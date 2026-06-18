KI-Agenten und Anwendungen sind nur so nützlich wie das Wissen, auf das sie zugreifen, interpretieren und anwenden können. Dies ist eine ständige Herausforderung, egal ob man als Mitarbeiter internes Wissen sucht, als Support-Team ein Kundenproblem löst oder als Steuerteam komplexe Dokumente überprüft. Und das für diese Workflows erforderliche Wissen ist fast immer über verschiedene Dokumente, Formate und Systeme verstreut.

OpenRAG auf watsonx.data verbindet sich mit Quellen, in denen Inhalte bereits vorhanden sind, wie Google Drive, Microsoft OneDrive und AWS S3, und funktioniert mit gängigen Dateitypen, einschließlich PDFs, Bildern, PowerPoint-Dateien und Excel-Dateien. Von dort aus bereitet OpenRAG diese Inhalte auf, macht sie durchsuchbar und liefert die richtigen Informationen zum richtigen Zeitpunkt.

In der Praxis bedeutet das, Teams dabei zu unterstützen, die Barrieren zu überwinden, die oft verhindern, dass Rohdaten nützliche KI-Anwendungen unterstützen:

Schnellerer Weg zu fundierter KI: Mit der Integration von Erfassung, Indizierung, Abruf und Orchestrierung in eine sofort einsatzbereite Erfahrung hilft OpenRAG auf watsonx.data dabei, unstrukturierte Daten für KI-Agenten nutzbar zu machen, ohne dass ein RAG-Stack von Grund auf zusammengestellt und verwaltet werden muss.

Skaliertes Unternehmenswissen: Die meisten Unternehmen verfügen bereits über die Informationen, die ihre Mitarbeiter benötigen, aber diese sind über Dokumente, Systeme und Formate verstreut. OpenRAG auf watsonx.data hilft Teams dabei, dieses verteilte Wissen effektiver zu durchsuchen und die richtigen Informationen zu nutzen, um fundiertere KI-Antworten zu ermöglichen.

Zuverlässigere KI-Outputs: Anstatt sich auf einen einzigen Abrufschritt zu verlassen, können Agenten einen anpassungsfähigeren Ansatz wählen, indem sie die Absicht verstehen, entscheiden, wann gesucht werden soll, den Kontext über mehrere Schritte hinweg verfeinern und bei Bedarf Tools verwenden.

Integrierte Sicherheit und Verwaltung: Nutzen Sie die integrierten Sicherheits-, Compliance- und Isolationsfunktionen, anstatt Kontrollen anbieterübergreifend mit unterschiedlichen Richtlinien und Betriebsmodellen zusammenzustellen.

„Steuerabteilungen arbeiten mit einer enormen Menge an Dokumenten, oft mehr als einer Million Dateien in Formaten wie Excel, Word und PDF“, sagt Chris Aiken, Principal, Tax Technology Services, EY. „Heutzutage hängt ein Großteil der Arbeit davon ab, dass Steuerabteilungen diese Dateien manuell durchsuchen, um die richtigen Informationen zu finden.“ Wir freuen uns über OpenRAG, weil es dazu beitragen kann, diesen riesigen Korpus für KI-Agenten durchsuchbar und nutzbar zu machen. Durch die Integration von OpenRAG in unsere EY.ai GTP-Intelligenzschicht über MCP sehen wir die Möglichkeit, Agenten den Kontext zu liefern, den sie benötigen, um relevante Informationen wesentlich effektiver zu finden, aufzunehmen und zu analysieren und so komplexe steuerliche Anfragen zu unterstützen.“