IBM kündigt OpenSearch auf watsonx.data an und integriert damit OpenSearch – eine Open-Source-Such- und Analytics Engine mit mehr als 700 Millionen Downloads – direkt in die hybride Datenplattform von IBM für KI.
OpenSearch ist eine auf Apache Lucene basierende, unter der Apache-2.0-Lizenz stehende Open-Source-Such- und Analyse-Engine. Das Projekt wird von der Linux Foundation gehostet und von einer breiten Open-Source-Community entwickelt. Es wird durch Beiträge zahlreicher Unternehmen weiterentwickelt, darunter auch durch umfangreiche laufende Arbeiten von IBM.
Durch die Integration von OpenSearch in watsonx.data können Unternehmen mithilfe einer einheitlichen und skalierbaren Such-Engine Suchfunktionen, Analyse-Workflows und KI-Anwendungen optimieren.
Diese Version dient zudem als zentrale Komponente innerhalb von OpenRAG, dem kürzlich von IBM angekündigten offenen und agentischen Such-Framework, das darauf ausgelegt ist, Unternehmenswissen sicher und in großem Maßstab in zuverlässigen Kontext für KI umzuwandeln. OpenRAG vereint drei erstklassige Open-Source-Technologien zu einer modularen Grundlage, die Unternehmen dabei unterstützt, eine Verbindung zu unternehmensinternen Wissensquellen herzustellen, komplexe Dokumente zu verarbeiten und agentische KI-Workflows zu orchestrieren. OpenSearch stellt die leistungsstarke Suchschicht bereit, die diese Systeme ermöglicht.
Mit zunehmender Nutzung von Daten und KI in Unternehmen gewinnt eine Funktion immer mehr an Bedeutung: die Suche.
Die Suche war schon immer unverzichtbar für den Zugriff auf Unternehmensdaten, doch ihre Bedeutung nimmt mit dem wachsenden Datenvolumen und der zunehmenden Verbreitung von KI weiter zu.
Die Mitarbeiter erwarten schnelle und intuitive Suchfunktionen in den Systemen des Unternehmens, ähnlich wie sie es im Internet gewohnt sind. Gleichzeitig sind moderne KI-Systeme auf eine qualitativ hochwertige Suche nach den Informationen angewiesen, die sie benötigen, um nützliche Antworten und Erkenntnisse zu gewinnen.
Da Unternehmensdaten immer komplexer werden – sie erstrecken sich über Datenbanken, Dateisysteme, SaaS-Anwendungen und Datenplattformen in strukturierten, semistrukturierten und unstrukturierten Formaten –, besteht die Herausforderung darin, diese vielfältigen Datentypen in einem System zusammenzuführen, das in großem Maßstab indiziert, durchsucht und analysiert werden kann.
Das bedeutet, präzises Keyword-Matching mit semantischem Verständnis zu kombinieren – etwas, womit herkömmliche Suchansätze oft zu kämpfen haben.Genau hier kommt OpenSearch ins Spiel.
Da OpenSearch nun in watsonx.data integriert ist, können Teams erweiterte Suchfunktionen direkt innerhalb ihrer Datenplattform nutzen.
OpenSearch unterstützt mehrere sich ergänzende Suchverfahren:
Zusammen verbessern diese Funktionen die Suchqualität für eine Vielzahl von Workloads, von der Wissensgewinnung in Unternehmen bis hin zu KI-gestützten Anwendungen.
OpenSearch auf watsonx.data ist darauf ausgelegt, Workloads mit hohem Durchsatz im Produktionsmaßstab in vielen verschiedenen Anwendungsfällen zu unterstützen.
Unternehmen können OpenSearch für folgende Zwecke nutzen:
Da OpenSearch auf watsonx.data läuft, kann es Daten aus strukturierten und unstrukturierten Quellen indexieren und abfragen und dabei von den Governance-, Sicherheits- und Integrationsfunktionen der Plattform profitieren.
OpenSearch hat sich in kurzer Zeit zu einer der am weitesten verbreiteten Open-Source-Suchmaschinen entwickelt, mit einer schnell wachsenden Community und Hunderten von Millionen Downloads weltweit.
Durch die Integration von OpenSearch in watsonx.data verbindet IBM die Flexibilität von Open Source mit den für die Bereitstellung in Unternehmen erforderlichen Betriebsfunktionen. Unternehmen profitieren von einer offenen, erweiterbaren Suchmaschine und erhalten gleichzeitig die Governance-, Sicherheits- und Integrationsfunktionen, die für den Betrieb geschäftskritischer Workloads erforderlich sind.
Mit OpenSearch auf watsonx.data unterstützt IBM Unternehmen bei der Erschließung des Wertes ihrer Daten – durch die Bereitstellung von Such-, Analyse- und KI-Anwendungen auf einer einzigen offenen Datenplattform.