Einfachere Integration und Verwaltung KI-gestützter Erkenntnisse mit IBM SQL Data Insights Pro

Anfang dieses Jahres, im März 2026, haben wir IBM SQL Data Insights Pro eingeführt, das KI direkt zu Ihren Daten bringt und es Unternehmen ermöglicht, geschäftskritische Informationen vor Ort mithilfe vertrauter SQL-Schnittstellen zu analysieren. Das Ergebnis sind schnellere Erkenntnisse, geringere Komplexität und die Fähigkeit, KI in den Systemen zu operationalisieren, die Ihr Unternehmen bereits betreiben.

Branchenübergreifend sitzen Unternehmen auf riesigen Mengen an wertvollen Daten, die oft in Kernsystemen wie Db2 for z/OS, IMS und VSAM eingeschlossen sind. Diese Daten bilden die Grundlage für kritische Geschäftsprozesse, von Finanztransaktionen und Lieferketten bis hin zu Kundendatensätzen und Meldepflichten gegenüber Aufsichtsbehörden. Herkömmliche Analysemethoden erfordern jedoch die Übertragung dieser Daten auf neue Plattformen – was zu zusätzlichen Herausforderungen in Bezug auf Latenz, Kosten, Risiken und Governance führt.

SQL Data Erkenntnisse Pro ändert dieses Modell.

Durch das Einbetten von KI-gestützter Ähnlichkeitsanalyse, semantischer Suche und Mustererkennung direkt dort, wo die Daten gespeichert sind, können Unternehmen Folgendes:

Kundenverhaltensmuster identifizieren, um die Personalisierung zu verbessern

Operative Ineffizienzen in Lieferketten und Logistik aufdecken

Die Analyse von Regulierungs- und Compliance-Anforderungen beschleunigen

Intelligentere Entscheidungsfindung mithilfe vertrauenswürdiger Echtzeitdaten fördern

Hierbei wird KI nicht als Experiment, sondern als integrierter Bestandteil des alltäglichen Geschäftsbetriebs genutzt. Zwar wird SQL Data Insights Pro bereits zur Analyse von Db2 for z/OS-Daten eingesetzt, doch benötigen Unternehmen zunehmend einen umfassenderen Überblick über alle ihre zentralen Datenquellen, um die Integration in unternehmensweite Workflows zu erleichtern und die Verwaltung sowie die Fehlerbehebung für Teams in Produktionsumgebungen zu vereinfachen.

In Verbindung mit dem IBM Data Virtualization Manager (DVM) erweitert SQL Data Insights Pro die KI-gestützte Analyse auf ein breiteres Spektrum an Unternehmensdatenquellen wie IMS und VSAM. Gemeinsam ermöglichen sie es Unternehmen nun, mithilfe von KI unterschiedliche Datenquellen nahtlos gemeinsam zu analysieren, Silos zwischen strukturierten und semistrukturierten Daten aufzubrechen und tiefere, umfassendere Erkenntnisse in die gesamten Geschäftsabläufe des Unternehmens zu gewinnen.

Dies eröffnet neue Möglichkeiten für bereichsübergreifende Analysen und hilft Teams, Beziehungen aufzudecken, die zuvor systemübergreifend verborgen waren.