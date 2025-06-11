Daten intelligenter nutzen: Neuerungen in IBM Cloud Pak for Data 5.2

11. Juni 2025
Die neueste Version von IBM Cloud Pak for Data, Version 5.2, kommt mit einer Reihe neuer Verbesserungen, die auf Usability, Data Governance und Performance fokussiert sind. Sie hilft Unternehmen, das Datenmanagement zu vereinfachen, den Zugriff auf Erkenntnisse zu beschleunigen und signifikante Geschäftsergebnisse zu erzielen.
Darüber hinaus bietet IBM Software Hub, die entkoppelte Plattform in einer früheren Version, eine größere Flexibilität bei der Bereitstellung und Verwaltung.
Unternehmen stehen vor immer mehr Herausforderungen wie Silos, veralteten Tools, langsamen Erkenntnissen und steigenden Compliance-Risiken. Um innovativ zu bleiben und intelligente Entscheidungen zu treffen, benötigen Unternehmen heute mehr denn je intelligente, skalierbare Lösungen.
IBM Cloud Pak for Data 5.2 wird zu einer einheitlichen Plattform weiterentwickelt, die Unternehmen die Erfassung, Organisation und Analyse von Daten in Hybrid- und Multi-Cloud-Umgebungen vereinfacht. Dank ihrer modularen, containerisierten Architektur ermöglicht die Plattform Teams, mit den wichtigsten Grundlagen zu beginnen und schnell zu skalieren, sodass nur die Dienste aktiviert werden, die sie benötigen. Ganz gleich, ob es darum geht, vertrauenswürdige Daten mit Match 360 zu nutzen, mit Data Virtualization auf verteilte Daten zuzugreifen, die Governance mit IBM Knowledge Catalog zu verbessern oder Daten mit Watson Studio zu analysieren – Kunden können eine solide Datengrundlage zur Beschleunigung von KI und Analyse aufbauen.
Version 5.2 bringt Aktualisierungen für diese Kerndienste und mehr und sorgt so für noch mehr Flexibilität, Leistung und Erkenntnis.
IBM Match 360 bietet leistungsstarke Erweiterungen zur Rationalisierung der Stammdatenverwaltung, einschließlich verbesserter Tools zur Behebung potenzieller Überlagerungsaufgaben – mit einer verbesserten Vergleichstabelle und vereinfachten Steuerelementen zur Behebung von Überlagerungsproblemen, die Datenverwaltern helfen, Aktualisierungen sicher zu lösen. Darüber hinaus gibt es einen zentralen Bildschirm für Datentypen, mit dem Datentechniker alle Datentypen an einem Ort konfigurieren und verwalten können und der vollständige Transparenz und Kontrolle über Attribut-, Entitäts- und Beziehungstypen sowie über benutzerdefinierte Abgleichskonfigurationen bietet – alles über eine einzige, intuitive Oberfläche.
Die Datenvirtualisierung entwickelt sich, um den wachsenden Anforderungen moderner Unternehmen gerecht zu werden, und bietet leistungsstarke neue Funktionen, die Datentransparenz, Sicherheit und Verwaltung verbessern. Mit der Integration von MANTA Automated Data Lineage können Unternehmen nun den gesamten Weg ihrer Daten nachverfolgen – sie wissen, woher sie stammen, wie sie sich verschieben und wo sie enden. Diese Transparenz unterstützt eine bessere Compliance, eine bessere Auswirkungsanalyse und ein Vertrauen in die Daten. Darüber hinaus stellt die neue „Mask at Read“-Funktionalität sicher, dass sensible Daten geschützt sind, noch bevor Abfragen verarbeitet werden, und hilft Unternehmen, strenge Datenschutzbestimmungen einzuhalten und gleichzeitig die Leistung aufrechtzuerhalten.
Data Virtualization unterstützt jetzt auch Db2-Datentabellen und ersetzt damit alte Hadoop-Tabellen für einen effizienteren Zugriff auf Cloud Object Storage. Diese Umstellung vereinfacht die Datenverwaltung mit vertrauter SQL-Syntax und verbesserter Leistung. Gleichzeitig ermöglicht die Einführung gemeinsamer Eigenschaften in verwalteten Katalogen eine einheitliche Verwaltung von Assets in verschiedenen Umgebungen, wodurch die Compliance und die Verwaltung von Metadaten optimiert werden. Zusammengenommen ermöglichen diese Verbesserungen Unternehmen die Modernisierung ihrer Dateninfrastruktur bei gleichzeitiger Wahrung von Kontrolle, Sicherheit und Agilität.
