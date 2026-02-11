Netezza im Jahr 2026: Die Zukunft der Unternehmensanalyse gestalten

Unsere kontinuierlichen Investitionen in Technik, Roadmap-Innovation und die Integration hybrider Ökosysteme spiegeln den Fokus von IBM wider, eine leistungsstarke, zukunftsfähige Analytics Engine bereitzustellen.
Netezza bietet Einfachheit, Geschwindigkeit und Zuverlässigkeit für alle Bereitstellungen – von vollständig verwalteten Cloud-Lösungen bis hin zu BYOC, lokalen Appliances und reiner Software –, sodass Unternehmen Analysen dort durchführen können, wo es für ihr Geschäft am sinnvollsten ist. In den letzten Jahren hat dieses Engagement zu einem der bedeutendsten Innovationszyklen in der Geschichte von Netezza geführt.
Mit Blick auf 2026 setzen wir unsere Investitionen in das Produkt nicht nur fort, sondern beschleunigen sie sogar in den Bereichen Cloud, On-Premises, Hybrid, Governance, Sicherheit und KI-gestützte Workloads.
Die letzten Jahre haben zu einem Wandel in der Art und Weise geführt, wie Kunden Netezza bereitstellen und nutzen.
Anfang 2024 haben wir unsere vollständig verwalteten NPSaaS-Angebote auf AWS und Azure erweitert. Mit elastischer Skalierung, IAM/SAML/OIDC-Unterstützung, verbesserter Observability und Pay-as-you-go-Preisgestaltung haben wir den Weg für eine schnellere Time-to-Value und eine deutlich geringere operative Belastung geebnet.
Wir haben die Bereitstellungsmöglichkeiten mit Bring Your Own Cloud (BYOC)-Optionen weiter ausgebaut – zunächst auf AWS, dann auf Azure –, sodass Kunden Netezza direkt in ihren eigenen VPCs mit ihren festgelegten Cloud-Ausgaben bereitstellen und gleichzeitig ihre bevorzugten Sicherheits- und Netzwerkgrenzen beibehalten können.
Gleichzeitig haben wir die Speicherbedarf von Netezza weit über SaaS hinaus erweitert. Die Barracuda-Appliance der nächsten Generation für den Einsatz vor Ort wurde 2025 allgemein verfügbar und bietet eine höhere Leistung, nahtlose Migrationspfade von Hammerhead und die Möglichkeit, Modernisierungen im Tempo des Kunden durchzuführen. Mit der Einführung unserer reinen Software-Option können Unternehmen Netezza nun auf ihrer eigenen x86-Hardware oder in OpenShift-Umgebungen ausführen und bei Bedarf sogar vollständig isolierte Bereitstellungen unterstützen.
Zusammen bieten diese Fortschritte den Kunden die vollständige Freiheit, das Modell der Bereitstellung zu wählen, das am besten zu ihrer Architektur und ihren regulatorischen Anforderungen passt.
Über die Auswahl der Optionen für die Bereitstellung hinaus haben wir die Kern-Engine von Netezza weiter verbessert.
Wir haben native Cloud Object Storage-Funktionen eingeführt, die Rechenleistung und Speicher für Cloud-Footprints trennen und so ein neues Maß an Speichereffizienz in großem Maßstab ermöglichen. Wir haben die Integration mit offenen Tabellenformaten durch die Unterstützung von Apache Iceberg vertieft, Time Travel für historische Versionen hinzugefügt und eine einheitliche Metadatenverwaltung bereitgestellt, die hybride Lakehouse-Architekturen vereinfacht. Verbesserungen bei unseren watsonx.data-Integrationen haben die Konnektivität des Ökosystems weiter ausgebaut, darunter die Unterstützung von Hadoop/Hive mit Kerberos und umfangreichere Leistungsoptimierungen.
Darüber hinaus haben wir Innovationen eingeführt, die den Betrieb einfacher und intelligenter machen, wie beispielsweise den KI-gestützten Netezza Database Assistant. Durch die Möglichkeit der Fehlerbehebung in natürlicher Sprache, das Abrufen von Metriken und Erkenntnisse über die Konfiguration können DBAs Probleme schneller lösen, ohne Protokolle oder Dokumentationen durchsuchen zu müssen.
Verbesserungen bei der Überwachung, Alarmierung und Replikation – zusammen mit wichtigen Meilensteinen im Bereich Sicherheit wie den Zertifizierungen HIPAA-Ready und SOC 2 Typ 2 – unterstreichen unseren Fokus auf Zuverlässigkeit und Vertrauen.
Unsere Pläne für 2026 bauen auf der Dynamik der letzten Jahre auf und umfassen gezielte Investitionen in Cloud-, On-Premises- und Hybrid-Bereitstellungen. Wir beabsichtigen, die Multi-Cloud-Abdeckung von Netezza durch BYOC-Unterstützung für die Google Cloud Platform zu erweitern, um Kunden eine weitere Option für den Einsatz von Netezza in ihren eigenen Cloud-Umgebungen zu bieten.
Vor Ort soll die Barracuda-Appliance über einen nativen Objektspeicher mit mehrstufigem Speicher für kostengünstigere Aufbewahrung sowie modulare Upgrades und eine Erweiterung der Knoten vor Ort verfügen, um die Skalierung und Wartung zu vereinfachen. In der Cloud sollen NPSaaS und BYOC auf AWS zu einer reinen Objektspeicherarchitektur weiterentwickelt werden, die darauf ausgelegt ist, die Gesamtbetriebskosten zu senken und umfangreichere Analysen zu unterstützen. Diese Updates werden voraussichtlich durch eine verbesserte Notfallwiederherstellung, höhere Verfügbarkeit und erweiterte Skalierbarkeit ergänzt.
Wir planen außerdem, die Interoperabilität von Netezza durch Integrationen wie den Iceberg REST-Katalog auf Azure, Unity Catalog und die Konnektivität mit AWS Glue und Azure Purview zu erweitern, um die hybride Governance und das Metadatenmanagement einheitlicher zu gestalten. Weitere Erweiterungen sind geplant, um die Verarbeitung unstrukturierter Texte und benutzerdefinierte ML-Modelle innerhalb der Engine zu unterstützen.
Über alle Bereitstellungsmodelle hinweg planen wir außerdem, die Plattform auf RHEL 9 zu aktualisieren und die SOC 2 Typ 2-Abdeckung zu erweitern, um unser Engagement für Sicherheit und operative Exzellenz zu bekräftigen.
Die Entwicklung von Netezza spiegelt die Anforderungen unserer Kunden wider: hybride Architekturen, Multi-Cloud-Flexibilität, offene Formate, geregelte Zusammenarbeit, intelligentere Automatisierung und KI-Workloads. Die Investitionen, die wir getätigt haben und künftig noch tätigen werden, sollen sicherstellen, dass Netezza auch in den kommenden Jahren ein Motor für Einfachheit, Leistung und Zuverlässigkeit bleibt.
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