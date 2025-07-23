Netzwerk-Observability mit IBM SevOne 8.0: Eine strategische Notwendigkeit im Zeitalter der Komplexität

SevOne 8.0 führt eine Reihe bahnbrechender Funktionen ein, die auf die Bedürfnisse von Unternehmen zugeschnitten sind:

Erfassung von AWS-Flussprotokollen

Flussprotokolle sind eine Goldgrube an Erkenntnissen. In Private Preview bietet SevOne 8.0 Unterstützung für die Erfassung von Flussprotokollen von AWS VPC und Transit Gateway (TGW), sodass Teams Anomalien erkennen, das Datenverkehrsverhalten analysieren und Sicherheitsereignisse mit umfassender Transparenz über Cloud-Services, Verfügbarkeitszonen und Workloads hinweg untersuchen können.

Verbesserte Funktionen in Data Insight

Mit intelligenter Flussfilterung können Teams jetzt in anwendungsspezifische Datenverkehrsmuster aufschlüsseln. Ganz gleich, ob Sie bandbreitenintensive Anwendungen isolieren, die Degradation auf Service-Ebene verfolgen oder das Verhalten auf Protokollebene analysieren – SevOne liefert den nötigen Kontext, um Fehler schneller und intelligenter zu beheben. Neue Ergänzungen wie die Seiten Alert Policy Manager und Cluster Manager in Data Insight (DI) verbessern die Kontrolle und Transparenz weiter. Diese Funktionen werden jetzt in Form einer aktualisierten Oberfläche bereitgestellt, die die Benutzerfreundlichkeit verbessert und die Benutzererfahrung optimiert.

Erweiterte SD-WAN-Überwachung

Mit der Unterstützung von Palo Alto Prisma, Cisco SD-WAN und HPE Aruba SD-WAN (früher SilverPeak) beseitigt SevOne 8.0 blinde Flecken im über SD-WAN gerouteten Datenverkehr. NetOps-Teams erhalten jetzt einen vollständigen Überblick über den Zustand des Tunnels, die Latenz, den Verlust, den Jitter und die Anwendungserfahrung im gesamten WAN. Dies ermöglicht eine schnellere Ursachenerkennung, eine bessere SLA-Einhaltung und nahtlose Endbenutzererfahrungen – selbst über geografisch verteilte Netzwerke hinweg.

Optimierte Integrations-Workflows

SevOne 8.0 rationalisiert Integrations-Workflows, indem es WLAN-Widgets als Teil der Data Insight-Basisbuilds enthält. Dies reduziert die manuellen Schritte und verkürzt die Zeit bis zur Erkenntnis für die WLAN-Überwachung. Darüber hinaus wurden mehrere Verbesserungen an allen Plugins in IBM SevOne vorgenommen, um einen optimierten Prozess zu ermöglichen, sodass ein Benutzer innerhalb weniger Minuten von der Integration zu den Erkenntnissen springen kann. Während die Berichterstellung flexibel bleibt, vereinfachen diese Verbesserungen die Ersteinrichtung und verbessern die allgemeine Workflow-Effizienz.

Erweiterte Überwachung der Google Cloud Platform (GCP).

Da immer mehr Unternehmen die Google Cloud Platform (GCP) für ihre Workloads einsetzen, gewinnt die Observability an Bedeutung. SevOne 8.0 führt tiefgreifende Observability für GKE (Google Kubernetes Engine) und GCP Load Balancer ein – und gibt Teams so einen einheitlichen Einblick in den Cluster-Zustand und Erkenntnisse über ihre regionalen, globalen oder verschiedenen Arten von Netzwerk-Load-Balancern.