer zunehmend Automatisierung und KI zur Ausweitung ihrer Operationen ein. Gleichzeitig dauert es länger als je zuvor, Verstöße mit gestohlenen Zugangsdaten aufzudecken und einzudämmen.
Mit nur einem kompromittierten Zugangscode kann ein Angreifer Schreibzugriff auf Objektspeicher-Buckets erlangen und Daten über Tage oder Wochen hinweg langsam verschlüsseln. Diese kleinen, schrittweisen Änderungen entziehen sich der anomaliebasierten Erkennung und fügen sich in normale Aktivitäten ein. Wenn die Warnungen ausgelöst werden, ist die Ransomware bereits in die Daten eingebettet.
Mit IBM Cloud Object Storage und Elastio erhalten Unternehmen eine Funktion, die zuvor nicht nativ im IBM Cloud Object Storage verfügbar war.
Eine beweisbare Antwort auf die Frage, die jeden Ransomware-Vorfall definiert – welche Daten sauber sind und wo die Wiederherstellung beginnt.
Elastio für IBM Cloud Object Storage ist heute verfügbar und ermöglicht es Teams, deterministische Inspektion und nachweisbare Wiederherstellung in ihren eigenen Umgebungen zu evaluieren.
Für ein technisches Briefing und einen Proof of Concept wenden Sie sich noch heute an IBM–Elastio Vertriebs- und technische Spezialisten .
Elastio bietet Cyberspeicherschutz für Cloud-Umgebungen. Die Plattform prüft Live-Daten, replizierte Daten und Backup-Daten auf Zero-Day-Ransomware, Insider-Bedrohungen und Malware und bietet eine nachweisbare Wiederherstellung in Cloud- und Hybrid-Umgebungen. Elastio bedient Kunden aus Unternehmen und regulierten Branchen, die Sicherheitskontrollen benötigen, die sich bis auf die Datenebene erstrecken.