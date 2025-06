Optimieren Sie Ihre Daten: PostgreSQL 17 ist jetzt in der IBM Cloud verfügbar

Um der starken Kundennachfrage nach KI-Funktionen gerecht zu werden, integriert IBM Cloud® Databases for PostgreSQL strategisch Vector Data-Unterstützung durch PgVector. Die Einbetten von Vektorsuche direkt in PostgreSQL ermöglicht es Kunden, Edge-KI-Anwendungen mit einer weniger komplexen Architektur zu erstellen, was zu einer erheblich schnelleren Entwicklung und Bereitstellung führt. Ergänzend dazu erweitern verschiedene unterstützte Erweiterungen auf IBM Cloud Databases for PostgreSQL die Anwendbarkeit der Plattform auf eine breite Palette von Anwendungsfällen.