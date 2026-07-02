Optimieren Sie das Onboarding von KI-Anwendungsfällen mit IBM watsonx.governance

IBM watsonx.governance Use Case Onboarding Optimization unterstützt Unternehmen bei der Optimierung der KI-Anwendungsfallerfassung durch Interaktionen in natürlicher Sprache, Ähnlichkeitsanalyse und strukturierte Governance-Einreichungen.
IBM führt Use Case Onboarding Optimization in watsonx.governance ein – eine neue Funktion, die Unternehmen dabei helfen soll, die Erfassung von Anwendungsfällen zu straffen und die verantwortungsvolle KI-Einführung zu beschleunigen. Durch die Kombination von Interaktionen in natürlicher Sprache, semantischer Ähnlichkeitsanalyse und automatisierten Governance-Workflows helfen die Funktionen Unternehmen dabei, Reibungsverluste beim Onboarding zu reduzieren, die Qualität der Einreichungen zu verbessern, Risiken frühzeitig zu erkennen und die KI-Governance effizienter zu skalieren.
Wenn Unternehmen mehr generative KI, maschinelles Lernen und agentische KI-Systeme bereitstellen, sehen sich Governance-Teams mit einer wachsenden Anzahl von KI-Anwendungsfällen, Überprüfungen und Dokumentationsanforderungen konfrontiert. Viele Anträge haben keine klare Ausrichtung auf strategische Ziele, definierte Geschäftsergebnisse, erwartete Nutzen oder vollständige unterstützende Informationen, was zu Verzögerungen bei der Governance-Prüfung und zu einem erhöhten operativen Aufwand führt.
Während Unternehmen das Potenzial von KI erkennen, wurden nur 16 % der KI-Initiativen unternehmensweit skaliert. Gleichzeitig schätzt das IBM Institute for Business Value Forschung*, dass ein Unternehmen mit einem Umsatz von 20 Milliarden US-Dollar jährlich etwa 140 Millionen US-Dollar verliert, wobei die Hälfte dieser Verluste direkt auf Governance-Lücken zurückzuführen ist. Unternehmen erwarten außerdem, bis 2030 fast viermal so viele KI-Assets zu verwalten wie heute.
Um KI verantwortungsvoll zu skalieren, benötigen Unternehmen eine effizientere Möglichkeit, KI-Initiativen zu erfassen, den Governance-Kontext früher anzuwenden und Risiken zu erkennen, bevor die Entwicklung zu weit fortgeschritten ist.
Die Kontrolle hängt davon ab, ob der Unternehmenskontext angewendet wird, bevor KI genehmigt, bereitgestellt oder skaliert wird.
In vielen Unternehmen ist die Erfassung von KI-Anwendungsfällen langsam und manuell. Governance-Teams verbringen viel Zeit damit, fehlende Informationen zu sammeln, und es kann Tage oder Wochen dauern, bis die Risikobewertungen überhaupt beginnen. Entscheidungen werden oft ohne ausreichenden Kontext zu ähnlichen Initiativen, bestehenden Risiken oder behördlichen Anforderungen im gesamten Unternehmen getroffen.
Dieser Engpass reduziert das Risiko nicht – er verschiebt es einfach an einen weniger sichtbaren Ort. Unternehmen benötigen eine skalierbarere Methode, um KI-Initiativen zu erfassen, den Governance-Kontext früher anzuwenden und potenzielle Risiken zu identifizieren, bevor die Entwicklung zu weit voranschreitet.
IBM watsonx.governance Use Case Onboarding Optimization hilft Unternehmen dabei, zu optimieren, wie KI-Initiativen erfasst, verglichen und für die Überprüfung durch die Unternehmensleitung vorbereitet werden. Geschäftsanwender können vorgeschlagene KI-Initiativen in natürlicher Sprache beschreiben, während watsonx.governance gezielte Fragen stellt, fehlenden Kontext erfasst und strukturierte Einreichungen generiert.
Benutzer können über vertraute Kanäle wie Slack oder direkt in watsonx.governance interagieren, wodurch die Reibung reduziert wird, während der Fokus auf vollständiger, konsistenter Anwendungsfallerfassung liegt.
Das Erlebnis soll sich weniger wie das Ausfüllen von Verwaltungsunterlagen anfühlen, sondern eher wie ein Gespräch, und das unabhängig davon, ob die Nutzer über Slack oder direkt in watsonx.governance interagieren. Das Ergebnis: ein effizienterer Erfassungsprozess, der die Teilhabe verbessert und den Verwaltungsaufwand reduziert.
Mit der zunehmenden Verbreitung von KI in verschiedenen Geschäftsbereichen werden ähnliche Anwendungsfällen von unterschiedlichen Teams vorgeschlagen. Ohne Einblick in frühere Einreichungen verbringen Governance-Teams möglicherweise viel Zeit mit der Überprüfung sich überschneidender Initiativen, während Geschäftsanwender nicht wissen, dass bereits ähnliche Arbeiten existieren.
