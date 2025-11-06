Vom Prototyp bis zur Produktion: Langflow und IBM watsonx Orchestrate vereinfachen agentenbasierte Workflows

Diese Ankündigung ist ein großer Schritt vorwärts im Lebenszyklus von KI-Agenten: Die nahtlose Integration zwischen Langflow und watsonx Orchestrate bringt Entwickler-, IT- und Geschäftsteams auf eine sichere Pipeline – von der Sandbox bis hin zur Skalierung.

Langflow macht es Entwicklern leicht, RAGs und Agenten visuell zu erstellen, lokal zu experimentieren und schnell zu verschieben. Entwickler sind bereits mit dem Ökosystem vertraut, sodass es eine natürliche Erweiterung ihrer Toolchain darstellt, während die Integration weitere Feinabstimmung und Debugging-Funktionen freischaltet.

Was auch immer Sie in Langflow erstellen, wird in watsonx Orchestrate zu einem Tool, das sofort verfügbar ist und von anderen Unternehmensskills genutzt oder kombiniert werden kann. Dies schafft eine leistungsstarke Ebene der Tool-Interoperabilität, die es den von Langflow erstellten Komponenten ermöglicht, sich nahtlos in umfassendere Workflows und bereichsübergreifende Automatisierungen einzufügen.

Wenn es an der Zeit für eine Skalierung ist, stellt Orchestrate eine auf Unternehmen abgestimmte Laufzeit für die sichere Ausführung von Langflow-basierten Agenten bereit – komplett mit SSO, RBAC, Audit-Trails und Orchestrierung. Geschäftsanwender erhalten eine No-Code-Schnittstelle, die direkt mit Systemen wie Workday, Salesforce und Slack verbunden ist, während die IT-Abteilung die zentrale Kontrolle über Governance und Compliance behält.

Zusammen sorgen Langflow und watsonx Orchestrate nicht nur für technische Effizienz, sondern auch für geschäftliche Agilität. Das verkürzt die Time-to-Value, reduziert doppelten Aufwand und sorgt dafür, dass KI-Innovationen sicher und in großem Maßstab in die Produktion gelangen.

Erste Schritte mit Langflow und IBM watsonx Orchestrate