Maximierung von IBM Power11 mit IBM Technology Lifecycle Services

8. Juli 2025
Die Einführung von IBM Power11 stellt einen bedeutenden Fortschritt in Bezug auf die Produktivität und Flexibilität von Unternehmen dar, um Innovationen im Zeitalter der KI zu beschleunigen. Wie heute von IBM bekannt gegeben wurde, wurde die nächste Generation von IBM Power mit Innovationen in den Bereichen Prozessor, Hardware-Architektur und Virtualisierungssoftware neu gestaltet. Sie bietet die von Unternehmen geforderte Verfügbarkeit, Ausfallsicherheit, Leistung und Skalierbarkeit sowie eine nahtlose hybride Bereitstellung als On-Premises-Lösung oder in der IBM Cloud.
IBM Power11 kann seine maximale Verfügbarkeit und Leistung erreichen, wenn es von IBM Technology Lifecycle Services (TLS) – dem globalen Infrastruktur-Supportanbieter von IBM – unterstützt und gewartet wird, der für seine umfassende Fachkenntnis in Sachen IBM Power bekannt ist. IBM TLS hat es sich zur Aufgabe gemacht, Kunden mit einem umfassenden Serviceangebot zu unterstützen, das den gesamten Lebenszyklus der IBM Power-Systeme abdeckt – von der ersten Bereitstellung bis hin zum Premium-Support rund um die Uhr, ergänzt durch KI und Automatisierung zur Gewinnung von Erkenntnissen und zur Steigerung der Ausfallsicherheit.
Herkömmliche Break-Fix-Modelle sind häufig nicht in der Lage, die Komplexität von Hochleistungsumgebungen mit IBM Power11 zu bewältigen. Bei Milliarden von täglich verarbeiteten Workflows sind ein reibungsloser Betrieb und eine effiziente Integration in einen modernen, herstellerunabhängigen Technologie-Stack von entscheidender Bedeutung für eine effiziente Optimierung, robuste Cybersicherheit und kontinuierliche Verbesserungen.
Hier zeichnet sich das moderne Portfolio von TLS an KI-gestützten Angeboten für IBM Power11 aus, das eine beschleunigte, proaktive und vielseitige Betreuung bietet, die weit über die Standardgarantien hinausgeht, und zwar durch Experten. Das neue IBM Power11 Experte Care TLS-Portfolio bietet System- und Software-Support um Folgendes zu erreichen:
Maximierung der Systemverfügbarkeit mit Experte Care Premium:
IBM TLS Expert Care Premium, IBMs höchstes Service-Level für geschäftskritische Workloads, ermöglicht eine beschleunigte Reaktion mit einer personalisierten Erfahrung durch die Integration von vorausschauender Analyse, proaktiven und umsetzbaren Empfehlungen, vorrangiger Servicereaktion und Zugang zu hochqualifizierten IBM Technikern, einschließlich eines Technischen Account Managers (TAM), die alle daran arbeiten, die Power-Infrastruktur verfügbar und für die Leistung optimiert zu halten.
Vereinfachung des Infrastrukturbetriebs mit TLS-Services:
Für alle Meilensteine des IBM Power11-Lebenszyklus bietet TLS zusätzliche Services zur Vereinfachung des Betriebs, wie z. B. fachkundige Unterstützung vor Ort bei der Installation, Konfiguration und Aktualisierung von IBM Power, einen stärkeren Datenschutz zum Schutz kritischer Anlagen und garantierte Reparaturzeitverpflichtungen zur Gewährleistung unterbrechungsfreier Ausfallzeiten Geschäftsabläufen
Sicherer Einsatz von KI in IBM Power11:
IBM TLS wird die Einrichtung und Optimierung von Diensten für seine integrierten KI-Funktionen wie den IBM Spyre Accelerator für IBM Power ermöglichen. Der IBM® Spyre Accelerator wird voraussichtlich im 4. Quartal 2025 verfügbar sein.
Beschleunigte, autonome Fehlerreaktion und -behebung:
IBM empfiehlt Kunden dringend, IBM Call Home zu aktivieren, da 90 % der im Jahr 2024 aufgelaufenen Anfragen über Call Home mit Automatisierung gelöst wurden1. Call Home ist eine in IBM Power integrierte Funktion, die TLS automatisch benachrichtigt, wenn Fehler erkannt werden. So kann IBM TLS proaktiv Supportfälle eröffnen, technische Protokolle empfangen und mit der Fehlerbehebung beginnen – oft bevor Kunden überhaupt ein Problem melden. Darüber hinaus wurde der IBM Power11-Support um eine einheitliche Oberfläche erweitert, welche die Erstellung von Supportfällen mit automatischer Protokollerfassung, nahtlose Protokollübertragung über Call Home und beschleunigte Ursachenanalyse und -Sanierung durch KI-gestützten Support kombiniert.
IBM Technology Lifecycle Services ist dem Erfolg jedes Kunden verpflichtet. Investitionen in die Premium-Supportservices von IBM können ungeplante Ausfallzeit erheblich reduzieren, die Produktivität der internen Mitarbeiter steigern und die Systemverfügbarkeit verbessern. In der schnelllebigen, datenorientierten und KI-gestützten Welt von heute sind diese Services wichtiger denn je. Gestützt auf seinen technischen Service, seine globale Reichweite und seine KI-gestützten Funktionen kann IBM TLS effiziente Anleitung und schnelle Problemlösung bieten und gleichzeitig den reibungslosen Betrieb von geschäftskritischen Systemen aufrechterhalten und Kunden dabei helfen, ihre KI-Reise mit IBM Power11 zu beschleunigen.
1 Basierend auf einer internen Bewertung der Call Home-Daten aus dem Jahr 2024 von IBM.