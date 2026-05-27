IBM führt den OpenLineage-Export in watsonx.data Intelligence ein, sodass Unternehmen eine einheitliche Datenherkunft über die bereits verwendeten Governance- und Observability-Tools hinweg ohne benutzerdefinierte Integrationen oder proprietäre Formate nutzen können.
IBM watsonx.data intelligence kann jetzt Herkunftsdaten im OpenLineage-Format exportieren und ermöglicht so die Interoperabilität offener Formate für die Verwendung mit externen Governance-, Metadatenmanagement- und Observability-Plattformen.
Diese Funktion stellt wertvolle Herkunftsmetadaten für die Nutzung außerhalb von watsonx.data intelligence bereit, sodass Unternehmen sie in ihrem breiteren Ökosystem wiederverwenden und aus bestehenden Investitionen mehr Wert ziehen können.
Die meisten Unternehmen arbeiten heute mit mehreren Governance-, Katalog-, Observability- und Metadatenplattformen. Jede unterstützt einen anderen Teil des Governance-Prozesses, von Stewardship und Compliance bis hin zu Monitoring and Analytics.
Viele dieser Tools können bereits Informationen zur Datenherkunft generieren. Allerdings bleibt diese Herkunft oft auf der Plattform verhaftet, wo sie entstanden ist. Die gemeinsame Nutzung von Daten in verschiedenen Systemen erfordert in der Regel proprietäre APIs, benutzerdefinierte Integrationen oder Formatkonvertierungen, die mit der Zeit immer schwieriger zu warten sind.
Der Aufwand für die Integration steigt auch mit der Erweiterung der Umgebungen, was die Fähigkeit einschränkt, einen konsistenten Überblick über die Abstammung im gesamten Unternehmen zu gewährleisten. Gleichzeitig ist es angesichts der bereits getätigten Investitionen in Plattformen, Workflows und Fähigkeiten selten praktikabel, bestehende Tools zu ersetzen, um den Austausch von Informationen über die Abstammung zu verbessern.
Diese Herausforderungen sind vermeidbar. Unternehmen können die Herkunftsportabilität aktivieren, ohne ihre bestehenden Systeme zu ersetzen. Dadurch werden ihre Governance- und Metadatenstrategien weiterentwickelt und gleichzeitig ein konstanter und vertrauenswürdiger Überblick über die Daten behalten.
Hier fungiert IBM watsonx.data intelligence als verbindende Schicht, die Unternehmen hilft, Datenflüsse über Umgebungen hinweg automatisch zu erfassen und zu einem einzigen Graphen von Transformationen, Abhängigkeiten und Datenbeziehungen zusammenzuführen. Teams können diese Abstammung mit zusätzlichen technischen Informationen und Metadaten anreichern, um Wirkungsanalysen, Fehlerbehebung, Ursachenanalysen und Workflows zur Datenqualität zu unterstützen.
Dadurch gewinnen sie ein besseres Verständnis dafür, wie Daten sich systemübergreifend bewegen und wie sich Änderungen oder Datenprobleme über Datensätze hinweg ausbreiten, auch auf Spaltenebene.
Auf dieser Grundlage ermöglicht watsonx.data intelligence nun verschiedenen Tools den Austausch von Herkunftsinformationen über den OpenLineage-Standard.
In watsonx.data intelligence werden vom Scanner abgeleitete Beziehungen als eine zusammenhängende Abstammungsansicht dargestellt, die Datensätze, Verarbeitungsschritte und Abhängigkeiten systemübergreifend modelliert.
Im Rahmen des OpenLineage-Exports ordnet watsonx.data intelligence die automatisierte Herkunftsdarstellung dem OpenLineage-Datenmodell zu. Es drückt logische Verarbeitungsschritte als OpenLineage-Jobs aus und stellt deren Ein- und Ausgänge als Datensätze dar. Es erhält außerdem Abhängigkeiten aufrecht, indem es die in der OpenLineage-Spezifikation definierten Beziehungen ausgibt.
Dieser Ansatz ermöglicht es watsonx.data intelligence, die Komplexität der Datenherkunft über verschiedene Technologien hinweg zu bewältigen und sie in einem gemeinsamen Format bereitzustellen, das von anderen Tools problemlos verarbeitet werden kann. Da er auf einem herstellerneutralen, gemeinschaftsorientierten Standard basiert, wird eine enge Kopplung von Systemen beim Austausch von Herkunftsdaten vermieden.
Sobald die Herkunft interoperabel wird, können Unternehmen die Struktur ihrer Governance-Architektur neu überdenken. Anstatt Datenströme eng an einen einzigen Katalog oder eine Governance-Plattform zu koppeln, kann die Herkunft als gemeinsame Infrastruktur behandelt werden, die mehrere nachgelagerte Workflows unterstützt.
In diesem Modell pflegt watsonx.data intelligence genaue Abhängigkeitsinformationen im gesamten Unternehmen, während sich andere Systeme auf Richtlinien, Stewardship und benutzerorientierte Governance-Prozesse konzentrieren. Durch diese Trennung können sich Governance- und Metadaten-Tools unabhängig davon weiterentwickeln, wie Abstammungsdaten erfasst und gepflegt werden.
Heute unterstützt IBM watsonx.data intelligence sowohl OpenLineage-Import als auch -Export und ermöglicht so eine vollständige Interoperabilität der Datenabstammung.
Mit OpenLineage Import werden Abstammungsdaten von modernen Plattformen und benutzerdefinierten Pipelines in watsonx.data intelligence aufgenommen und mit Abstammungsdaten, die durch automatisierte Scanner erfasst wurden, vereinheitlicht. Dadurch entsteht eine einheitliche Sicht auf die gesamte Datenlandschaft des Unternehmens.
Die Kombination aus Import und Export ermöglicht es Teams, Datenherkunft aus verschiedenen Quellen zu konsolidieren und diese einheitlich im gesamten Ökosystem zu teilen, wodurch watsonx.data intelligence als zentrale Abstammungsplattform positioniert wird.
Wenn fragmentierte Abstammung, lückenhafte Abdeckung in Legacy-Systemen oder kostspielige kundenspezifische Integrationen zum Alltag Ihrer Governance-Arbeit gehören, probieren Sie IBM watsonx.data intelligence mit einer 30-tägigen kostenlosen Testversion aus und erkunden Sie, wie Sie diese Herausforderungen bewältigen können.
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