Langzeitprotokollierung, kurzfristige Auswirkungen: Was ist neu in IBM Guardium Data Protection 12.2.1?

Das neue Edge-Gateway und die langfristige Aufbewahrung von Protokollen sind echte Lösungen für tägliche Herausforderungen wie Systemkomplexität, steigende Kosten und verzögerte Untersuchungen.

Veröffentlicht 8. Januar 2026
Mit der Version 12.2.1 von IBM Guardium Data Protection helfen zwei Schlüsselfunktionen (Edge Gateway und langfristige Protokollaufbewahrung) beiden Sicherheitsteams, intelligenter zu arbeiten, den Aufwand zu reduzieren und eine bessere Kontrolle über kritische Daten zu erhalten.

Warum das wichtig ist

Lange Zeit war die Vorratsdatenspeicherung nur etwas, mit dem Sie umgehen mussten. Die Protokolle führen, die Anforderungen erfüllen und alles jahrelang aufbewahren. Aber das war mit hohen Kosten, komplexen Tools und sehr geringem Nutzen für den Alltag verbunden. Sicherheits- und Compliance-Teams stehen heute aus allen Richtungen unter Druck. Die Vorschriften werden strenger, die Audits sind detaillierter und Vorfälle erfordern schnellere Reaktionen.

Die meisten Teams wissen bereits, dass ihre Daten verstreut sind, Audits werden schwieriger und die Beantwortung einer drei Jahre alten Zugriffsanfrage kann Stunden, vielleicht Tage dauern. Genau hier setzen die neuen Funktionen an, die die Arbeit vereinfachen und Ihnen echte Kontrolle geben, ohne die Komplexität oder die Kosten zu erhöhen.

Edge Gateway: Einfachere Abläufe mit schnelleren Einblicken

Das Edge-Gateway hilft Ihnen dabei, Datenaktivitäten in Echtzeit zu verfolgen, und zwar genau dort, wo sie stattfinden. Es wurde für den Einsatz in Kubernetes-Umgebungen entwickelt und kann mit weniger Infrastruktur und weniger manuellem Aufwand in der Nähe Ihrer Datenquellen bereitgestellt werden.

Hier sind die 3 wichtigsten Vorteile des Edge-Gateways:

  • Bessere Leistung durch lokale Überwachung der Daten, anstatt sie über Netzwerke zu senden.
  • Weniger Aufwand dank automatischer Skalierung und einer schlanken Einrichtung.
  • Vereinfachtes Management mit zentraler Steuerung, die in mehreren Umgebungen funktioniert.

Für Analysten bedeutet dies, dass Warnmeldungen und Protokolle zeitnaher und genauer sind. Für Architekten bedeutet das eine einfachere Bereitstellung und Wartung. Und für die Unternehmensführung bedeutet dies effizientere Abläufe und niedrigere Gesamtbetriebskosten.

Langfristige Protokollspeicherung: Zugriff auf Daten, auch noch nach Jahren

Wenn das Edge Gateway die Art und Weise verbessert, wie Sie Daten sammeln, ändert die langfristige Protokollspeicherung die Art und Weise, wie Sie sie nutzen. Anstatt jahrelang Protokolle in schwer zugänglichen Systemen zu speichern, können Sie sie jetzt mit Guardium Data Protection in einem kostengünstigen Objektspeicher aufbewahren, der bei Bedarf immer noch durchsucht und ausgewertet werden kann.

Hier sind die drei wichtigsten Vorteile einer langfristigen Speicherung von Protokollen:

  • Preisgünstigere Speicherlösungen, die dennoch gesetzlich vorgeschriebene Aufbewahrungsfristen von beispielsweise 7 oder 10 Jahren unterstützen.
  • Integrierte Berichte und einfache Suche mit SQL oder Vorlagen, ohne Daten wiederherstellen zu müssen
  • Schnellere Reaktion bei Audits, Untersuchungen oder internen Überprüfungen

Für Benutzer bedeutet dies, dass sie schnell finden können, was sie brauchen, auch wenn es schon Jahre her ist. Sie benötigen keine Spezialwerkzeuge oder langwierige Verfahren. Für die Führungsebene zeigt es, dass Ihr Team schnell und stressfrei auf behördliche Anweisungen reagieren kann.

Sicherung Ihrer Datenbanken vom ersten Tag an

Für Teams, die Hunderte oder Tausende von Datenspeichern verwalten, kann die manuelle Sicherung jedes einzelnen die Bereitstellung verlangsamen und das Risiko erhöhen.

Mit der Terraform-Automatisierung von Guardium sind Audits, Schwachstellen-Scans und das Onboarding von Datenquellen direkt in den Bereitstellungsprozess integriert. Das bedeutet, dass jede Datenbank, ob in der Cloud oder lokal, von Anfang an überwacht und geschützt wird. Das spart Zeit, reduziert Fehler und hilft bei der Skalierung der Sicherheit, ohne die Teams zu verlangsamen.

Echte Lösungen für die täglichen Herausforderungen

Dieses Update beinhaltet nicht nur Verbesserungen im Backend. Guardium enthält jetzt auch ein aktualisiertes Management-Dashboard, das in Echtzeit Einblicke in die Leistung des Systems, den Stand der Compliance und die Zeitersparnis für Ihre Mitarbeiter durch die Automatisierung bietet. Unabhängig davon, ob Sie das Programm verwalten oder die Tools ausführen, unterstützt diese Transparenz intelligentere Entscheidungen und weniger Überraschungen.

Das neue Edge-Gateway und die Langzeit-Protokollspeicherung wurden speziell für Ihre tatsächlichen Arbeitsabläufe entwickelt und sind daher nicht nur neue Funktionen. Sie sind echte Lösungen für tägliche Herausforderungen wie Systemkomplexität, steigende Kosten und verzögerte Untersuchungen.

Sie helfen Teams dabei, sich auf den Schutz von Daten zu konzentrieren, anstatt Tools zu verwalten. Und sie unterstützen sowohl die Leute, die die Arbeit machen, als auch die Führungskräfte, die dafür verantwortlich sind.

Mihai Iorga

Global Product Marketing Manager

IBM Guardium