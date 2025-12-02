Mistral Large 3 ist jetzt auf IBM watsonx verfügbar

Mistral-Large-2512 (Mistral Large 3) wird in einer Multi-Tenant-Konfiguration in unserem Rechenzentrum in Dallas live gehen, wobei On-Demand-Bereitstellungen an den globalen IBM-Standorten in Dallas, Frankfurt, Sydney und Toronto verfügbar sein werden.

IBM wurde kürzlich im Gartner Magic Quadrant 2025 für Data-Science- und Machine-Learning-Plattformen als führend eingestuft und hat kontinuierlich seine Stärke bei der Bereitstellung flexibler, unternehmensreifer KI unter Beweis gestellt. Mit watsonx.ai, das auf Red Hat OpenShift basiert, erhalten Unternehmen eine einheitliche Sammlung von Open-Source- und proprietären Frameworks, Modellen, Tools und Bereitstellungsoptionen. Dieser offene, modulare Ansatz ermöglicht es Teams, dort zu arbeiten, wo ihre Daten gespeichert sind, ohne Anbieterbindung.

Dieser offene, modulare Ansatz gibt Unternehmen die Freiheit und Skalierbarkeit, das Modell auszuwählen, das Kosten und Leistung am besten optimiert, um ihren Geschäftsanforderungen gerecht zu werden. So können sie nahtlos von der Experimentierphase zur Produktion übergehen und reale KI-Ergebnisse beschleunigen.