Einführung von IBM Netezza as a Service Bring Your Own Cloud

IBM Netezza as a Service Bring Your Own Cloud (BYOC) ist ein transformativer Sprung in Cloud-Daten- und Analyselösungen.

Diese innovative Lösung ist allgemein verfügbar und ermöglicht es Unternehmen, Netezza direkt in ihrer eigenen Private Cloud (VPC) bereitzustellen, wodurch die Datensicherheit erhöht und eine größere Flexibilität bei der Verwaltung ihrer Infrastruktur ermöglicht wird. Das BYOC-Bereitstellungsmodell ist auf die spezifischen Bedürfnisse unserer Kunden zugeschnitten, unabhängig von Branchen oder globaler Region. Es bietet Flexibilität bei der Wahl der Cloud-Umgebung. Durch die Nutzung der Leistungsfähigkeit von Netezza und die Bereitstellung in ihrer eigenen Cloud-Umgebung können Unternehmen ihre Cloud-Daten- und Analysestrategie transformieren.

Diese Lösung ist besonders für Unternehmen von Vorteil, die Kontrolle über ihre Infrastruktur behalten und gleichzeitig die Leistung von Netezza nutzen möchten. Das BYOC-Bereitstellungsmodell bietet unseren Kunden zusammen mit dem bestehenden SaaS-Angebot die Auswahlmöglichkeit. Ganz gleich, ob es um Datensouveränität, die Einhaltung gesetzlicher Vorschriften oder die Präferenzen zur Verwaltung der eigenen Cloud-Umgebung geht, BYOC bietet eine überzeugende Lösung.

Dieses Angebot fügt sich nahtlos in die bestehende Cloud-Umgebung des Kunden ein. Es bietet ein robustes Framework, das einen reibungslosen Übergang und minimale Störungen im laufenden Betrieb gewährleistet.