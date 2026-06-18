OpenRAG ist jetzt allgemein auf watsonx.data verfügbar und bietet Teams eine sofort einsatzbereite agentenbasierte RAG-Lösung, mit der sie unstrukturierte Daten in durchsuchbares Unternehmenswissen umwandeln können. Führende Organisationen setzen sie bereits in den Bereichen Beschaffung, Steuern und internes Wissensmanagement ein.
KI-Agenten und Anwendungen sind nur so nützlich wie das Wissen, auf das sie zugreifen, interpretieren und anwenden können. Dies ist eine ständige Herausforderung, egal ob man als Mitarbeiter internes Wissen sucht, als Support-Team ein Kundenproblem löst oder als Steuerteam komplexe Dokumente überprüft. Und das für diese Workflows erforderliche Wissen ist fast immer über verschiedene Dokumente, Formate und Systeme verstreut.
OpenRAG auf watsonx.data verbindet sich mit Quellen, in denen Inhalte bereits vorhanden sind, wie Google Drive, Microsoft OneDrive und AWS S3, und funktioniert mit gängigen Dateitypen, einschließlich PDFs, Bildern, PowerPoint-Dateien und Excel-Dateien. Von dort aus bereitet OpenRAG diese Inhalte auf, macht sie durchsuchbar und liefert die richtigen Informationen zum richtigen Zeitpunkt.
In der Praxis bedeutet das, Teams dabei zu unterstützen, die Barrieren zu überwinden, die oft verhindern, dass Rohdaten nützliche KI-Anwendungen unterstützen:
„Steuerabteilungen arbeiten mit einer enormen Menge an Dokumenten, oft mehr als einer Million Dateien in Formaten wie Excel, Word und PDF“, sagt Chris Aiken, Principal, Tax Technology Services, EY. „Heutzutage hängt ein Großteil der Arbeit davon ab, dass Steuerabteilungen diese Dateien manuell durchsuchen, um die richtigen Informationen zu finden.“ Wir freuen uns über OpenRAG, weil es dazu beitragen kann, diesen riesigen Korpus für KI-Agenten durchsuchbar und nutzbar zu machen. Durch die Integration von OpenRAG in unsere EY.ai GTP-Intelligenzschicht über MCP sehen wir die Möglichkeit, Agenten den Kontext zu liefern, den sie benötigen, um relevante Informationen wesentlich effektiver zu finden, aufzunehmen und zu analysieren und so komplexe steuerliche Anfragen zu unterstützen.“
OpenRAG auf watsonx.data ist so konzipiert, dass es eine Vielzahl von KI-Anwendungen für Unternehmens-Workflows unterstützt:
„Wir sind begeistert von dem Potenzial von OpenRAG, die interne Wissenssuche für eine Raumfahrtagentur zu unterstützen, bei der Teams vertrauenswürdige Informationen über große Dokumentensammlungen hinweg finden müssen“, sagt Andrea Di Donato, CEO von DiGi ONE. „Die erste Chance besteht darin, den Nutzern einen schnelleren Zugang zu dem benötigten Wissen zu ermöglichen, und im Laufe der Zeit sehen wir Potenzial, auf weitere technische Anwendungsfall auszuweiten, darunter Dokumente im Zusammenhang mit Produkteinführungen.“
IBM-Teams wenden OpenRAG auch intern an, um Unternehmenswissen leichter durchsuchbar und nutzbar zu machen. Im Beschaffungsbereich müssen Teams beispielsweise oft Verträge, Lieferanteninformationen und Finanzdokumente prüfen, die über mehrere Systeme verteilt sind, bevor sie in Verhandlungen eintreten.
„OpenRAG hilft uns, die für ein Erfahrung in wichtigen Anwendungsfällen notwendigen Arbeiten zu beschleunigen“, sagt Matt Lyteson, CIO Enterprise Technologie Platforms, IBM. „Die Beschaffungsteams von IBM verließen sich oft auf die manuelle Überprüfung vergangener Verträge und arbeiteten sich durch Hunderte von Seiten in verschiedenen Systemen, was eine schnelle Vorbereitung auf Verhandlungen erschwerte.“ Mit OpenRAG bewegen wir uns hin zu einer einheitlichen, dialogorientierten Benutzererfahrung, die Vertragsbedingungen, Lieferantenkontext und Finanzdokumente an einem Ort zusammenführt. Diese Umstellung wird dazu beitragen, wichtige Erkenntnisse in Minuten statt Stunden zu gewinnen, den manuellen Aufwand deutlich zu reduzieren und den Beschaffungsexperten mehr Zeit für hochrangige Verhandlungen zu geben.“
Der Kernzweck von RAG ist es, KI-Modellen Zugang zu Informationen außerhalb ihrer Trainingsdaten zu geben. Anstatt sich nur auf das zu verlassen, was ein Modell bereits weiß, hilft RAG KI-Anwendungen, relevante Informationen abzurufen, bevor sie eine Antwort generieren.
In einem typischen RAG-Flow werden Daten aufgenommen, in kleinere Abschnitte aufgeteilt, indexiert und durchsuchbar gemacht. Wenn ein Benutzer eine Frage stellt, sucht das System in diesem Index, ruft eine begrenzte Anzahl relevanter Teile ab und übergibt diese an ein Modell, um sofort eine Antwort zu generieren.
