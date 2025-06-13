13. Juni 2025
Mit der Einführung neuer Add-ons für IBM Db2 Advanced Enterprise Server Edition und IBM Db2 Enterprise Server Edition erweitert IBM das BYOL-Modell um PVU-basierte Lizenzen für diese Editionen, sodass Kunden, die die Add-ons erwerben, ihre bestehenden PVU-Lizenzen auf Amazon RDS bereitstellen können. Die neu eingeführten Add-ons sind:
Seit seiner Einführung war das BYOL-Modell (Bring Your Own License) für Amazon RDS for Db2 auf IBM Db2 Advanced Edition und IBM Db2 Standard Edition mit VPC-basierten Lizenzen beschränkt.
Bei der Zählung der VPCs für die Add-ons berücksichtigt IBM bei der Bereitstellung der vollen vCPU-Kapazität der Instanz 70 PVUs = 1 VPC = 1 physischer Kern = 2 vCPUs für alle EC2-Instanzen, die ihre Anzahl physischer Kerne auf der EC2-Seite „Physische Kerne nach Amazon EC2-Instanztyp“ veröffentlicht haben, auf der die vCPU-Anzahl doppelt so hoch ist wie die physischen Kerne (was bedeutet, dass der Grad des Hyperthreadings/simultanen Multi-Threading (SMT) auf (2) gesetzt ist. Weitere Informationen finden Sie unter CPU-Kerne und Threads pro CPU-Kern und Instanztyp.
Die Einführung dieser Add-ons spiegelt das kontinuierliche Engagement von IBM wider, flexible, Cloud-bereite Lizenzierungsoptionen bereitzustellen, die Ihre bestehenden Investitionen in Db2 schützen und erweitern.
Der technische Support des Programms basiert auf der Support Cycle-5-Richtlinie, die auf der Seite IBM Software Support Lifecycle Policies detailliert beschrieben ist. Weitere Details finden Sie möglicherweise auf den folgenden Produktlebenszyklus-Seiten:
IBM Support-Angebote können zusätzliche Services bereitstellen und dazu beitragen, die Lebensdauer Ihrer Software-Investition zu verlängern. Weitere Informationen finden Sie unter IBM Advanced Support und IBM Extended Support.
Passport Advantage (PPA)
Die Angebote in dieser Ankündigung sind möglicherweise nicht in allen Ländern oder Regionen erhältlich. Die Kaufverfügbarkeit kann durch mehrere Faktoren beeinflusst werden, darunter Supportverfügbarkeit, Serviceverfügbarkeit und Regierungsvorschriften. Informationen zur Verfügbarkeit erhalten Sie von Ihrem IBM Ansprechpartner oder IBM Business Partner.
Der Exportkontrollstatus gemäß den US-Exportbestimmungen ist für ein Angebot im IBM Software Classification Look-up Tool verfügbar. Wenden Sie sich an Ihren IBM Ansprechpartner oder IBM Business Partner, um Informationen zur Verfügbarkeit zu erhalten.
Mehr über das Ausführen von IBM Db2 als vollständig verwalteter Dienst auf Amazon RDS erfahren Sie unter Amazon RDS für Db2.