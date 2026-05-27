Die meisten Unternehmen arbeiten heute mit mehreren Governance-, Katalog-, Observability- und Metadatenplattformen. Jede unterstützt einen anderen Teil des Governance-Prozesses, von Stewardship und Compliance bis hin zu Monitoring and Analytics.

Viele dieser Tools können bereits Informationen zur Datenherkunft generieren. Allerdings bleibt diese Herkunft oft auf der Plattform verhaftet, wo sie entstanden ist. Die gemeinsame Nutzung von Daten in verschiedenen Systemen erfordert in der Regel proprietäre APIs, benutzerdefinierte Integrationen oder Formatkonvertierungen, die mit der Zeit immer schwieriger zu warten sind.

Der Aufwand für die Integration steigt auch mit der Erweiterung der Umgebungen, was die Fähigkeit einschränkt, einen konsistenten Überblick über die Abstammung im gesamten Unternehmen zu gewährleisten. Gleichzeitig ist es angesichts der bereits getätigten Investitionen in Plattformen, Workflows und Fähigkeiten selten praktikabel, bestehende Tools zu ersetzen, um den Austausch von Informationen über die Abstammung zu verbessern.

Diese Herausforderungen sind vermeidbar. Unternehmen können die Herkunftsportabilität aktivieren, ohne ihre bestehenden Systeme zu ersetzen. Dadurch werden ihre Governance- und Metadatenstrategien weiterentwickelt und gleichzeitig ein konstanter und vertrauenswürdiger Überblick über die Daten behalten.