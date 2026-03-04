Neue Funktionen von IBM MaaS360 Kiosk Designer

Der Einsatz von Android-Kiosken in großem Maßstab ist traditionell ein langsamer, iterativer Prozess. Administratoren verlassen sich oft auf mehrere Richtlinienveröffentlichungen, physische Testgeräte und Trial-and-Error, nur um die Erfahrung des Endbenutzers zu validieren. Das Ergebnis sind längere Rollout-Zyklen, höhere Betriebskosten und ein erhöhtes Risiko, dass Konfigurationsfehler in die Produktion gelangen.

IBM MaaS360 Kiosk Designer begegnet diesen Herausforderungen, indem es die Kioskkonfiguration von einem Versuch-und-Irrtum-Verfahren in einen visuellen, vorhersehbaren Arbeitsablauf umwandelt. Kiosk Designer ermöglicht es Administratoren, Kiosk-Erfahrungen direkt in der Konsole zu entwerfen, in der Vorschau anzuzeigen und zu validieren, ohne dass physische Hardware erforderlich ist, sodass Teams schneller bereitstellen, Fehler reduzieren und Kiosk-Einsätze mit größerer Zuversicht skalieren können.

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