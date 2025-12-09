Künstliche Intelligenz IT-Automatisierung

Operationalisierung des Vertrauens für KI in großem Maßstab mit IBM watsonx.governance Enterprise Governance Accelerator

Der watsonx.governance Enterprise Governance Accelerator ist ein neues Set von Funktionen, das sich auf die Operationalisierung von Governance und die Verbesserung verantwortungsvoller Technologiebewertungen über den gesamten KI-Lebenszyklus hinweg konzentriert, mit einem starken Fokus auf Transparenz, Rechenschaftspflicht und Vertrauen. 

Veröffentlicht 9. Dezember 2025
Digitale Darstellung konzentrischer Kreise mit dunkelgrauen Punkten

Die Verwaltung der KI-Governance durch unzusammenhängende Tools schafft blinde Flecken und verlangsamt die Einführung. Um von Experimenten zu KI auf Unternehmensebene zu verschieben, benötigen Unternehmen ein einheitliches Framework, das Vertrauen aufbaut, die Einhaltung von Vorschriften sicherstellt und Innovation beschleunigt.

Bei watsonx.governance Enterprise Governance Accelerator stehen Ihnen drei Kernfunktionen zur Verfügung:

  1. Geregelter KI-Assetkatalog und automatisiertes Onboarding: Erstellen Sie einen verwalteten Bestand an KI-Assets – Daten, Modelle, Agenten, Anwendungen und Prozesse – mit automatisierten Workflows. Dadurch werden Richtlinienkontrollen durchgesetzt und die Einhaltung der Vorschriften von Beginn jeder KI-Initiative an gewährleistet.

  2. Geregelte Nutzungsanfragen und integrierte Bewertungen: Standardisieren Sie Genehmigungen zur Wiederverwendung von Assets und führen Sie integrierte Bewertungen durch, um eine verantwortungsvolle Technologie und die Einhaltung von Vorschriften zu gewährleisten und die Überprüfbarkeit bei jedem Schritt zu gewährleisten.

  3. Unified Insights Dashboard: Führungskräfte erhalten Einblick in die Risikostufen, die Einhaltung von Richtlinien und die Modellleistung und können so datengesteuerte Governance-Entscheidungen treffen.

Diese Funktionen lassen sich direkt in konkrete Geschäftseffekte umsetzen. Wie setzen Unternehmen den Enterprise Governance Accelerator bereits in ihren KI-Programmen ein? 

Erzielung messbarer Geschäftsergebnisse

Der Accelerator hilft Unternehmen dabei, KI mit Zuversicht zu skalieren und messbare Ergebnisse zu erzielen:

  • Verkürzen Sie die Genehmigungszyklen für Anwendungsfall durch ein optimiertes Onboarding und die Automatisierung des Lebenszyklus.
  • Ermöglichen Sie Teams eine verantwortungsvolle Skalierung, ohne die Entwicklungsgeschwindigkeit zu beeinträchtigen.
  • Erhöhen Sie die Transparenz für Kunden, Aufsichtsbehörden und Aktionäre durch überprüfbare Unternehmensaufzeichnungen.

Ein einheitliches Governance-Ökosystem

IBM ist ein weltweit führender Anbieter von vertrauenswürdiger und verantwortungsvoller KI, mit Erfahrung dabei, Unternehmen bei der Datenverwaltung, dem Risikomanagement und dem Aufbau transparenter KI-Systeme zu helfen. Von IBMs Risk, Compliance and Integrity Team verwaltet, gewährleistet der integrierte Governance-Ansatz von IBM, dass ethische, sichere und konforme KI in großem Maßstab realisierbar ist.

Entdecken Sie, wie der Enterprise Governance Accelerator dazu beitragen kann, Vertrauen zu Ihrem nächsten Unterscheidungsmerkmal zu machen.

Erfahren Sie mehr über IBM watsonx.governance

Beratungstermin mit unseren Experten vereinbaren

Ian Francis

Senior Product Manager

IBM

Michelle Jutras-Steiner

Program Director - Global Privacy and Responsbile AI Market Strategy

IBM