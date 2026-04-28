Maximo Application Suite erhält die FedRAMP-Zulassung

IBM baut seine Funktionen für das Asset-Lifecycle-Management für Bundesbehörden sowie seine sichere Asset-Lifecycle-Management-Lösung für den Bundesmarkt weiter aus.
IBM Maximo Application Suite as a Service for Government hat die FedRAMP-Zulassung der Stufe „Moderate“ erhalten, wodurch Bundesbehörden in der Lage sind, geschäftskritische Assets und Einrichtungen sicher in der Cloud zu verwalten.
Dieser Meilenstein erweitert das Portfolio von IBM an bewährten Lösungen für den öffentlichen Sektor und erweitert die sicheren Cloud-Funktionen auf die gesamte Maximo Application Suite.
Bundesbehörden sind für die Verwaltung komplexer Bestände an Einrichtungen, Infrastruktursystemen und Betriebsausrüstung zuständig. Gleichzeitig müssen viele Unternehmen den wachsenden Rückstau an aufgeschobenen Maßnahmen zur Wartung bewältigen und gleichzeitig die Einhaltung strenger Cybersicherheitsanforderungen gewährleisten.
Während die Behörden daran arbeiten, diese Assets zu erhalten, unterstreichen die jüngsten Investitionen der Bundesregierung sowohl die Dringlichkeit der Herausforderung als auch das Ausmaß der damit verbundenen Chancen. Das Haushaltsgesetz für das Geschäftsjahr 2026 für den Militärbau, das Ministerium für Veteranenangelegenheiten (VA) und verwandte Behörden umfasst mehr als 133 Milliarden US-Dollar an frei verfügbaren Mitteln zur Unterstützung von Bau-, Instandhaltungs- und Wartungsprogrammen.
Weitere Einzelheiten zu den Investitionen umfassen:
Da die Behörden mit einer Vielzahl von Herausforderungen konfrontiert sind, veralten die Assets zunehmend, der Rückstand bei der Wartung wächst und die Erwartungen an die Cybersicherheit steigen. Um diese Herausforderungen zu bewältigen, sind nicht nur finanzielle Mittel erforderlich, sondern auch sichere Technologien, die den Behörden helfen, ihre Assets effektiver zu verwalten.
IBM erweitert kontinuierlich seine Funktionen für den Lebenszyklus von Assets für Bundesbehörden. Diese Investitionen bauen auf bestehenden FedRAMP-konformen Angeboten auf, darunter Maximo EAM und TRIRIGA (jetzt Maximo Real Estate and Facilities).
Diese FedRAMP-Zulassung der Stufe „Moderate“ bietet eine sichere Grundlage für die Einführung auf Bundesebene. Behörden können die zugelassenen Maximo-Funktionen sofort nutzen und im Zuge des Zulassungsprozesses weitere Anwendungen hinzufügen. Parallel dazu streben wir im Laufe der Zeit höhere FedRAMP-Zulassungsstufen an.
Die Maximo Application Suite as a Service for Government bietet eine verbesserte Benutzererfahrung, um die Benutzerfreundlichkeit für Betriebs- und Wartungsteams zu steigern, und ermöglicht ein proaktiveres Asset-Management und Gebäudemanagement.
Die Lösung umfasst:
Einhaltung bundesstaatlicher Vorschriften – FIPS, FISMA, FedRAMP – Derzeit laufen Projekte zur Vorbereitung der Module „Monitor“, „Health“, „Predict“, „Visual Inspection“ und weiterer Add-ons der Maximo Application Suite.
Da die Behörden zunehmend auf Cloud-Technologien zurückgreifen, um die operative Sichtbarkeit und die Entscheidungsfindung zu verbessern, wird die Gewährleistung der Sicherheit immer wichtiger. FedRAMP bietet ein standardisiertes Framework für die Bewertung und Zulassung von Cloud-Services, die von Bundesbehörden genutzt werden.
Durch die Festlegung einheitlicher Sicherheitsanforderungen für die gesamte Regierung reduziert FedRAMP Doppelarbeit bei Sicherheitsbewertungen und stellt gleichzeitig sicher, dass Cloud-Lösungen den Cybersicherheitsstandards des Bundes entsprechen.
