OpenPages as a Service von IBM: Jetzt live in Sydney

IBM OpenPages as a Service ist nun im Rechenzentrum in Sydney voll funktionsfähig und bietet unseren Benutzern eine verbesserte Kontrolle und Flexibilität über den physischen Standort ihrer Daten und Workloads. Durch das Hosting der Daten näher an den Endbenutzern in Sydney wird die Netzwerklatenz erheblich reduziert, was zu schnelleren Reaktionszeiten und einer verbesserten Gesamtleistung führt.

Diese Entwicklung ist ein wichtiger Teil der laufenden Expansionsbemühungen von IBM Cloud, um lokalisierte Cloud-Lösungen anzubieten, die den sich entwickelnden Bedürfnissen der Kunden gerecht werden. Diese Erweiterung von IBM Cloud steht im Einklang mit der Strategie von IBM, Kunden Governance-, Risiko- und Compliance-Lösungen (GRC) in der Cloud ihrer Wahl und in der Region zu bieten und damit unser Engagement für die Unabhängigkeit von Cloud-Providern zu unterstreichen.