Dieser Ansatz ist oft effektiv für einfache Fragen, wenn die relevanten Informationen leicht zu finden sind und in wenigen Quellen enthalten sind. Dadurch wird aber auch ein einzelner Abrufschritt stark unter Druck gesetzt. Wenn die Suche wichtigen Kontext übersehen oder nur einen Teil der Antwort abruft, erzeugt das Modell dennoch eine Antwort, die auf unvollständigen Informationen basiert. Das KI-System benötigt außerdem genügend Kontext, um zu verstehen, was diese Informationen bedeuten, wie sie mit der Aufgabe zusammenhängen und ob zusätzliche Beweise benötigt werden.
In Unternehmensworkflows ist oft mehr als eine einmalige Abfrage erforderlich. Nutzer stellen häufig Fragen, die interpretiert, in Schritte unterteilt, in mehreren Quellen recherchiert und anhand verschiedener Beweismittel überprüft werden müssen. In diesen Fällen sollte das Abrufen von Informationen kein statischer Schritt sein, der vor Beginn des logischen Denkens stattfindet. Es sollte Teil des Argumentationsprozesses selbst sein.
Mit OpenRAG kann der KI-Agent entscheiden, wie er die Aufgabe angeht, bei Bedarf suchen und abrufen, seine Anfrage verfeinern, Tools aufrufen und validieren, ob er genügend Informationen hat, bevor er antwortet. Anstatt sich auf ein festes Muster für das Abrufen und Generieren von Informationen zu stützen, passt OpenRAG den Abrufprozess an die Komplexität der Frage an.
Für Teams, die KI-Agenten und andere wissensbasierte Anwendungen entwickeln, bedeutet dies zuverlässigere KI-Ergebnisse.
„Bei unseren Tests“, so David Tan, CTO bei CrushBank, „löst OpenRAG auf watsonx.data eines der schwierigsten Probleme des herkömmlichen RAG deutlich besser: die Abrufbarkeit, die auch bei wachsendem Korpus vollständig bleibt. Konventionelle Ansätze funktionieren bei uns gut mit einigen tausend Dokumenten, aber die Genauigkeit sinkt bei Zehntausenden oder Hunderttausenden stark – und bei Dokumenten wie Verträgen, Arbeitsaufträgen und Bestellungen kann das Fehlen einer relevanten Datei die Antwort dramatisch verändern. OpenRAG hat eine umfassendere Reihe von Ergebnissen in dieser Größenordnung vorgelegt, die uns eine viel solidere Grundlage für sofort einsatzfähige KI-Erfahrungen bieten.“
OpenRAG auf watsonx.data bietet Teams eine sofortige Möglichkeit, agentische RAG-Workflows zu erstellen, ohne die Foundation selbst zusammenstellen und betreiben zu müssen. Basierend auf IBMs Open-Source-Framework OpenRAG vereint es drei leistungsstarke Open-Source-Technologien in einem einzigen Stack:
Mit OpenRAG auf watsonx.data können Nutzer:
Von dort aus unterstützt OpenRAG Teams bei der Vorbereitung, Indizierung und Orchestrierung des Abrufs von Unternehmensinhalten durch:
Dieser Ansatz stattet Teams mit einem schnelleren Weg vom Rohmaterial zum Agentic RAG aus, sodass sie sich weniger auf das Management des Stack konzentrieren und mehr Zeit für den Aufbau von KI-Anwendungen verwenden können, die Unternehmenswissen effektiv nutzen.
„Unsere interne Wissensdatenbank umfasst hochtechnische Dokumente mit chemischen Formeln, und sie enthält Dokumente in mehreren Sprachen, nicht nur in Englisch“, sagt Tomoki Nagai, Geschäftsführer MI Initiative, JSR Corporation. Der unmittelbare Nutzen von OpenRAG liegt darin, zu sehen, wie es dieses Spezialwissen nutzt, um unserem Team zu helfen, Informationen effektiver zu finden und zu analysieren.“
Für den Einsatz von RAG in der Produktion ist eine regulierte, sichere und betriebsbereite Grundlage erforderlich. watsonx.data ist IBMs hybride und offene Datenplattform zur Bereitstellung von Echtzeitkontext für KI und hilft Unternehmen dabei, strukturierte und unstrukturierte Daten mit der geschäftlichen Bedeutung, der Governance und dem Vertrauen bereitzustellen, die KI-Systeme benötigen.
Mit OpenRAG auf watsonx.data können Teams KI in verwaltetem Unternehmenswissen verankern und sich gleichzeitig auf die erforderlichen Kontrollen verlassen, um den Zugriff zu verwalten, Daten zu schützen und KI-Workflows mit größerer Transparenz bei zunehmender Nutzung zu betreiben. Es reduziert außerdem die operative Belastung durch den Betrieb von agentischem RAG, indem die Infrastruktur für Aufnahme, Indexierung, Abruf und Orchestrierung in ein unkonventionelles Erlebnis gepackt wird.
OpenRAG auf watsonx.data ist jetzt allgemein auf IBM Cloud verfügbar und wird ab dem 24. Juni für die lokale Bereitstellung verfügbar sein.
Nehmen Sie an unserem bevorstehenden Webinar teil, um mehr darüber zu erfahren, wie Sie agentenbasierte RAG-Workflows erstellen, die Unternehmenswissen in einen aussagekräftigen Kontext verwandeln, den die KI durchsuchen, analysieren und validieren kann, bevor sie reagiert.