Maximierung von IBM Power11 mit IBM Technology Lifecycle Services

Herkömmliche Break-Fix-Modelle sind häufig nicht in der Lage, die Komplexität von Hochleistungsumgebungen mit IBM Power11 zu bewältigen. Bei Milliarden von täglich verarbeiteten Workflows sind ein reibungsloser Betrieb und eine effiziente Integration in einen modernen, herstellerunabhängigen Technologie-Stack von entscheidender Bedeutung für eine effiziente Optimierung, robuste Cybersicherheit und kontinuierliche Verbesserungen.

Hier zeichnet sich das moderne Portfolio von TLS an KI-gestützten Angeboten für IBM Power11 aus, das eine beschleunigte, proaktive und vielseitige Betreuung bietet, die weit über die Standardgarantien hinausgeht, und zwar durch Experten. Das neue IBM Power11 Experte Care TLS-Portfolio bietet System- und Software-Support um Folgendes zu erreichen:

Maximierung der Systemverfügbarkeit mit Experte Care Premium:

IBM TLS Expert Care Premium, IBMs höchstes Service-Level für geschäftskritische Workloads, ermöglicht eine beschleunigte Reaktion mit einer personalisierten Erfahrung durch die Integration von vorausschauender Analyse, proaktiven und umsetzbaren Empfehlungen, vorrangiger Servicereaktion und Zugang zu hochqualifizierten IBM Technikern, einschließlich eines Technischen Account Managers (TAM), die alle daran arbeiten, die Power-Infrastruktur verfügbar und für die Leistung optimiert zu halten.

Vereinfachung des Infrastrukturbetriebs mit TLS-Services:

Für alle Meilensteine des IBM Power11-Lebenszyklus bietet TLS zusätzliche Services zur Vereinfachung des Betriebs, wie z. B. fachkundige Unterstützung vor Ort bei der Installation, Konfiguration und Aktualisierung von IBM Power, einen stärkeren Datenschutz zum Schutz kritischer Anlagen und garantierte Reparaturzeitverpflichtungen zur Gewährleistung unterbrechungsfreier Ausfallzeiten Geschäftsabläufen

Sicherer Einsatz von KI in IBM Power11:

IBM TLS wird die Einrichtung und Optimierung von Diensten für seine integrierten KI-Funktionen wie den IBM Spyre Accelerator für IBM Power ermöglichen. Der IBM® Spyre Accelerator wird voraussichtlich im 4. Quartal 2025 verfügbar sein.

Beschleunigte, autonome Fehlerreaktion und -behebung:

IBM empfiehlt Kunden dringend, IBM Call Home zu aktivieren, da 90 % der im Jahr 2024 aufgelaufenen Anfragen über Call Home mit Automatisierung gelöst wurden1. Call Home ist eine in IBM Power integrierte Funktion, die TLS automatisch benachrichtigt, wenn Fehler erkannt werden. So kann IBM TLS proaktiv Supportfälle eröffnen, technische Protokolle empfangen und mit der Fehlerbehebung beginnen – oft bevor Kunden überhaupt ein Problem melden. Darüber hinaus wurde der IBM Power11-Support um eine einheitliche Oberfläche erweitert, welche die Erstellung von Supportfällen mit automatischer Protokollerfassung, nahtlose Protokollübertragung über Call Home und beschleunigte Ursachenanalyse und -Sanierung durch KI-gestützten Support kombiniert.