Im November kündigte IBM eine erweiterte OpenLineage-Unterstützung innerhalb der watsonx.data intelligence an, die es Kunden ermöglicht, Lineage-Ereignisse im OpenLineage-Format zu importieren und zu konsumieren. Diese Funktion erweiterte die Abdeckung der Abstammung über externe Systeme hinweg.

Mit dieser Version schließt IBM den Kreis: watsonx.data und watsonx.data integration generieren jetzt OpenLineage-Ereignisse zur Ausführungszeit, und watsonx.data intelligence konsumiert sie.

Das Ergebnis ist ein Produzenten-Verbraucher-Modell, das auf einer von der Community entwickelten Spezifikation basiert. Anstatt Produkte durch interne Herkunftsformate eng miteinander zu verknüpfen, hat IBM sie durch OpenLineage aufeinander abgestimmt – einem gemeinsamen Standard, der für die Interoperabilität zwischen verschiedenen Anbietern und Tools entwickelt wurde.

Diese Wahl ist wichtig.