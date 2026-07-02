Optimieren Sie das Onboarding von KI-Anwendungsfällen mit IBM watsonx.governance

IBM führt Use Case Onboarding Optimization in watsonx.governance ein – eine neue Funktion, die Unternehmen dabei helfen soll, die Erfassung von Anwendungsfällen zu straffen und die verantwortungsvolle KI-Einführung zu beschleunigen. Durch die Kombination von Interaktionen in natürlicher Sprache, semantischer Ähnlichkeitsanalyse und automatisierten Governance-Workflows helfen die Funktionen Unternehmen dabei, Reibungsverluste beim Onboarding zu reduzieren, die Qualität der Einreichungen zu verbessern, Risiken frühzeitig zu erkennen und die KI-Governance effizienter zu skalieren.

Wenn Unternehmen mehr generative KI, maschinelles Lernen und agentische KI-Systeme bereitstellen, sehen sich Governance-Teams mit einer wachsenden Anzahl von KI-Anwendungsfällen, Überprüfungen und Dokumentationsanforderungen konfrontiert. Viele Anträge haben keine klare Ausrichtung auf strategische Ziele, definierte Geschäftsergebnisse, erwartete Nutzen oder vollständige unterstützende Informationen, was zu Verzögerungen bei der Governance-Prüfung und zu einem erhöhten operativen Aufwand führt.

Während Unternehmen das Potenzial von KI erkennen, wurden nur 16 % der KI-Initiativen unternehmensweit skaliert. Gleichzeitig schätzt das IBM Institute for Business Value Forschung*, dass ein Unternehmen mit einem Umsatz von 20 Milliarden US-Dollar jährlich etwa 140 Millionen US-Dollar verliert, wobei die Hälfte dieser Verluste direkt auf Governance-Lücken zurückzuführen ist. Unternehmen erwarten außerdem, bis 2030 fast viermal so viele KI-Assets zu verwalten wie heute.

Um KI verantwortungsvoll zu skalieren, benötigen Unternehmen eine effizientere Möglichkeit, KI-Initiativen zu erfassen, den Governance-Kontext früher anzuwenden und Risiken zu erkennen, bevor die Entwicklung zu weit fortgeschritten ist.