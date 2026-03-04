Neue Funktionen von IBM MaaS360 Kiosk Designer

Eine schnellere, berechenbarere Methode zur Bereitstellung von Android-Kiosken.
Der Einsatz von Android-Kiosken in großem Maßstab ist traditionell ein langsamer, iterativer Prozess. Administratoren verlassen sich oft auf mehrere Richtlinienveröffentlichungen, physische Testgeräte und Trial-and-Error, nur um die Erfahrung des Endbenutzers zu validieren. Das Ergebnis sind längere Rollout-Zyklen, höhere Betriebskosten und ein erhöhtes Risiko, dass Konfigurationsfehler in die Produktion gelangen.
IBM MaaS360 Kiosk Designer begegnet diesen Herausforderungen, indem es die Kioskkonfiguration von einem Versuch-und-Irrtum-Verfahren in einen visuellen, vorhersehbaren Arbeitsablauf umwandelt. Kiosk Designer ermöglicht es Administratoren, Kiosk-Erfahrungen direkt in der Konsole zu entwerfen, in der Vorschau anzuzeigen und zu validieren, ohne dass physische Hardware erforderlich ist, sodass Teams schneller bereitstellen, Fehler reduzieren und Kiosk-Einsätze mit größerer Zuversicht skalieren können.
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Diese Verbesserungen revolutionieren die Bereitstellung von Android-Kiosksystemen, indem sie eine visuelle Echtzeitvalidierung mit einem einheitlichen Konfigurationsworkflow kombinieren, der es Administratoren ermöglicht, vor der Bereitstellung zu entwerfen, zu konfigurieren und eine Vorschau anzuzeigen.
Die Designer-Ansicht ist eine Echtzeit-Vorschau auf den Startbildschirm des Kiosk. Anstatt Richtlinien bereitzustellen, um Geräte zu testen und zu sehen, wie sich ein Kiosk verhalten wird, können Administratoren die Erfahrung jetzt visuell gestalten und sofort validieren.
Administratoren können Apps anordnen, Ordner erstellen, Branding-Elemente anwenden, Text und Farben anpassen und Layouts direkt in der Konsole anpassen. Jede Änderung wird sofort angezeigt, sodass Benutzerfreundlichkeit und Erscheinungsbild vor der Veröffentlichung einer Richtlinie leichter überprüft werden können. Dieser Ansatz reduziert fehlgeschlagene Deployments erheblich und minimiert den Bedarf an dedizierten Testgeräten.
Die Designeransicht unterstützt außerdem Vorschauen auf verschiedenen Geräteformen (einschließlich Smartphones und Tablets) und ermöglicht es Administratoren, Ausrichtung und Zoomstufen zu ändern. Dies stellt sicher, dass die Kiosk-Erfahrungen für die Geräte optimiert sind, mit denen die Benutzer interagieren werden, bevor die Bereitstellung beginnt.
Kiosk Designer modernisiert die Android-Kiosk-Richtlinienerfahrung in MaaS360, indem Konfiguration und Visualisierung in einem einzigen Workflow zusammengeführt werden. Anstatt durch lange Listen von Attributen zu navigieren oder mehrere Iterationen derselben Richtlinie zu verwalten, können Administratoren das Kioskerlebnis von Anfang bis Ende von einem Ort aus gestalten.
Innerhalb einer MDM-Richtlinie können Teams den Kiosk konfigurieren, Apps auswählen, Benutzersteuerungen definieren und eine Vorschau der Erfahrung anzeigen – alles ohne auf physische Hardware angewiesen zu sein. Dieser einheitliche Ansatz verkürzt die Testzyklen und verbessert die Erfolgsquote bei der ersten Bereitstellung.
Um die Kiosk-Konfiguration zu vereinfachen, gliedert Kiosk Designer die Einstellungen in vier logische Registerkarten: Aktivierung, Basis, Designer und Advanced. Diese Struktur macht wichtige Einstellungen leicht zu finden, während erweiterte Optionen ohne Unordnung verfügbar bleiben.
