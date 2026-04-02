Moderne Ransomware-Angriffe basieren selten auf einer schnellen, offenen Verschlüsselung. Stattdessen agieren die Angreifer still und leise. Mit einem einzigen kompromittierten Zugangscode können sie sich Schreibzugriff auf den Objektspeicher verschaffen und Daten im Laufe der Zeit schrittweise beschädigen. Diese langsamen, volumenstarken Änderungen entziehen sich oft einer anomaliebasierten Erkennung und fügen sich in die normale Aktivität ein.

Bis die Warnmeldungen ausgelöst werden, ist die Ransomware bereits in die Daten eingebettet. Unterdessen nehmen Ransomware- und Erpressungsaktivitäten weiter zu, und Sicherheitslücken, die durch gestohlene Zugangsdaten entstehen, lassen sich immer langsamer erkennen und eindämmen.

Das Ergebnis ist eine weit verbreitete, aber gefährliche Lücke: Unternehmen können oft erst nach der Eskalation eines Vorfalls bestätigen, welche Daten sauber sind.