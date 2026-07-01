Einfachere Integration und Verwaltung KI-gestützter Erkenntnisse mit IBM SQL Data Insights Pro

Mit dem neuesten Update von IBM SQL Data Insights Pro können Unternehmen mithilfe von KI direkt auf IBM Z Muster, Ähnlichkeiten und Beziehungen aufdecken, die in Unternehmensdaten verborgen sind.
Anfang dieses Jahres, im März 2026, haben wir IBM SQL Data Insights Pro eingeführt, das KI direkt zu Ihren Daten bringt und es Unternehmen ermöglicht, geschäftskritische Informationen vor Ort mithilfe vertrauter SQL-Schnittstellen zu analysieren. Das Ergebnis sind schnellere Erkenntnisse, geringere Komplexität und die Fähigkeit, KI in den Systemen zu operationalisieren, die Ihr Unternehmen bereits betreiben.
Branchenübergreifend sitzen Unternehmen auf riesigen Mengen an wertvollen Daten, die oft in Kernsystemen wie Db2 for z/OS, IMS und VSAM eingeschlossen sind. Diese Daten bilden die Grundlage für kritische Geschäftsprozesse, von Finanztransaktionen und Lieferketten bis hin zu Kundendatensätzen und Meldepflichten gegenüber Aufsichtsbehörden. Herkömmliche Analysemethoden erfordern jedoch die Übertragung dieser Daten auf neue Plattformen – was zu zusätzlichen Herausforderungen in Bezug auf Latenz, Kosten, Risiken und Governance führt.
SQL Data Erkenntnisse Pro ändert dieses Modell.
Durch das Einbetten von KI-gestützter Ähnlichkeitsanalyse, semantischer Suche und Mustererkennung direkt dort, wo die Daten gespeichert sind, können Unternehmen Folgendes:
Hierbei wird KI nicht als Experiment, sondern als integrierter Bestandteil des alltäglichen Geschäftsbetriebs genutzt. Zwar wird SQL Data Insights Pro bereits zur Analyse von Db2 for z/OS-Daten eingesetzt, doch benötigen Unternehmen zunehmend einen umfassenderen Überblick über alle ihre zentralen Datenquellen, um die Integration in unternehmensweite Workflows zu erleichtern und die Verwaltung sowie die Fehlerbehebung für Teams in Produktionsumgebungen zu vereinfachen.
In Verbindung mit dem IBM Data Virtualization Manager (DVM) erweitert SQL Data Insights Pro die KI-gestützte Analyse auf ein breiteres Spektrum an Unternehmensdatenquellen wie IMS und VSAM. Gemeinsam ermöglichen sie es Unternehmen nun, mithilfe von KI unterschiedliche Datenquellen nahtlos gemeinsam zu analysieren, Silos zwischen strukturierten und semistrukturierten Daten aufzubrechen und tiefere, umfassendere Erkenntnisse in die gesamten Geschäftsabläufe des Unternehmens zu gewinnen.
Dies eröffnet neue Möglichkeiten für bereichsübergreifende Analysen und hilft Teams, Beziehungen aufzudecken, die zuvor systemübergreifend verborgen waren.
SQL Data Insights Pro geht nun über Db2 for z/OS hinaus und analysiert Unternehmensdaten, auf die über den Data Virtualization Manager zugegriffen werden kann, darunter IMS und VSAM. Das bedeutet, dass Unternehmen KI-gestützte Mustererkennung und Ähnlichkeitsanalysen für ein breiteres Spektrum geschäftskritischer Daten anwenden können – ohne sie zu verschieben oder zu transformieren.
Dies kann zu umfassenderen Erkenntnissen, weniger Datensilos und einem größeren Nutzen aus bestehenden Dateninvestitionen führen.
SQL Data Insights Pro unterstützt nun erweiterte REST-APIs sowie Befehle über die Befehlszeilenschnittstelle (CLI), wodurch Unternehmen KI-gestützte Erkenntnisse in ihre Unternehmensanwendungen, Geschäftsprozesse und Automatisierungsframeworks integrieren können.
Dadurch wird die Einführung von SQL Data Insights Pro beschleunigt, die Automatisierung von Verwaltungsaufgaben erleichtert, die Integration in Anwendungen und Workflows vereinfacht und den Entwicklerteams mehr Flexibilität geboten.
Der Betrieb von KI-Lösungen in Produktionsumgebungen erfordert einen effizienten Zugriff auf Diagnoseinformationen und den Betriebszustand. SQL Data Insights Pro führt einen neuen integrierten Logviewer ein, der direkten Zugriff auf Betriebs- und Modelltrainingslogs über die Benutzeroberfläche bietet.
Dadurch werden die Überwachung und die Fehlerbehebung vereinfacht, was zu einer schnelleren Diagnose und damit zur Lösung von Problemen führt und so für Transparenz im Betrieb sowie eine verbesserte Benutzererfahrung für Administratoren und Entwicklerteams sorgt.
Mit diesem Update stärkt SQL Data Insights Pro seine Rolle als KI-gestützte Analyse von geschäftskritischen Umgebungen auf IBM Z. Durch die Kombination von lokaler KI-Verarbeitung mit verbesserter Integration und betrieblicher Transparenz können Unternehmen SQL Data Insights Pro einfacher bereitstellen und effizienter betreiben und gleichzeitig KI-gestützte Erkenntnisse näher an Unternehmensanwendungen und die davon abhängigen Geschäftsprozesse heranführen. Diese Funktionen sind ab dem 26. Juni 2026 verfügbar.
Möchten Sie erfahren, wie SQL Data Insights Pro Ihnen helfen kann, verborgene Erkenntnisse in Ihren Unternehmensdaten aufzudecken und diese in Ihre Workflow zu integrieren?