Über die Registerkarte „Aktivierung“ können Administratoren je nach Anwendungsfall zwischen Einzel-App- und Mehr-App-Kioskmodus wählen, sei es für eine dedizierte Check-in-Station oder ein gemeinsam genutztes, aufgabenbasiertes Gerät. Wenn Sie dies im Voraus festlegen, können Sie spätere Konfigurationsfehler vermeiden.
Auf der Registerkarte Basic finden Sie die am häufigsten verwendeten Kiosk-Einstellungen in einem übersichtlichen, schlanken Layout. Administratoren können genehmigte Apps schnell auswählen, Hintergrund-Apps für spezialisierte Workflows zulassen und Endbenutzerberechtigungen wie Bildschirmhelligkeit und Systemzugriff steuern.
Visuelle Einstellungen wie das Ausblenden von Elementen der System-Benutzeroberfläche und das Deaktivieren von Navigationsschaltflächen werden in Gruppen zusammengefasst, um wiederholte Änderungen der Richtlinien zu vermeiden. Allgemeine Steuerelemente wie das Verhalten von App-Updates, Admin-Umgehungsoptionen und Einschränkungen für Hardwareschlüssel sind ebenfalls leicht zu finden, sodass Teams schneller von der Konfiguration zur Bereitstellung wechseln können.
Für komplexere Umgebungen bietet die Registerkarte „Advanced“ tiefergehende Anpassungsmöglichkeiten, ohne die alltäglichen Administratoren zu überfordern. Unternehmen können herstellerspezifische Einstellungen konfigurieren, Funktionen wie Bluetooth, Nah-Feld-Kommunikation (wie kontaktlose Zahlungen), biometrische Daten und Zugänglichkeit verwalten und benutzerdefinierte Absichten nutzen, um Teile von Apps selektiv bereitzustellen.
Durch diese Trennung können Teams groß angelegte oder spezialisierte Implementierungen unterstützen und gleichzeitig eine übersichtliche und benutzerfreundliche Oberfläche für Standard-Kioskkonfigurationen gewährleisten.
Administratoren können den gewünschten Kioskmodus direkt über die Registerkarte „Aktivierung“ auswählen:
Nach der Bereitstellung starten die Geräte direkt in die konfigurierte Erfahrung im Kiosk, ohne Ablenkungen oder unnötigen Zugriff.
Kiosk Designer bietet erweiterte Erfahrungskontrollen, die Benutzerfreundlichkeit und Sicherheit in Einklang bringen. Es unterstützt Widgets, App-Badges, Steuerelemente für das Icon-Layout, automatische Drehung, Standard- oder benutzerdefinierte Systemleisten und die direkte App-Auswahl aus dem MaaS360 App-Katalog.
Admins können Layouts auf dem Handy, dem 7-Zoll-Tablet und dem 10-Zoll-Tablet in der Vorschau anzeigen, zwischen Hoch- und Geschäftswelt wechseln und die Zoomstufen anpassen, und das alles vor der Bereitstellung.
Mit MaaS360 Kiosk Designer können Administratoren Kiosk-Erfahrungen vor der Bereitstellung visuell entwerfen und validieren. Dies führt zu schnelleren Rollouts, weniger Konfigurationsfehlern, einem geringeren Bedarf an Testgeräten und konsistenteren Erfahrungen an verschiedenen Standorten und Gerätetypen.
Was Administratoren im Designer sehen, sehen auch die Benutzer auf dem Gerät. Dies hilft Teams, schneller, sicherer und besser vorhersehbar vom Design zur Bereitstellung zu gelangen. Durch die Minimierung von Trial-and-Error-Tests und die Rationalisierung der Richtlinienerstellung können IT-Teams mehr Zeit für strategische Initiativen aufwenden, anstatt sich um die Fehlerbehebung bei der Bereitstellung zu kümmern.
Das Ergebnis ist ein skalierbarer und wiederholbarer Ansatz für die Kioskverwaltung ohne zusätzliche betriebliche Komplexität.
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