Netzwerk-Observability mit IBM SevOne 8.0: Eine strategische Notwendigkeit im Zeitalter der Komplexität

24. Juli 2025
Während Unternehmen alles daran setzen, nahtlose Erfahrungen und resiliente Services bereitzustellen, stehen die Netzwerkbetriebsteams (NetOps) unter zunehmendem Druck. Die Herausforderung besteht nicht mehr nur in der Betriebszeit – sie umfasst auch die Leistung, den Kontext, die Reaktionsfähigkeit und die Skalierbarkeit in einer Kombination aus Altlast-Systemen und modernen, verteilten Architekturen. Und im Mittelpunkt dieser Transformation steht eine scheinbar einfache Frage: Wissen Sie, was in Ihrem Netzwerk passiert?
Mit der Einführung von IBM SevOne 8.0 beantworten wir diese Frage mit Zuversicht – und mit Taten. Diese Version ist ein Eckpfeiler für Unternehmen, die Observability nicht nur als IT-Notwendigkeit, sondern als Business Enabler betrachten.
In den letzten zehn Jahren haben sich Netzwerke von physischen Assets zu intelligenten, softwaredefinierten Ökosystemen entwickelt. Anwendungen laufen über Public Clouds, durchlaufen SD-WANs und werden via Container-Cluster bereitgestellt, die in Millisekunden skaliert werden können. Das alte Überwachungsparadigma – statische Schwellenwerte, isolierte Daten, manuelle Korrelation – ist nicht mehr haltbar.
Heutige Netzwerke erfordern Observability: ein kontinuierliches, kontextbezogenes und umsetzbares Verständnis von dem, was in der gesamten digitalen Bereitstellungskette passiert. Und dennoch verlassen sich viele Unternehmen bei der Interpretation von Leistungsproblemen auf fragmentierte Tools und gesammeltes Wissen. Dies führt zu längeren Ausfällen, nicht eingehaltenen SLAs und letztendlich zu Umsatzeinbußen.
Das Unternehmen von morgen kann sich dieses Risiko nicht leisten. Die Observability muss sich weiterentwickeln, um den Anforderungen hochgradig dezentraler Echtzeit-Architekturen mit KI-Integration gerecht zu werden.
IBM SevOne 8.0 wurde entwickelt, um NetOps-Teams dabei zu helfen, in einer chaotischen Geschäftswelt die Kontrolle zurückzugewinnen. Es bietet die Klarheit, Geschwindigkeit und Einblicke, die für den zuverlässigen Betrieb moderner Infrastrukturen erforderlich sind.
Folgendes macht SevOne 8.0 zu einem strategischen Sprung nach vorne:
Bei diesen Funktionen handelt es sich nicht nur um technische Verbesserungen, sondern um Enabler für die Agilität des Unternehmens. In einer Welt, in der Millisekunden wichtig sind, kann die Fähigkeit, das Netzwerkverhalten zu sehen, zu verstehen und darauf zu reagieren, den Unterschied zwischen Führen und Zurückbleiben ausmachen.
SevOne 8.0 führt eine Reihe bahnbrechender Funktionen ein, die auf die Bedürfnisse von Unternehmen zugeschnitten sind:
Erfassung von AWS-Flussprotokollen
Flussprotokolle sind eine Goldgrube an Erkenntnissen. In Private Preview bietet SevOne 8.0 Unterstützung für die Erfassung von Flussprotokollen von AWS VPC und Transit Gateway (TGW), sodass Teams Anomalien erkennen, das Datenverkehrsverhalten analysieren und Sicherheitsereignisse mit umfassender Transparenz über Cloud-Services, Verfügbarkeitszonen und Workloads hinweg untersuchen können.
Verbesserte Funktionen in Data Insight
Mit intelligenter Flussfilterung können Teams jetzt in anwendungsspezifische Datenverkehrsmuster aufschlüsseln. Ganz gleich, ob Sie bandbreitenintensive Anwendungen isolieren, die Degradation auf Service-Ebene verfolgen oder das Verhalten auf Protokollebene analysieren – SevOne liefert den nötigen Kontext, um Fehler schneller und intelligenter zu beheben. Neue Ergänzungen wie die Seiten Alert Policy Manager und Cluster Manager in Data Insight (DI) verbessern die Kontrolle und Transparenz weiter. Diese Funktionen werden jetzt in Form einer aktualisierten Oberfläche bereitgestellt, die die Benutzerfreundlichkeit verbessert und die Benutzererfahrung optimiert.
Erweiterte SD-WAN-Überwachung
Mit der Unterstützung von Palo Alto Prisma, Cisco SD-WAN und HPE Aruba SD-WAN (früher SilverPeak) beseitigt SevOne 8.0 blinde Flecken im über SD-WAN gerouteten Datenverkehr. NetOps-Teams erhalten jetzt einen vollständigen Überblick über den Zustand des Tunnels, die Latenz, den Verlust, den Jitter und die Anwendungserfahrung im gesamten WAN. Dies ermöglicht eine schnellere Ursachenerkennung, eine bessere SLA-Einhaltung und nahtlose Endbenutzererfahrungen – selbst über geografisch verteilte Netzwerke hinweg.
