Seit seiner Einführung war das BYOL-Modell (Bring Your Own License) für Amazon RDS for Db2 auf IBM Db2 Advanced Edition und IBM Db2 Standard Edition mit VPC-basierten Lizenzen beschränkt.

Bei der Zählung der VPCs für die Add-ons berücksichtigt IBM bei der Bereitstellung der vollen vCPU-Kapazität der Instanz 70 PVUs = 1 VPC = 1 physischer Kern = 2 vCPUs für alle EC2-Instanzen, die ihre Anzahl physischer Kerne auf der EC2-Seite „Physische Kerne nach Amazon EC2-Instanztyp“ veröffentlicht haben, auf der die vCPU-Anzahl doppelt so hoch ist wie die physischen Kerne (was bedeutet, dass der Grad des Hyperthreadings/simultanen Multi-Threading (SMT) auf (2) gesetzt ist. Weitere Informationen finden Sie unter CPU-Kerne und Threads pro CPU-Kern und Instanztyp.

Die Einführung dieser Add-ons spiegelt das kontinuierliche Engagement von IBM wider, flexible, Cloud-bereite Lizenzierungsoptionen bereitzustellen, die Ihre bestehenden Investitionen in Db2 schützen und erweitern.