Das Kernstück von Use Case Onboarding Optimization ist die semantische Ähnlichkeitsanalyse. Die Lösung vergleicht neue Einreichungen mit zuvor hinzugefügten Anwendungsfallen, um bekannte Muster, verwandte Initiativen und ähnliche Risikoprofile zu identifizieren.
Anstatt sich ausschließlich auf den Stichwortabgleich zu verlassen, analysiert watsonx.governance den Kontext und die Absicht, um ähnliche Initiativen aufzuzeigen. Dies hilft Governance-Teams, Überschneidungen zu erkennen, vorhandenes Governance-Wissen wiederzuverwenden, einheitliche Governance-Praktiken anzuwenden und doppelte Prüfungen zu vermeiden.
Eine effektive KI-Governance setzt die Identifizierung von Risiken voraus, bevor Systeme in die Produktion übergehen.
Die Ähnlichkeitsanalyse bietet Teams einen stärkeren Ausgangspunkt für die Risikobewertung. Durch die Aufdeckung vergleichbarer Anwendungsfälle und bekannter Governance-Muster hilft watsonx.governance Teams dabei, relevante Risiken früher zu erkennen und Einreichungen effizienter weiterzuleiten.
Sobald ein Anwendungsfall eingereicht wurde, hilft watsonx.governance dabei, Risiken in den Bereichen Fairness, Datenschutz, Compliance, Recht und Betrieb zu identifizieren. Diese Risiken können dann in bestehende Governance-Workflows zur Überprüfung und Bewertung integriert werden. Anstatt ein leeres Erfassungsformular auszufüllen, beginnen die Analysten mit dem relevanten Kontext, damit sie sich auf Risiken, Kontrollen und verantwortungsvolle Einsatzentscheidungen konzentrieren können.
Die frühzeitige Risikoerkennung gewinnt mit der zunehmenden Komplexität von KI-Umgebungen immer mehr an Bedeutung. IBM IBV-Studien haben ergeben, dass Unternehmen mit einer hohen KI-Ausbreitung und geringer Sichtbarkeit 22 % geringere Umsatzauswirkungen, 19 % geringere Auswirkungen auf das Betriebsergebnis und 17 % geringere Produktivitätsgewinne im Vergleich zu Unternehmen mit weniger KI-Wildwuchs verzeichnen.
Indem Unternehmen Risiken früher erkennen und bewerten, können Governance-Teams die Überwachung verbessern, ohne zusätzliche Engpässe bei der Einführung von KI zu schaffen.
Eine erfolgreiche KI-Governance bemisst sich daran, wie effektiv die Governance Teil des alltäglichen KI-Einsatzes wird, und nicht an der Anzahl der Richtlinien, die ein Unternehmen erstellt.
IBM watsonx.governance Use Case Onboarding Optimization unterstützt Unternehmen dabei, das Onboarding von KI-Anwendungsfällen zu beschleunigen, die Qualität der Einreichungen zu verbessern, doppelten Verwaltungsaufwand zu reduzieren und Risiken früher im Lebenszyklus zu erkennen. Geschäftsanwender können vorgeschlagene KI-Initiativen in natürlicher Sprache beschreiben, während watsonx.governance ähnliche bestehende Anwendungsfälle identifiziert, den relevanten Governance-Kontext aufzeigt und strukturierte Einreichungen zur Prüfung generiert.
Durch die Analyse von Ähnlichkeiten zwischen zuvor integrierten Anwendungsfällen können Unternehmen bekannte Muster identifizieren, etablierte Risiko- und Kontroll-Frameworks wiederverwenden und die Konsistenz bei der Bewertung von KI-Initiativen verbessern. Die Governance-Teams verbringen weniger Zeit mit dem Sammeln von Informationen und der Prüfung wiederkehrender Einreichungen, sodass sie sich auf wichtigere Bewertungen und die Entscheidungsfindung konzentrieren können.
Da die Einführung von KI immer schneller voranschreitet, muss die Governance benutzerfreundlicher, leichter zu skalieren und leichter in bestehende Arbeitsweisen einzubetten sein. Use Case Onboarding Optimization hilft dabei, dies zu ermöglichen, indem die KI-Governance-Erfassung von einem manuellen Prozess in ein intelligentes Onboarding-Erfahrung umgewandelt wird, das Interaktionen in natürlicher Sprache, ähnlichkeitsbasierte Analysen und Automatisierung kombiniert, um Unternehmen dabei zu helfen, effizienter von der KI-Idee zur KI-Bereitstellung überzugehen, während Transparenz, Verantwortlichkeit und menschliche Aufsicht beibehalten werden.