Operationalisierung des Vertrauens für KI in großem Maßstab mit IBM watsonx.governance Enterprise Governance Accelerator

Die Verwaltung der KI-Governance durch unzusammenhängende Tools schafft blinde Flecken und verlangsamt die Einführung. Um von Experimenten zu KI auf Unternehmensebene zu verschieben, benötigen Unternehmen ein einheitliches Framework, das Vertrauen aufbaut, die Einhaltung von Vorschriften sicherstellt und Innovation beschleunigt.

Bei watsonx.governance Enterprise Governance Accelerator stehen Ihnen drei Kernfunktionen zur Verfügung:

Geregelter KI-Assetkatalog und automatisiertes Onboarding: Erstellen Sie einen verwalteten Bestand an KI-Assets – Daten, Modelle, Agenten, Anwendungen und Prozesse – mit automatisierten Workflows. Dadurch werden Richtlinienkontrollen durchgesetzt und die Einhaltung der Vorschriften von Beginn jeder KI-Initiative an gewährleistet. Geregelte Nutzungsanfragen und integrierte Bewertungen: Standardisieren Sie Genehmigungen zur Wiederverwendung von Assets und führen Sie integrierte Bewertungen durch, um eine verantwortungsvolle Technologie und die Einhaltung von Vorschriften zu gewährleisten und die Überprüfbarkeit bei jedem Schritt zu gewährleisten. Unified Insights Dashboard: Führungskräfte erhalten Einblick in die Risikostufen, die Einhaltung von Richtlinien und die Modellleistung und können so datengesteuerte Governance-Entscheidungen treffen.

Diese Funktionen lassen sich direkt in konkrete Geschäftseffekte umsetzen. Wie setzen Unternehmen den Enterprise Governance Accelerator bereits in ihren KI-Programmen ein?