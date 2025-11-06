Künstliche Intelligenz IT-Automatisierung

Vom Prototyp bis zur Produktion: Langflow und IBM watsonx Orchestrate vereinfachen agentenbasierte Workflows

Durch die Integration von Langflow in watsonx Orchestrate gelangen Sie auf die Überholspur für unternehmensfähige KI-Agenten. Schnell entwickeln, sicher bereitstellen und sicher skalieren.

Drei Kollegen stehen mit dem Rücken zur Kamera und betrachten den Desktop-Bildschirm eines Kollegen.

Open-Source-KI-Tools haben es Entwicklern ermöglicht, schneller als je zuvor Prototypen zu erstellen – aber die meisten Agenten schaffen es nie in die Produktion. Teams erstellen beeindruckende Demos, die dann bei der sicheren Skalierung, der Integration von Workflows und der Erfüllung von Unternehmensanforderungen an ihre Grenzen stoßen.

Entwickler in die Lage versetzen, schneller Prototypen zu erstellen

Entwickler fragen sich: „Wo kann ich das sicher in der Produktion einsetzen?“ und „Wie kann ich agentenbasierte Workflows und LLMs vertiefen?“ Das Problem ist nicht die Innovation, sondern die Bereitstellung.

Heute gibt es keinen nahtlosen Weg von der Erstellung von Open-Source-Prototypen zu Unternehmensklasse-Systemen, die zuverlässig, konform und skalierbar sind. Mit der explosionsartigen Zunahme von Open Source sind KI-Teams beim kritischsten Schritt blockiert: bei der Umsetzung von Ideen in produktionsreife Lösungen.

Wir schließen diese Lücke, indem wir Entwicklern die Infrastruktur und die Workflows zur Verfügung stellen, die sie brauchen, um ihre Projekte ohne Kompromisse vom Prototyp zur Bereitstellung im Unternehmen zu führen.

De Entwicklungslücke mit Langflow und watsonx Orchestrate schließen

Diese Version kann die Lücke zwischen Open-Source-Prototyping und Unternehmensbereitstellung schließen:

  • Schnellere Innovationszyklen: Entwickler erstellen schnell in Langflow und führen diese Abläufe dann nahtlos in watsonx Orchestrate aus.
  • Unternehmensklasse-Sicherheit und -Governance: Die IT erhält die volle Kontrolle mit rollenbasiertem Zugriff, Prüfprotokollen und Genehmigungen.
  • Geschäftliche Auswirkungen in großem Maßstab: Geschäftsteams können über Chat oder APIs sicher auf Abläufe zugreifen und diese erweitern, wodurch die Automatisierung in den Bereichen Personal, Finanzen, Recht und mehr beschleunigt wird.
  • Eine einheitliche Pipeline: Von der Erprobung bis zur Produktion bleiben die Teams aufeinander abgestimmt, konform und schnelllebig.

Ein großer Schritt vorwärts im Lebenszyklus von KI-Agenten

Diese Ankündigung ist ein großer Schritt vorwärts im Lebenszyklus von KI-Agenten: Die nahtlose Integration zwischen Langflow und watsonx Orchestrate bringt Entwickler-, IT- und Geschäftsteams auf eine sichere Pipeline – von der Sandbox bis hin zur Skalierung.

Langflow macht es Entwicklern leicht, RAGs und Agenten visuell zu erstellen, lokal zu experimentieren und schnell zu verschieben. Entwickler sind bereits mit dem Ökosystem vertraut, sodass es eine natürliche Erweiterung ihrer Toolchain darstellt, während die Integration weitere Feinabstimmung und Debugging-Funktionen freischaltet.

Was auch immer Sie in Langflow erstellen, wird in watsonx Orchestrate zu einem Tool, das sofort verfügbar ist und von anderen Unternehmensskills genutzt oder kombiniert werden kann. Dies schafft eine leistungsstarke Ebene der Tool-Interoperabilität, die es den von Langflow erstellten Komponenten ermöglicht, sich nahtlos in umfassendere Workflows und bereichsübergreifende Automatisierungen einzufügen.

Wenn es an der Zeit für eine Skalierung ist, stellt Orchestrate eine auf Unternehmen abgestimmte Laufzeit für die sichere Ausführung von Langflow-basierten Agenten bereit – komplett mit SSO, RBAC, Audit-Trails und Orchestrierung. Geschäftsanwender erhalten eine No-Code-Schnittstelle, die direkt mit Systemen wie Workday, Salesforce und Slack verbunden ist, während die IT-Abteilung die zentrale Kontrolle über Governance und Compliance behält.

Zusammen sorgen Langflow und watsonx Orchestrate nicht nur für technische Effizienz, sondern auch für geschäftliche Agilität. Das verkürzt die Time-to-Value, reduziert doppelten Aufwand und sorgt dafür, dass KI-Innovationen sicher und in großem Maßstab in die Produktion gelangen.

Erste Schritte mit Langflow und IBM watsonx Orchestrate

Suzanne Livingston

Vice President, Product Management

IBM watsonx Orchestrate

Mehr erfahren Langflow und IBM watsonx Orchestrate erkunden