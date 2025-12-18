Künstliche Intelligenz IT-Automatisierung

IBM kündigt neue KI-Automatisierungen für Model Based Systems Engineering und weitere Innovationen für das Engineering Lifecycle Management an

Am 18. Dezember 2025 kündigte das IBM Engineering Lifecycle Management Team bedeutende Produktveröffentlichungen an, die die Art und Weise voranbringen werden, wie Ingenieurteams komplexe, kritische und softwaredefinierte Systeme entwickeln, bauen und liefern.

Veröffentlicht 18. Dezember 2025
Montagelinie von Robotermaschinen, die an einem Produkt arbeiten

Der IBM Engineering AI Hub ist darauf ausgelegt, sich wiederholende Aufgaben zu automatisieren, die Klarheit zu erhöhen und die Entscheidungsfindung für Ingenieure beim Bau softwareintensiver Systeme zu beschleunigen, oft einschließlich Hardware und Elektronik. Version 1.1 führt einen neuen Agenten und Verbesserungen ein, die die Möglichkeiten der Anwendung von KI in den Bereichen Systems-Engineering, Anforderungen und Workflow-Management erweitern.

IBM Engineering AI Hub v1.1: Erweiterung der KI-gestützten Automatisierung auf MBSE

Eine wichtige Neuerung in Engineering AI Hub 1.1 ist der Model-Based Systems Engineering (MBSE) Use-Case Discovery Agent, der entwickelt wurde, um Anforderungen in natürlicher Sprache zu interpretieren und entsprechende Modellelemente in Rhapsody Systems Engineering und Rhapsody 10 (SysML v2 bzw. SysML v1) zu erstellen. Diese Funktion hilft dabei, den Aufwand für die frühe Modellierung zu reduzieren, die kognitive Belastung für MBSE-Anwender zu senken und die digitale Kontinuität durch Rückverfolgbarkeit zwischen Anforderungen und Systemmodellen zu verbessern. Es ist das erste Beispiel für die vielen möglichen KI-gestützten Automatisierungen für MBSE-Anwender.

Der Engineering KI-Hub 1.1 bietet verfeinerte Erfahrungen für die Qualitätanalyse, die Synopse von Arbeitselementen und administrative Kontrollen, mit denen Teams konfigurieren können, welche großen Sprachmodelle (LLMs) am besten zu ihren organisatorischen Anforderungen passen.

Diese Updates sollen Ingenieuren helfen, schneller auf Informationen zuzugreifen, die Anforderungen klarer zu machen, Prüfungen zu optimieren und Modellierungsabläufe zu beschleunigen, während menschliche Experten die volle Kontrolle über jedes KI-vorgeschlagene Ergebnis behalten.

IBM Engineering Lifecyle Management 7.2: Erweiterung der technischen Grundlage

Das neu veröffentlichte IBM ELM 7.2 bietet eine Reihe von Usability- und Leistungsverbesserungen, die darauf ausgelegt sind, Ingenieurteams effizient arbeiten zu lassen und gleichzeitig die End-to-End-Traceability zu unterstützen, die für Compliance und komplexe Systementwicklung erforderlich ist. ELM bietet die Grundlage für den technischen Lebenszyklus für Anforderungen, Workflow- und Testmanagement, Konfigurationsmanagement und Berichterstattung sowie System- und Softwaremodellierung – nun mit Optimierungen, die Teams bei größerem Umfang unterstützen.

Verbesserungen, die Ingenieuren eine schnellere Zusammenarbeit ermöglichen und die Nutzung von System-of-Record-Engineering-Daten in Berichten, Dashboards und generierten Dokumenten vereinfachen sollen, umfassen:

  • Verbesserte Bearbeitungserfahrung für Arbeitselemente und Testartefakte sowie neue Kommentarfunktion für IBM Engineering Rhapsody-Modellelemente direkt im Browser. 
  • Neue Berichtsfunktionen – einschließlich erweiterter vordefinierter und benutzerdefinierter historischer Metriken, verbesserter Berichtsanzeige und verbesserter Rückverfolgbarkeit für Anforderungserfassungen – helfen den technischen Führungskräften, programmübergreifend Klarheit zu schaffen. Aktualisierungen der Veröffentlichungsfunktion, darunter eine übersichtlichere Excel-Ausgabe und eine verbesserte Bild-/Tabellenverarbeitung, erleichtern die Erstellung revisionssicherer Dokumente.

Zu den Verbesserungen in der Planung und Softwareentwicklung gehören:

  • Effizientere Planung durch die Verwendung von benutzerdefinierten Attributen in Quick Planner.
  • Produktivere Workflows für Entwickler, die den Quellcode in ELM verwalten, mit der Nutzung einer neuen VS Code-Erweiterung für Engineering Workflow Management (EWM), einschließlich der Möglichkeit, diese Erweiterung mit Project Bob und anderen agentischen KI-Systemen zu nutzen.

IBM Rhapsody Systems Engineering v1.6: Modellbasiertes Engineering für komplexe Produkte

Systems-Engineering spielt eine zunehmend kritische Rolle bei der Entwicklung softwaredefinierter, multidisziplinärer Systeme. Zusätzlich zum MBSE Use Case Discovery Agent bietet IBM Rhapsody Systems Engineering 1.6 neue Funktionen für Methoden- und Tool-Teams sowie OEM- und ISV-Partner, mit denen sie Rhapsody Systems Engineering für ihre Benutzergemeinschaften anpassen und erweitern können. Zusätzliche Optimierungen der Benutzererfahrung sollen den Aufwand und die kognitive Belastung für die Anwender reduzieren.

Was kommt als Nächstes?

IBM entwickelt innovative Lösungen, um Ingenieurteams dabei zu helfen, schneller Innovationen zu entwickeln. Für weitere Informationen zu diesen neuen Veröffentlichungen buchen Sie eine Live-Demo mit den Experten für IBM Engineering Lifecycle Management oder sehen Sie sich die Ressourcen unten an.

Engineering KI Hub 1.1 erkunden

Engineering Lifecycle Management 7.2 entdecken

Siehe Rhapsody Systems Engineering v1.6

IBM Engineering Rhapsody 10.0.2-Profil für MBSE Use Case Discovery Agent

Daniel Moul

Principal Product Manager - Engineering Lifecycle Management

IBM