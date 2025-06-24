Einführung von IBM Netezza as a Service Bring Your Own Cloud

24. Juni 2025

Autoren

Satya Krishnaswamy

Director, Hybrid Data Management Development

IBM

Hemant Suri

Program Director

Data & AI

Brajesh Pandey

STSM, Chief Architect, Netezza

IBM

Tushar Vishwakarma

Netezza DWH PM

IBM

IBM Netezza as a Service Bring Your Own Cloud (BYOC) ist ein transformativer Sprung in Cloud-Daten- und Analyselösungen.

Diese innovative Lösung ist allgemein verfügbar und ermöglicht es Unternehmen, Netezza direkt in ihrer eigenen Private Cloud (VPC) bereitzustellen, wodurch die Datensicherheit erhöht und eine größere Flexibilität bei der Verwaltung ihrer Infrastruktur ermöglicht wird. Das BYOC-Bereitstellungsmodell ist auf die spezifischen Bedürfnisse unserer Kunden zugeschnitten, unabhängig von Branchen oder globaler Region. Es bietet Flexibilität bei der Wahl der Cloud-Umgebung. Durch die Nutzung der Leistungsfähigkeit von Netezza und die Bereitstellung in ihrer eigenen Cloud-Umgebung können Unternehmen ihre Cloud-Daten- und Analysestrategie transformieren.

Diese Lösung ist besonders für Unternehmen von Vorteil, die Kontrolle über ihre Infrastruktur behalten und gleichzeitig die Leistung von Netezza nutzen möchten. Das BYOC-Bereitstellungsmodell bietet unseren Kunden zusammen mit dem bestehenden SaaS-Angebot die Auswahlmöglichkeit. Ganz gleich, ob es um Datensouveränität, die Einhaltung gesetzlicher Vorschriften oder die Präferenzen zur Verwaltung der eigenen Cloud-Umgebung geht, BYOC bietet eine überzeugende Lösung.

Dieses Angebot fügt sich nahtlos in die bestehende Cloud-Umgebung des Kunden ein. Es bietet ein robustes Framework, das einen reibungslosen Übergang und minimale Störungen im laufenden Betrieb gewährleistet.

Die wichtigsten Funktionen und Fähigkeiten

Das BYOC-Angebot für Netezza SaaS bringt mehrere spannende Funktionen und Möglichkeiten:

  • Verbesserte Compliance: Die Lösung hebt die Unternehmens-Compliance auf ein neues Niveau. Durch die Bereitstellung in ihrer eigenen Umgebung können Unternehmen eine verbesserte Compliance erreichen und selbst die strengsten Anforderungen erfüllen. Dadurch wird sichergestellt, dass besondere Compliance-Anforderungen vollständig erfüllt werden.
  • Sicherheit, Überwachung und Prüfung: BYOC bietet Kunden beispiellose Transparenz und Kontrolle über ihre Umgebung. Die detaillierte Überwachung und Prüfung der gesamten Umgebung, einschließlich Kontrollen auf Netzwerkebene, ermöglicht es ihnen, Leistung und Sicherheitsmerkmale präzise zu verfolgen und zu analysieren. Dieser Detaillierungsgrad ist entscheidend für die Aufrechterhaltung eines robusten Sicherheitsstatus und die Gewährleistung der Einhaltung gesetzlicher Vorschriften.
  • Nahtlose Konnektivität zu Datenquellen: Das BYOC-Angebot macht komplexe Netzwerkeinrichtungen oder umständliche Konfigurationen überflüssig. Unternehmen können eine nahtlose Verbindung zu Ressourcen innerhalb ihrer eigenen VPCs oder Cloud-Konten herstellen und so uneingeschränkten Zugriff auf Datenquellen erhalten. Dies reduziert nicht nur den Zeitaufwand für die Einrichtung, sondern ermöglicht es Unternehmen auch, ihre eigenen Grenzen festzulegen und Zugriffsberechtigungen auf detaillierter Ebene zu definieren, sodass ihr Netzwerk vollständig isoliert und sicher ist.
  • Kosten- und Infrastruktureffizienz: IBM Netezza as a Service BYOC dient der Kostenoptimierung. Unternehmen zahlen nur für Software-Service-Abonnements, während der Cloud-Provider die Rechen- und Infrastrukturkosten übernimmt. Dieses Modell ermöglicht es Unternehmen, alle bestehenden Rabatte oder Gutschriften zu nutzen, die sie bei ihrem Cloud-Provider haben, was zu potenziellen Kosteneinsparungen führt.

Transformieren Sie Ihre Cloud-Daten- und Analysestrategie

Im Bereich Daten und Analysen ist die Fähigkeit, schnell fundierte Entscheidungen zu treffen, von größter Bedeutung. IBM Netezza as a Service BYOC unterstützt diesen Bedarf durch die Bereitstellung hoher Leistungsanalysefunktionen. Durch die Einführung dieser innovativen Lösung können Unternehmen ihre Datensicherheit erhöhen, die Konformität verbessern, ihre Kosten optimieren und die Kontrolle über ihre Infrastruktur behalten. Sie hilft, die erweiterten Analysefunktionen in einer sicheren und flexiblen Cloud-Umgebung zu nutzen.

Da Unternehmen fortfahren, riesige Datenmengen zu generieren und darauf angewiesen sind, wird IBM Netezza as a Service BYOC eine entscheidende Rolle bei der Bewältigung der Komplexität von Datenverwaltung und Analyse spielen.

Machen Sie den nächsten Schritt zur Transformation Ihrer Cloud- und Analyse-Strategie heute!

