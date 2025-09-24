Planbarer Speicherplatz, mehr Zeit: One-Rate von IBM Cloud Object Storage erweitert

Cloud DevOps

Ein Preis. Alles enthalten. Das ist das Versprechen des IBM Cloud Object Storage One-Rate-Tarifs, der Speicher, Abruf, API-Aufrufe und sogar Egress beinhaltet, alles gebündelt in einem einzigen monatlichen Tarif, ohne versteckte Gebühren oder Überraschungen.

Und jetzt geben wir Ihnen mehr Zeit, um davon zu profitieren. Die One-Rate-Werbeaktion wurde bis zum 31. Dezember 2025 verlängert, sodass Sie sich den niedrigen, vorhersehbarer Preis für Ihre aktiven Workloads sichern können.

Während dieser Aktion können Kunden bis zu 70 % sparen mit einem Preis von nur 12 $/TB/Monat. Das Beste daran ist, dass Kunden, die sich vor Ablauf der Frist anmelden, diesen Aktionspreis für die unbefristete Nutzung sichern.

Warum sollten Sie sich für One-Rate entscheiden?

  • Keine Überraschungen: Ein pauschaler Speichertarif ohne Gebühren für Abruf, API-Aufrufe oder Egress
  • Skaliert mit Ihnen: Der Preis pro GB wird mit zunehmendem Speicherbedarf noch besser
  • Gebaut für die aktive Nutzung: Perfekt für häufigen, leistungsfähigen Zugriff, damit Sie sich auf Ihre Daten konzentrieren können, nicht auf die Rechnungen
  • Ewige Ersparnisse: Melden Sie sich vor dem 31. Dezember 2025 an, und sichern Sie sich Ihren Aktionspreis für die laufende Nutzung
  • Langlebigkeit und Sicherheit auf Unternehmensniveau: Basierend auf IBM Cloud Object Storage, dem führende Unternehmen weltweit vertrauen

Wo One-Rate überzeugt

Aufgrund der Einfachheit und Vorhersagbarkeit von One-Rate ist es perfekt für die aktivsten Workloads von heute geeignet:

1. AI Data Lakehouse: KI-Projekte erfordern ständigen Zugriff auf Trainingsdaten, Modellartefakte und synthetische Datensätze. One-Rate gibt Ihnen die folgenden Möglichkeiten:

  • Speichern Sie sowohl strukturierte als auch unstrukturierte Daten in großem Maßstab
  • Ermöglichen Sie einen schnellen, erschwinglichen Zugriff für Modelltraining und Inferenz
  • Vermeiden Sie versteckte Kosten bei schnellen Experimentierzyklen

2. Cloudnative Anwendungen: Auf Microservices und Containern basierende Apps sind häufig auf Objektspeicher für Protokolle, Konfigurationen und Benutzerdaten angewiesen. One-Rate unterstützt:

  • Zugriffsmuster mit hohem Durchsatz
  • Reibungslose Integration in Kubernetes und OpenShift
  • Vorhersehbare Kosten für dynamische Workloads

3. Inhaltsspeicher: Von Streaming-Plattformen bis hin zu digitalen Archiven benötigen Systeme mit umfangreichen Inhalten einen zuverlässigen, skalierbaren Speicher. One-Rate gewährleistet Folgendes:

  • Schneller Zugriff auf Medienressourcen
  • Keine Strafen für häufiges Lesen
  • Kontrollierte Kosten für die Lieferung großer Mengen

