OpenSearch ist eine auf Apache Lucene basierende, unter der Apache-2.0-Lizenz stehende Open-Source-Such- und Analyse-Engine. Das Projekt wird von der Linux Foundation gehostet und von einer breiten Open-Source-Community entwickelt. Es wird durch Beiträge zahlreicher Unternehmen weiterentwickelt, darunter auch durch umfangreiche laufende Arbeiten von IBM.

Durch die Integration von OpenSearch in watsonx.data können Unternehmen mithilfe einer einheitlichen und skalierbaren Such-Engine Suchfunktionen, Analyse-Workflows und KI-Anwendungen optimieren.

Diese Version dient zudem als zentrale Komponente innerhalb von OpenRAG, dem kürzlich von IBM angekündigten offenen und agentischen Such-Framework, das darauf ausgelegt ist, Unternehmenswissen sicher und in großem Maßstab in zuverlässigen Kontext für KI umzuwandeln. OpenRAG vereint drei erstklassige Open-Source-Technologien zu einer modularen Grundlage, die Unternehmen dabei unterstützt, eine Verbindung zu unternehmensinternen Wissensquellen herzustellen, komplexe Dokumente zu verarbeiten und agentische KI-Workflows zu orchestrieren. OpenSearch stellt die leistungsstarke Suchschicht bereit, die diese Systeme ermöglicht.

Mit zunehmender Nutzung von Daten und KI in Unternehmen gewinnt eine Funktion immer mehr an Bedeutung: die Suche.