Optimierte Integrations-Workflows
SevOne 8.0 rationalisiert Integrations-Workflows, indem es WLAN-Widgets als Teil der Data Insight-Basisbuilds enthält. Dies reduziert die manuellen Schritte und verkürzt die Zeit bis zur Erkenntnis für die WLAN-Überwachung. Darüber hinaus wurden mehrere Verbesserungen an allen Plugins in IBM SevOne vorgenommen, um einen optimierten Prozess zu ermöglichen, sodass ein Benutzer innerhalb weniger Minuten von der Integration zu den Erkenntnissen springen kann. Während die Berichterstellung flexibel bleibt, vereinfachen diese Verbesserungen die Ersteinrichtung und verbessern die allgemeine Workflow-Effizienz.
Erweiterte Überwachung der Google Cloud Platform (GCP).
Da immer mehr Unternehmen die Google Cloud Platform (GCP) für ihre Workloads einsetzen, gewinnt die Observability an Bedeutung. SevOne 8.0 führt tiefgreifende Observability für GKE (Google Kubernetes Engine) und GCP Load Balancer ein – und gibt Teams so einen einheitlichen Einblick in den Cluster-Zustand und Erkenntnisse über ihre regionalen, globalen oder verschiedenen Arten von Netzwerk-Load-Balancern.
Es ist verlockend, die Netzwerk-Observability als Problem der Betriebsteams zu betrachten. Aber in Wirklichkeit ist dies eine unternehmensweite Notwendigkeit. Ausfallzeit, Latenz und schlechte Benutzererfahrungen können sich direkt auf den Ruf der Marke, die Kundenbindung und den Umsatz auswirken.
Die durchschnittlichen Kosten eines kritischen Anwendungsausfalls sind enorm. Aber neben dem unmittelbaren finanziellen Verlust gibt es auch einen langfristigen Imageschaden, eine erhöhte Fluktuation und einen Vertrauensverlust im Markt.
SevOne 8.0 ermöglicht es Unternehmen, diese Risiken proaktiv – und nicht reaktiv – zu mindern. Es schafft ein dynamisches Betriebsmodell, in dem Probleme erkannt werden, bevor Benutzer davon betroffen sind, Teams durch gemeinsame Erkenntnisse zusammenarbeiten und das Netzwerk eher zu einem Hebel für Innovationen als zu einem Engpass wird.
Der heilige Gral des Unternehmensbetriebs ist die Autonomie: Systeme, die sich selbst diagnostizieren, heilen und optimieren können. Während diese Vision nach wie vor nur in Sicht ist, bringt uns SevOne 8.0 einen entscheidenden Schritt näher.
Mit intelligentem Baselining, Anomalieerkennung und Alertausgabe in geschlossenem Kreislauf können Teams sich wiederholende Diagnosen auslagern und sich auf höherwertige Aufgaben konzentrieren. APIs ermöglichen automatisierte IT-Servicemanagement-Workflows (ITSM). Die integrierte Unterstützung für Service Maps und LiveMaps ermöglicht eine visuelle Entscheidungsfindung in Echtzeit.
Zusammen ermöglichen diese Funktionen Unternehmen, die Observability zu skalieren, wenn sie ihre Infrastruktur skalieren – ohne dabei ihre Kosten oder die Komplexität zu erhöhen.
SevOne bietet Netzwerkinformationen für einige der weltweit größten und komplexesten Unternehmen – darunter globale Banken, führende Telekommunikationsunternehmen und Tier-1-Dienstleister. Diese Kunden brauchen nicht nur Dashboards, sie brauchen Lösungen, die resilient, erweiterbar und für Echtzeitoperationen in großem Maßstab konzipiert sind.
SevOne 8.0 fährt diese Altlast mit einer Architektur fort, die Erfassung großer Datenmengen, flexible API-Integration und verstärkte Leistung über Edge, Core und Cloud hinweg unterstützt.
Die Übernahme von Pliant durch IBM stärkt das Unternehmen weiter in der Lage, Observability mit Low-Code-Automatisierung zu kombinieren und so eine einheitliche Plattform für digitale Infrastrukturinformationen zu schaffen.
Am 24. Juli 2025 ist IBM SevOne 8.0 allgemein verfügbar. Dies ist nicht nur eine Produktveröffentlichung, sondern auch ein Meilenstein auf dem Weg zu einer intelligenten Infrastruktur.
IBM lädt Unternehmensleiter, Architekten und Betreiber dazu ein, zu erkunden, was mit proaktiver, kontextbezogener und automatisierter Observability möglich ist.