Zu den wichtigsten Sicherheitsfunktionen gehören:
Für Unternehmen, die für komplexe Anlagen-, Infrastruktur- und Ausrüstungsbestände verantwortlich sind, spielen sichere Plattformen für das Asset-Management eine wesentliche Rolle bei der Aufrechterhaltung der Anlagen und der Einsatzbereitschaft.
1. Reduzierung des Risikos durch aufgeschobene Wartungen
Der Wartungsstau in Bundesgebäuden und Betriebssystemen nimmt weiter zu. The General Services Administration (GSA) meldete einen Wartungsstau von über 17 Milliarden US-Dollar zum Stand März 2025. Eine alternde Infrastruktur erhöht das Risiko von Geräteausfällen, Sicherheitsvorfällen und Betriebsunterbrechungen. Die Maximo Application Suite bietet Transparenz über den Zustand der Assets und den Bedarf an Wartung und hilft Behörden dabei, Probleme frühzeitig zu erkennen und zu beheben, bevor es zu Ausfällen kommt.
2. Rechenschaftspflicht für staatliche Investitionen nachweisen
Bundesfinanzierungsprogramme verlangen von den Behörden, dass sie messbare Ergebnisse und einen verantwortungsvollen Umgang mit öffentlichen Mitteln nachweisen. Ein datengestütztes Asset-Management ermöglicht es Unternehmen, die Leistung ihrer Anlagen zu verfolgen, Maßnahmen der Wartung zu priorisieren und Strategien zur Erhaltung der Anlagen auf die Fördervorgaben und Aufsichtsanforderungen abzustimmen.
3. Verbesserung der Zuverlässigkeit geschäftskritischer Abläufe
Die Einsatzbereitschaft hängt von einer zuverlässigen Infrastruktur ab. Von Gesundheitssystemen bis hin zu Betriebsausrüstung – Ausfälle können die Erfüllung von Aufgaben und die Erbringung öffentlicher Dienstleistungen beeinträchtigen. Durch einen besseren Überblick über die Leistung der Assets und die Pläne für die Wartung können Behörden die Betriebszeit in allen missionskritischen Einrichtungen und bei der gesamten Ausrüstung erhöhen.
4. Senkung der Lebenszykluskosten bei gleichzeitiger Einhaltung der Sicherheitsvorschriften
Durch die frühzeitige Behebung aufgeschobener Maßnahmen zur Wartung können Behörden steigende Reparaturkosten vermeiden und betriebliche Ineffizienzen verringern. Sichere Cloud-Plattformen vereinfachen zudem die Einhaltung von Vorschriften, da sie Sicherheitskontrollen enthalten, die den bundesstaatlichen Cybersicherheitsanforderungen entsprechen.
Mit der FedRAMP-Moderate-Zulassung können Behörden die Maximo Application Suite SaaS von einem vertrauenswürdigen Dienstleister des Bundes nutzen. Die Lösung ermöglicht es Unternehmen, über das herkömmliche Asset-Management hinauszugehen, indem sie Asset-Lifecycle-Management, vorausschauende Analysen und betriebliche Erkenntnisse miteinander verbindet. Durch die Integration von Daten aus Gebäudemanagementsystemen, Betriebsausstattung und IT-Umgebungen erhalten Behörden einen einheitlichen Überblick über die Leistung ihrer Anlagen.
Fortschrittliche Analysen helfen Teams dabei, Ausfälle frühzeitig zu erkennen, Investitionen in die Wartung zu priorisieren und die Zuverlässigkeit geschäftskritischer Assets zu verbessern.
Bundesbehörden treten in eine neue Phase des Asset-Lifecycle-Managements für Einrichtungen, die Wartung und den Lebenszyklus von Assets ein: eine Phase, die operative Informationen, sichere Cloud-Plattformen und datengestützte Entscheidungsfindung miteinander verbindet. Während die Behörden weiterhin aufgestauten Instandhaltungsbedarf abarbeiten, alternde Einrichtungen instand halten und die operative Widerstandsfähigkeit stärken, werden vertrauenswürdige Plattformen eine wesentliche Rolle dabei spielen, ihnen bei der Verwaltung missionskritischer Assets und der Bereitstellung zuverlässiger Dienstleistungen für die Öffentlichkeit zu helfen.
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