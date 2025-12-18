IBM kündigt neue KI-Automatisierungen für Model Based Systems Engineering und weitere Innovationen für das Engineering Lifecycle Management an

Eine wichtige Neuerung in Engineering AI Hub 1.1 ist der Model-Based Systems Engineering (MBSE) Use-Case Discovery Agent, der entwickelt wurde, um Anforderungen in natürlicher Sprache zu interpretieren und entsprechende Modellelemente in Rhapsody Systems Engineering und Rhapsody 10 (SysML v2 bzw. SysML v1) zu erstellen. Diese Funktion hilft dabei, den Aufwand für die frühe Modellierung zu reduzieren, die kognitive Belastung für MBSE-Anwender zu senken und die digitale Kontinuität durch Rückverfolgbarkeit zwischen Anforderungen und Systemmodellen zu verbessern. Es ist das erste Beispiel für die vielen möglichen KI-gestützten Automatisierungen für MBSE-Anwender.

Der Engineering KI-Hub 1.1 bietet verfeinerte Erfahrungen für die Qualitätanalyse, die Synopse von Arbeitselementen und administrative Kontrollen, mit denen Teams konfigurieren können, welche großen Sprachmodelle (LLMs) am besten zu ihren organisatorischen Anforderungen passen.

Diese Updates sollen Ingenieuren helfen, schneller auf Informationen zuzugreifen, die Anforderungen klarer zu machen, Prüfungen zu optimieren und Modellierungsabläufe zu beschleunigen, während menschliche Experten die volle Kontrolle über jedes KI-vorgeschlagene Ergebnis behalten.