Mit der neuen Version von IBM Knowledge Catalog (IKC) bietet IBM jetzt native Unterstützung für Power Architecture und erweitert damit seine Data-Governance-Funktionen auf ein breiteres Spektrum von Infrastrukturumgebungen. In der IBM Cloud Pak for Data Enterprise Edition enthalten, ermöglicht IKC on Power Unternehmen, Data-Governance-Prozesse zu automatisieren und dabei die Datenzugriff, das Vertrauen, die Sicherheit und die Compliance zu gewährleisten und gleichzeitig die Leistung und Zuverlässigkeit der IBM Power-Systeme zu nutzen. Wichtige Funktionen wie die Anreicherung von Geschäftsmetadaten, die Verwaltung von Governance-Artefakten, kollaborative Projektarbeitsbereiche, zentralisierte Kataloge und sichere Konnektivität zu verschiedenen Datenquellen werden vollständig unterstützt, sodass Unternehmen Governance- und Analyse-Workflows über x86- und Power-Plattformen hinweg vereinheitlichen können.
Diese Version entspricht den strategischen Modernisierungsbestrebungen von IBM, um eine einheitliche, KI-fähige Datengrundlage für Hybrid- Cloud-Umgebungen zu schaffen. Die grundlegenden Funktionen sind zwar vollständig verfügbar, aber einige erweiterte Funktionen wie Datenqualität, Relationship Explorer und Semantic Enrichment werden von Power noch nicht unterstützt und sind für zukünftige Updates geplant. Insgesamt stellt diese Erweiterung einen bedeutenden Schritt dar, damit geschäftskritische Power-basierte Workloads von denselben unternehmensgerechten Datenkatalogisierungs- und Governance-Tools profitieren können, die im gesamten IBM Cloud Pak for Data-Ökosystem verwendet werden.
Darüber hinaus bietet IKC jetzt mehr Flexibilität und Transparenz mit Ausführungsfenstern für Metadaten-Jobs, indirekten Beziehungsansichten auf der Explorer-Arbeitsfläche und anpassbaren Anzeigenamen. Diese Verbesserungen ermöglichen es den Nutzern, ihre Geschäftswelt besser zu verstehen und zu kontrollieren und gleichzeitig Compliance und Sicherheit zu gewährleisten. Indem mehr Benutzern die Beteiligung an der Data Governance ermöglicht wird (sogar mit reinen Leseberechtigungen) fördert IKC eine integrativere und skalierbarere Data-Governance-Kultur, die Unternehmen dabei hilft, tiefere Erkenntnisse zu gewinnen und intelligentere Entscheidungen zu treffen.
IBM hat auch leistungsstarke neue Funktionen in Watson Studio und Watson Machine Learning eingeführt, die die Produktivität, Zusammenarbeit und Bereitstellung von KI-Projekten verbessern.
Watson Studio enthält jetzt einen Dokument-Editor für das Erstellen und Verwalten von Dokumentation, zur Verbesserung der Team-Ausrichtung und des Unternehmens. Sie unterstützt auch das Importieren und Veröffentlichen von watsonx-Assets in Git-integrierten Projekten, wodurch die Wiederverwendung von Assets und die Versionskontrolle optimiert werden. Mittlerweile ermöglicht Watson Machine Learning die Bereitstellung von Modellen mit der neuesten Laufzeit 25.1 und unterstützt Modelle, die mit Spark 3.5 trainiert wurden, was eine verbesserte Leistung, Skalierbarkeit und Kompatibilität bietet.
Diese Updates ermöglichen es Unternehmen, Innovationen zu beschleunigen, die Komplexität zu reduzieren und KI-Lösungen effektiver zu skalieren.
Mit IBM Cloud Pak for Data 5.2 erhalten Unternehmen eine leistungsstarke, flexible Plattform, um Daten zu vereinheitlichen, die Governance zu verbessern und KI-gestützte Erkenntnisse zu beschleunigen. Diese Fortschritte führen zu schnelleren Entscheidungen, geringeren Risiken und einer solideren Grundlage für Innovation in der datengesteuerten Wirtschaft von heute.