Maximo Application Suite erhält die FedRAMP-Zulassung

Bundesbehörden sind für die Verwaltung komplexer Bestände an Einrichtungen, Infrastruktursystemen und Betriebsausrüstung zuständig. Gleichzeitig müssen viele Unternehmen den wachsenden Rückstau an aufgeschobenen Maßnahmen zur Wartung bewältigen und gleichzeitig die Einhaltung strenger Cybersicherheitsanforderungen gewährleisten.

Während die Behörden daran arbeiten, diese Assets zu erhalten, unterstreichen die jüngsten Investitionen der Bundesregierung sowohl die Dringlichkeit der Herausforderung als auch das Ausmaß der damit verbundenen Chancen. Das Haushaltsgesetz für das Geschäftsjahr 2026 für den Militärbau, das Ministerium für Veteranenangelegenheiten (VA) und verwandte Behörden umfasst mehr als 133 Milliarden US-Dollar an frei verfügbaren Mitteln zur Unterstützung von Bau-, Instandhaltungs- und Wartungsprogrammen.

Weitere Einzelheiten zu den Investitionen umfassen:

4,8 Milliarden US-Dollar im Rahmen des Programms für einmalige Maßnahmen zur Wartung der VA zur Instandsetzung und Erhaltung von Gesundheitseinrichtungen

US-Dollar im Rahmen des Programms für einmalige Maßnahmen zur Wartung der VA zur Instandsetzung und Erhaltung von Gesundheitseinrichtungen 1,18 Milliarden US-Dollar an Investitionen in das Facilities Management im Rahmen von Programmen des Ministeriums für Gesundheit und Soziales (HHS) zur Unterstützung kritischer Systeme wie Energieversorgung, Belüftung und Notfallinfrastruktur

Da die Behörden mit einer Vielzahl von Herausforderungen konfrontiert sind, veralten die Assets zunehmend, der Rückstand bei der Wartung wächst und die Erwartungen an die Cybersicherheit steigen. Um diese Herausforderungen zu bewältigen, sind nicht nur finanzielle Mittel erforderlich, sondern auch sichere Technologien, die den Behörden helfen, ihre Assets effektiver zu verwalten.