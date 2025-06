IBM erweitert und verbessert Programme und Anreize für neue Kunden auf VMware Cloud Foundation in der IBM Cloud

IBM Cloud bietet das Aushängeprodukt von VMware, die VMware Cloud Foundation (VCF), mit einer breiten Suite von Bereitstellungsoptionen, einschließlich vollständig von IBM verwalteter oder selbstverwalteter Workload-Anforderungen für einzelne und multitenant Workload-Anforderungen.

Unser vollständig von IBM verwaltetes VMware Cloud Foundation as a Service (VCFaaS) ist dafür konzipiert, Ihre VMware-Workloads in die Cloud zu migrieren und zu modernisieren. IBM Cloud übernimmt die Konfiguration, Kapazitätsverwaltung, Überwachung, Patching, Upgrades und Sicherheit der zugrunde liegenden VMware-Infrastruktur, sodass sich Unternehmen auf den Betrieb ihres Geschäfts konzentrieren können, anstatt viel in Ressourcen, Zeit und Backend-Management zu investieren.

Vollständig verwaltetes VCFaaS-Angebot bietet Bereitstellungsoptionen: 1) eine Single-Tenant-Bereitstellung für höhere Isolierungsgrade und dedizierte Infrastruktur; oder 2) eine mandantenfähige, gemeinsam genutzte Infrastruktur für wettbewerbsfähige Preisgestaltung und bedarfsgerechte Nutzung.

IBM Cloud bietet auch eine vom Kunden selbst verwaltete VCF mit vollem Hypervisor-Zugriff, was die Erfahrung bei der Verwaltung von VMware-Workloads vor Ort widerspiegelt, einschließlich der Nutzung vorhandener Fähigkeiten, Tools und Prozesse bei gleichzeitiger Nutzung der Cloud.