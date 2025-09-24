Planbarer Speicherplatz, mehr Zeit: One-Rate von IBM Cloud Object Storage erweitert

Ein Preis. Alles enthalten. Das ist das Versprechen des IBM Cloud Object Storage One-Rate-Tarifs, der Speicher, Abruf, API-Aufrufe und sogar Egress beinhaltet, alles gebündelt in einem einzigen monatlichen Tarif, ohne versteckte Gebühren oder Überraschungen.
Und jetzt geben wir Ihnen mehr Zeit, um davon zu profitieren. Die One-Rate-Werbeaktion wurde bis zum 31. Dezember 2025 verlängert, sodass Sie sich den niedrigen, vorhersehbarer Preis für Ihre aktiven Workloads sichern können.
Während dieser Aktion können Kunden bis zu 70 % sparen mit einem Preis von nur 12 $/TB/Monat. Das Beste daran ist, dass Kunden, die sich vor Ablauf der Frist anmelden, diesen Aktionspreis für die unbefristete Nutzung sichern.
Aufgrund der Einfachheit und Vorhersagbarkeit von One-Rate ist es perfekt für die aktivsten Workloads von heute geeignet:
1. AI Data Lakehouse: KI-Projekte erfordern ständigen Zugriff auf Trainingsdaten, Modellartefakte und synthetische Datensätze. One-Rate gibt Ihnen die folgenden Möglichkeiten:
2. Cloudnative Anwendungen: Auf Microservices und Containern basierende Apps sind häufig auf Objektspeicher für Protokolle, Konfigurationen und Benutzerdaten angewiesen. One-Rate unterstützt:
3. Inhaltsspeicher: Von Streaming-Plattformen bis hin zu digitalen Archiven benötigen Systeme mit umfangreichen Inhalten einen zuverlässigen, skalierbaren Speicher. One-Rate gewährleistet Folgendes:
