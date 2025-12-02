Mistral Large 3 ist jetzt auf IBM watsonx verfügbar
Die Kombination von IBM-eigenen Innovationen mit strategischen Kooperationen beschleunigt die Ergebnisse für Kunden und verbessert die Produktdifferenzierung.
Heute freuen wir uns, bekannt zu geben, dass Mistral Large 3 – das neueste hochmoderne multimodale Foundation Model von Mistral AI – ab sofort auf IBM watsonx® verfügbar ist. Als Launch-Partner bringt IBM dieses Open-Weight-Modell der nächsten Generation sofort nach seiner Veröffentlichung zu seinen Kunden. Damit setzen wir unser Engagement für die Verbreitung sicherer, offener und unternehmenstauglicher KI im gesamten Ökosystem fort.
Mistral Large 3 ist ein universell einsetzbares Modell mit einer granularen Mixture-of-Experts-Architektur, das unter der Apache-2.0-Lizenz steht. Es verfügt über 41 Milliarden aktive Parameter und insgesamt 675 Milliarden Parameter. Es bietet Spitzenleistung bei der Verarbeitung sehr langer Kontexte von bis zu 256 k Token, zuverlässiges Befolgen von Anweisungen, multimodales Reasoning über Text und Bilder hinweg sowie konsistentes, domänenübergreifendes Verhalten für anspruchsvolle Unternehmens-Workloads.
Dank seiner Skalierbarkeit, Effizienz und robusten Fähigkeit zur Verarbeitung langer Kontexte ermöglicht Mistral Large 3 eine breite Palette hochwertiger Anwendungen, darunter:
Für Kunden, die am Edge arbeiten oder eine leichte lokale Bereitstellung benötigen, bietet IBM außerdem die Mistral-3-Serie (Modelle 3B, 8B und 14B) in den Varianten Base, Instruct und Reasoning an – alle multimodal und unter der Apache-2.0-Lizenz.
Mistral-Large-2512 (Mistral Large 3) wird in einer Multi-Tenant-Konfiguration in unserem Rechenzentrum in Dallas live gehen, wobei On-Demand-Bereitstellungen an den globalen IBM-Standorten in Dallas, Frankfurt, Sydney und Toronto verfügbar sein werden.
IBM wurde kürzlich im Gartner Magic Quadrant 2025 für Data-Science- und Machine-Learning-Plattformen als führend eingestuft und hat kontinuierlich seine Stärke bei der Bereitstellung flexibler, unternehmensreifer KI unter Beweis gestellt. Mit watsonx.ai, das auf Red Hat OpenShift basiert, erhalten Unternehmen eine einheitliche Sammlung von Open-Source- und proprietären Frameworks, Modellen, Tools und Bereitstellungsoptionen. Dieser offene, modulare Ansatz ermöglicht es Teams, dort zu arbeiten, wo ihre Daten gespeichert sind, ohne Anbieterbindung.
Dieser offene, modulare Ansatz gibt Unternehmen die Freiheit und Skalierbarkeit, das Modell auszuwählen, das Kosten und Leistung am besten optimiert, um ihren Geschäftsanforderungen gerecht zu werden. So können sie nahtlos von der Experimentierphase zur Produktion übergehen und reale KI-Ergebnisse beschleunigen.
Diese Ankündigung baut auf der wachsenden Zusammenarbeit zwischen IBM und Mistral auf und unterstreicht unsere gemeinsame Überzeugung, dass offene Modelle die Innovation in Unternehmen beschleunigen. IBM erweitert seine offene Multi-Model-Strategie mit Mistral weiter und ermöglicht es Kunden weltweit – insbesondere in Europa –, von den kombinierten Stärken von IBM, Mistral AI und der watsonx-Plattform zu profitieren. So können sie generative KI effizient, flexibel und verantwortungsvoll entwickeln, bereitstellen und skalieren.
Unsere Partnerschaft mit Mistral und die Verfügbarkeit ihrer leistungsstärksten Modelle im watsonx-Portfolio stärken unsere Modellstrategie, indem IBM-eigene Innovationen mit strategischen Kooperationen kombiniert werden, die Kundenergebnisse beschleunigen und die Produktdifferenzierung erhöhen. Dieser Ansatz hält IBM an der Spitze der Unternehmens-KI, nutzt die besten Innovationen aus Open Source und Partnerlösungen und gibt Kunden die Flexibilität, aus einer breiten Palette von Foundation Models zu wählen, um ihre Produktivität zu steigern.
Erstellen Sie ihre nächste KI-Anwendung mit Mistral Large 3