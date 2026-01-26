IBM Netezza hat kürzlich Native Cloud Object Storage (NCOS) als allgemein verfügbar auf AWS und Azure veröffentlicht. Damit erhalten Datenanalyse-Teams die Möglichkeit, kosteneffizient zu skalieren und gleichzeitig eine hohe Leistung und Governance aufrechtzuerhalten.
Native Cloud Object Storage (NCOS) erweitert die hybride Speicherhierarchie von Netezza, indem es Ihnen ermöglicht, Tabellen direkt im Cloud-Objektspeicher zu erstellen. Auf diese Weise können Sie nahezu unbegrenzte Kapazitäten nutzen und gleichzeitig die Preis-Leistungs-Erwartungen Ihrer Analyse-Workloads erfüllen.
Speicherintensive oder seltener genutzte Daten können auf kosteneffizientem Objektspeicher abgelegt werden, während leistungssensitive Workloads weiterhin von hochleistungsfähigem Blockspeicher unter der gewohnten Netezza-Oberfläche profitieren. Bestehende Anwendungen, die für Blockspeicher entwickelt wurden, können ohne Änderungen an ihrem Code oder ihrer Konfiguration mit Objektspeichern verwendet werden.
NCOS wurde entwickelt, um im Hintergrund zu arbeiten und alle komplexen Vorgänge zu verarbeiten, damit sich Ihre Datenexperten auf die Analyse konzentrieren können und nicht auf die Infrastruktur.
Die Zahlen sprechen für sich: Speicherkosten sind 5- bis 15-mal günstiger als bei Blockspeichern.1
Durch fortschrittliche Techniken wie Hochleistungs-Caching und optimierte Batch-Schreibvorgänge reduziert Netezza die Kosten für die Objektspeicher-API erheblich, mit denen herkömmliche Cloud-Data-Warehouses zu kämpfen haben. Sie profitieren von den wirtschaftlichen Vorteilen der Cloud-Objektspeicherung, ohne mit hohen Kosten konfrontiert zu werden.
Interne Tests mit unterschiedlichen Workloads – schreibgeschützte Abfragen, gemischte Analysen, schreibintensive Vorgänge und Szenarien mit mehreren gleichzeitigen Benutzern – zeigen, dass Objektspeicher eine mit Blockspeichern vergleichbare Leistung bieten und gleichzeitig die Gesamtbetriebskosten kontinuierlich senken.
Mit anderen Worten, Sie tauschen Geschwindigkeit nicht gegen Ersparnisse ein; Sie erhalten beides.
Eines der größten Probleme bei der Preisgestaltung für Cloud-Speicher ist die Unvorhersehbarkeit. NCOS löst dieses Problem mit einer transparenten, nutzungsbasierten Abrechnung, die sich direkt an Ihrem tatsächlichen Verbrauch orientiert: Datenvolumen und API-Aufrufe. Keine versteckten Gebühren. Keine überraschenden Kosten. Einfach transparente, vorhersehbare Kosten, die Sie prognostizieren und kontrollieren können.
DBAs haben auch granulare Kontrolle. Verwenden Sie das neue Schlüsselwort storagetype, um Speicherrichtlinien auf Tabellen-, Datenbank-, Sitzungs- oder globaler Ebene festzulegen. Möchten Sie diese Tabelle auf einem schnellen Blockspeicher haben? Ein Befehl. Bereit, diese ein Jahr alten Daten im Objektspeicher zu archivieren? Genauso einfach. Mit zunehmendem Datenvolumen und sich verändernden Zugriffsmustern kann sich Ihre Speicherstrategie entsprechend weiterentwickeln.
Das Single-Push-Migrationstool von Netezza, nz_migrate, ermöglicht eine schnelle und unkomplizierte Umstellung von Blockspeicher auf Objektspeicher. In Verbindung mit einer Änderung ohne Programmierung und vollständiger SQL-Kompatibilität ist der Weg zu einer hybriden Speicherstrategie reibungslos und ohne Unterbrechungen.
NCOS ist tief in die Netezza-Speicher-Engine integriert und bietet eine Leistung, die sich wie lokal anfühlt, selbst wenn sich Ihre Daten in der Cloud befinden. Ein speziell entwickelter lokaler Cache hält häufig verwendete Daten in der Nähe der Rechenressourcen, während das automatisierte Lebenszyklusmanagement veraltete Objekte im Hintergrund bereinigt.
Da das Datenwachstum die Budgets übersteigt und Cloud-Vorgaben immer schneller umgesetzt werden müssen, benötigen Unternehmen eine Möglichkeit, ihre Speicherkosten zu senken und zu modernisieren, ohne dabei die Leistung zu beeinträchtigen oder Teams zu zwingen, ihre Analysestack neu zu erlernen – genau das ermöglicht NCOS.
NCOS ist auf beiden großen Cloud-Plattformen produktionsbereit. Unabhängig davon, ob Sie Ihre Speicherkosten senken, nahezu unbegrenzte Skalierbarkeit ermöglichen oder eine flexiblere, zukunftsfähige Analyseplattform aufbauen möchten, ist jetzt der richtige Zeitpunkt zum Handeln.
Beginnen Sie in kleinem Rahmen: Verlagern Sie ausgewählte Workloads in den Objektspeicher, optimieren Sie Ihre Speicherstrategie mit storagetype und profitieren Sie von den Vorteilen der Cloud-Kompatibilität, während Sie gleichzeitig die Netezza-Datenbank und -Tools beibehalten, die Ihre Teams bereits kennen und denen sie vertrauen.
Um zu erfahren, wie NCOS mit Ihrer bestehenden Netezza-Umgebung zusammenarbeiten kann, wenden Sie sich bitte an Ihren IBM Vertriebsmitarbeiter oder IBM Business Partner, um ein Pilotprojekt zu starten.
1 Diese Zahl basiert auf internem Benchmarking.