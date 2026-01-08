Langzeitprotokollierung, kurzfristige Auswirkungen: Was ist neu in IBM Guardium Data Protection 12.2.1?

Dieses Update beinhaltet nicht nur Verbesserungen im Backend. Guardium enthält jetzt auch ein aktualisiertes Management-Dashboard, das in Echtzeit Einblicke in die Leistung des Systems, den Stand der Compliance und die Zeitersparnis für Ihre Mitarbeiter durch die Automatisierung bietet. Unabhängig davon, ob Sie das Programm verwalten oder die Tools ausführen, unterstützt diese Transparenz intelligentere Entscheidungen und weniger Überraschungen.
Das neue Edge-Gateway und die Langzeit-Protokollspeicherung wurden speziell für Ihre tatsächlichen Arbeitsabläufe entwickelt und sind daher nicht nur neue Funktionen. Sie sind echte Lösungen für tägliche Herausforderungen wie Systemkomplexität, steigende Kosten und verzögerte Untersuchungen.
Sie helfen Teams dabei, sich auf den Schutz von Daten zu konzentrieren, anstatt Tools zu verwalten. Und sie unterstützen sowohl die Leute, die die Arbeit machen, als auch die Führungskräfte, die dafür verantwortlich sind.
Guardium Data Protection kennenlernen