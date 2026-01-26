Native Cloud Object Storage (NCOS) erweitert die hybride Speicherhierarchie von Netezza, indem es Ihnen ermöglicht, Tabellen direkt im Cloud-Objektspeicher zu erstellen. Auf diese Weise können Sie nahezu unbegrenzte Kapazitäten nutzen und gleichzeitig die Preis-Leistungs-Erwartungen Ihrer Analyse-Workloads erfüllen.

Speicherintensive oder seltener genutzte Daten können auf kosteneffizientem Objektspeicher abgelegt werden, während leistungssensitive Workloads weiterhin von hochleistungsfähigem Blockspeicher unter der gewohnten Netezza-Oberfläche profitieren. Bestehende Anwendungen, die für Blockspeicher entwickelt wurden, können ohne Änderungen an ihrem Code oder ihrer Konfiguration mit Objektspeichern verwendet werden.

NCOS wurde entwickelt, um im Hintergrund zu arbeiten und alle komplexen Vorgänge zu verarbeiten, damit sich Ihre Datenexperten auf die Analyse konzentrieren können und nicht auf die Infrastruktur.