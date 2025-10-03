Netezza ist derzeit auf führenden Cloud-Plattformen wie AWS und Azure als SaaS- und Bring Your Own Cloud (BYOC)-Angeboten verfügbar. Diese Cloud-Plattformen stellen einen Object Storage bereit, die kostengünstig, skalierbar und hochleistungsfähig ist. AWS S3 ist beispielsweise ein beliebter Object Storage, der über eine Cloud bereitgestellt werden kann und sich sehr gut skalieren lässt, während die Kosten minimal bleiben. Es ist auch möglich, die Speicher für Versionierung, Redundanz und Zugriffskontrolle zu konfigurieren.

Mit dem hybriden Speicheransatz können Kunden optional den Speichertyp für eine Tabelle bei der Erstellung angeben. Wenn im DDL kein Speichertyp definiert ist, wählt Netezza automatisch einen Speichertyp auf der Grundlage der konfigurierbaren Standardeinstellungen der Datenbank oder der Standardsystemkonfiguration aus.

Netezza basiert weiterhin auf den Konzepten des verteilten Computing und der MPP-Architektur.