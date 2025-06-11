Daten intelligenter nutzen: Neuerungen in IBM Cloud Pak for Data 5.2

Mit der neuen Version von IBM Knowledge Catalog (IKC) bietet IBM jetzt native Unterstützung für Power Architecture und erweitert damit seine Data-Governance-Funktionen auf ein breiteres Spektrum von Infrastrukturumgebungen. In der IBM Cloud Pak for Data Enterprise Edition enthalten, ermöglicht IKC on Power Unternehmen, Data-Governance-Prozesse zu automatisieren und dabei die Datenzugriff, das Vertrauen, die Sicherheit und die Compliance zu gewährleisten und gleichzeitig die Leistung und Zuverlässigkeit der IBM Power-Systeme zu nutzen. Wichtige Funktionen wie die Anreicherung von Geschäftsmetadaten, die Verwaltung von Governance-Artefakten, kollaborative Projektarbeitsbereiche, zentralisierte Kataloge und sichere Konnektivität zu verschiedenen Datenquellen werden vollständig unterstützt, sodass Unternehmen Governance- und Analyse-Workflows über x86- und Power-Plattformen hinweg vereinheitlichen können.

Diese Version entspricht den strategischen Modernisierungsbestrebungen von IBM, um eine einheitliche, KI-fähige Datengrundlage für Hybrid- Cloud-Umgebungen zu schaffen. Die grundlegenden Funktionen sind zwar vollständig verfügbar, aber einige erweiterte Funktionen wie Datenqualität, Relationship Explorer und Semantic Enrichment werden von Power noch nicht unterstützt und sind für zukünftige Updates geplant. Insgesamt stellt diese Erweiterung einen bedeutenden Schritt dar, damit geschäftskritische Power-basierte Workloads von denselben unternehmensgerechten Datenkatalogisierungs- und Governance-Tools profitieren können, die im gesamten IBM Cloud Pak for Data-Ökosystem verwendet werden.

Darüber hinaus bietet IKC jetzt mehr Flexibilität und Transparenz mit Ausführungsfenstern für Metadaten-Jobs, indirekten Beziehungsansichten auf der Explorer-Arbeitsfläche und anpassbaren Anzeigenamen. Diese Verbesserungen ermöglichen es den Nutzern, ihre Geschäftswelt besser zu verstehen und zu kontrollieren und gleichzeitig Compliance und Sicherheit zu gewährleisten. Indem mehr Benutzern die Beteiligung an der Data Governance ermöglicht wird (sogar mit reinen Leseberechtigungen) fördert IKC eine integrativere und skalierbarere Data-Governance-Kultur, die Unternehmen dabei hilft, tiefere Erkenntnisse zu gewinnen und intelligentere Entscheidungen zu treffen.