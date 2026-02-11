Netezza im Jahr 2026: Die Zukunft der Unternehmensanalyse gestalten

Die letzten Jahre haben zu einem Wandel in der Art und Weise geführt, wie Kunden Netezza bereitstellen und nutzen.

Anfang 2024 haben wir unsere vollständig verwalteten NPSaaS-Angebote auf AWS und Azure erweitert. Mit elastischer Skalierung, IAM/SAML/OIDC-Unterstützung, verbesserter Observability und Pay-as-you-go-Preisgestaltung haben wir den Weg für eine schnellere Time-to-Value und eine deutlich geringere operative Belastung geebnet.

Wir haben die Bereitstellungsmöglichkeiten mit Bring Your Own Cloud (BYOC)-Optionen weiter ausgebaut – zunächst auf AWS, dann auf Azure –, sodass Kunden Netezza direkt in ihren eigenen VPCs mit ihren festgelegten Cloud-Ausgaben bereitstellen und gleichzeitig ihre bevorzugten Sicherheits- und Netzwerkgrenzen beibehalten können.

Gleichzeitig haben wir die Speicherbedarf von Netezza weit über SaaS hinaus erweitert. Die Barracuda-Appliance der nächsten Generation für den Einsatz vor Ort wurde 2025 allgemein verfügbar und bietet eine höhere Leistung, nahtlose Migrationspfade von Hammerhead und die Möglichkeit, Modernisierungen im Tempo des Kunden durchzuführen. Mit der Einführung unserer reinen Software-Option können Unternehmen Netezza nun auf ihrer eigenen x86-Hardware oder in OpenShift-Umgebungen ausführen und bei Bedarf sogar vollständig isolierte Bereitstellungen unterstützen.

Zusammen bieten diese Fortschritte den Kunden die vollständige Freiheit, das Modell der Bereitstellung zu wählen, das am besten zu ihrer Architektur und ihren regulatorischen Anforderungen passt.