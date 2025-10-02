IBM definiert die Möglichkeiten mit Enterprise Java neu, indem es Ihre geschäftskritischen Systeme auf lange Sicht sichert, die Modernisierung vorantreibt und die Tür für mutige neue Innovationen bei Hybrid-Cloud- und KI-gesteuerten Workloads öffnet.

Basierend auf jahrzehntelanger Führung entwickelt IBM Java für das Unternehmenszeitalter weiter, indem es Ihnen ermöglicht, Ihre aktuellen Investitionen zu schützen und zu optimieren, zu modernisieren und zu erweitern und neue Anwendungen und Microservices mit modernsten Laufzeiten und Entwicklungstools zu erschließen.

Hier geht es nicht nur darum, die Systeme am Laufen zu halten, es geht darum, den Weg in die Zukunft zu weisen. Die Zukunft Ihrer Java-Umgebung in Ihrem Unternehmen ist nicht nur rosig, sie ist grenzenlos. Zu diesem Zweck bringt IBM eine spannende Reihe neuer Lösungen auf den Markt, die Java für Unternehmen zukunftsfähig machen: