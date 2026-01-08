Langzeitprotokollierung, kurzfristige Auswirkungen: Was ist neu in IBM Guardium Data Protection 12.2.1?

Lange Zeit war die Vorratsdatenspeicherung nur etwas, mit dem Sie umgehen mussten. Die Protokolle führen, die Anforderungen erfüllen und alles jahrelang aufbewahren. Aber das war mit hohen Kosten, komplexen Tools und sehr geringem Nutzen für den Alltag verbunden. Sicherheits- und Compliance-Teams stehen heute aus allen Richtungen unter Druck. Die Vorschriften werden strenger, die Audits sind detaillierter und Vorfälle erfordern schnellere Reaktionen.

Die meisten Teams wissen bereits, dass ihre Daten verstreut sind, Audits werden schwieriger und die Beantwortung einer drei Jahre alten Zugriffsanfrage kann Stunden, vielleicht Tage dauern. Genau hier setzen die neuen Funktionen an, die die Arbeit vereinfachen und Ihnen echte Kontrolle geben, ohne die Komplexität oder die Kosten zu erhöhen.