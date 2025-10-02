Künstliche Intelligenz IT-Automatisierung

Java – schon 30 und es geht immer weiter: Wie IBM die Zukunft von Java sicherstellt

Veröffentlicht 10/02/2025

Autor

Marc Haberkorn

Vice President, IBM WebSphere & Runtimes

IBM bringt 4 spannende neue Lösungen auf den Markt, die Java for Enterprise in die Zukunft katapultieren.

Nur wenige Programmiersprachen kommen an die Langlebigkeit und den Effekt von Java. Fast drei Jahrzehnte nach seiner Einführung ist Java nach wie vor die Nr. 1 unter den Backend-Sprachen für Unternehmen und rangiert bei der Nutzung von Entwicklern weltweit durchweg auf Platz 2 oder 3 (TIOBE Index / RedMonk Rankings).

Von der Unterstützung von Finanzsystemen und Behördenanwendungen bis hin zur Ermöglichung moderner KI-Workloads haben die Anpassungsfähigkeit und Robustheit von Java seine Rolle als Eckpfeiler der Unternehmens-IT gefestigt.

Warum Java immer noch führend ist

Gründe für die anhaltende Beliebtheit von Java:

  • Plattformunabhängigkeit: „Einmal schreiben, überall ausführen“ ist in einer Hybrid-Cloud-Welt wichtiger denn je.
  • Sicherheit und Zuverlässigkeit der Unternehmensklasse: Java hat sich in regulierten Branchen bewährt und unterstützt über 90 % der Fortune-500-Unternehmen.
  • Massives Ökosystem: Mit Millionen von Entwicklern, riesigen Bibliotheken und jahrzehntelangen Optimierungen werden bis 2026 fast 19 Millionen Arbeitsplätze für Java-Entwickler geschaffen.
  • Kompatibilitätsgarantien: Gewährleistung der Langlebigkeit der Anwendung ohne ständiges Neuschreiben.

Für Unternehmen, die geschäftskritische Workloads ausführen, bedeuten diese Stärken ein geringeres Risiko, eine vorhersehbare Leistung und einen langfristigen Wert.

4 zentrale Herausforderungen bleiben

Trotz ihrer Stärken entwickelt sich die Java-Geschäftswelt weiter:

  1. Steigende Kosten für die Softwarewartung für ältere Java-Versionen wie Java 8.
  2. Komplexität der Migration bei großen, monolithischen Anwendungen und Open-Source-Bibliotheken.
  3. Druck zur Modernisierung für Hybrid Cloud und KI-gestützte Workloads.
  4. Qualifikationslücken bei traditionellen und neuen Java-Technologien.

Unternehmen benötigen einen Weg, der ihre Investitionen in geschäftskritische Anwendungen erhält und die Flexibilität moderner cloudnativer Architekturen freischaltet.

Die nächsten 30 Jahre: Innovation zur Sicherung der Zukunft von Java mit IBM

IBM definiert die Möglichkeiten mit Enterprise Java neu, indem es Ihre geschäftskritischen Systeme auf lange Sicht sichert, die Modernisierung vorantreibt und die Tür für mutige neue Innovationen bei Hybrid-Cloud- und KI-gesteuerten Workloads öffnet.

Basierend auf jahrzehntelanger Führung entwickelt IBM Java für das Unternehmenszeitalter weiter, indem es Ihnen ermöglicht, Ihre aktuellen Investitionen zu schützen und zu optimieren, zu modernisieren und zu erweitern und neue Anwendungen und Microservices mit modernsten Laufzeiten und Entwicklungstools zu erschließen.

Hier geht es nicht nur darum, die Systeme am Laufen zu halten, es geht darum, den Weg in die Zukunft zu weisen. Die Zukunft Ihrer Java-Umgebung in Ihrem Unternehmen ist nicht nur rosig, sie ist grenzenlos. Zu diesem Zweck bringt IBM eine spannende Reihe neuer Lösungen auf den Markt, die Java für Unternehmen zukunftsfähig machen:

1. Erweiterter Support für die Stabilität des Unternehmens

IBM setzt sich dafür ein, dass Ihre bestehenden Java-8-Anwendungen so lange geschützt und konform bleiben, wie Sie sie benötigen.

  • Open-Source-Bibliotheksunterstützung: Führen Sie Ihre Anwendungen nach dem Ende der Community-Unterstützung sicher auf Java 8 aus. Verwenden Sie Spring Boot/Framework und Struts weiterhin in Ihren bestehenden Anwendungen mit sofort verfügbaren Sicherheitskorrekturen und IBM SLAs für Support und Korrekturen.
  • Erweiterte Java 8-Unterstützung: Weit über den Zeitrahmen der Community hinaus, kritisch für Unternehmen mit komplexen Abhängigkeiten, die sofortige Upgrades erschweren.
  • IBM Semeru runtimes: Sichere, produktionsreife Builds von Java SE (OpenJ9) mit Langzeit-Support (LTS).

2. Modernisierung: Automatisierung von bis zu 95 % des Aufwands

Die Migration von Java 8 auf neuere LTS-Versionen (Java 11, 17 oder 21) und moderne Laufzeitumgebungen kann Ressourcen intensiv sein. IBM hat den Prozess mithilfe einer Technologie automatisiert und vereinfacht, die Folgendes kann:

  • Analysieren Sie Ihre bestehende Codebasis, um notwendige Änderungen zu identifizieren. Visualisieren Sie Ihren Bestand und bewerten Sie die Anwendungen sowie das Messaging, die Bibliotheken und die Datenquellen, die sie nutzen.
  • Planen und priorisieren Sie die richtige Ziellaufzeitumgebung und den Zeitplan für jede zu migrierende Anwendung und bestimmen Sie die richtige Lösung für jede Anwendung in Ihrem Bestand.
  • Automatisieren Sie Code-Updates und Konfigurationsanpassungen und reduzieren Sie so den manuellen Migrationsaufwand um bis zu 95 %.
  • Integration in IDEs und CI/CD-Pipelines, um die Bereitstellung in Entwicklung, Test und Produktion zu optimieren.

Ganz gleich, wohin Sie Ihre Anwendungen bringen, die JSphere Suite bringt Sie auf die Überholspur zur Modernisierung. Im Zentrum dieser Transformation ist der Application Modernization Accelerator (AMA): Ihre Befehlszentrale für die Bewertung, Planung und Ausführung von Migrationen mit Präzision.

AMA gibt Ihnen einen klaren, datengestützten Überblick über Ihre gesamte Anwendung, enthüllt den Aufwand, die Kosten und die Komplexität, um Ihre Laufzeit zu erreichen. Dann geht es weiter als geplant – durch die direkte Integration in Ihre IDE werden Migrationen automatisiert, die Entwicklung beschleunigt und Ihre Anwendungen schneller als gedacht in ihrer neuen Umgebung ausgeführt. Das Ergebnis? Minimale Ausfallzeit, maximale Agilität und ein direkter Weg zu modernen Java-Laufzeiten ohne Unterbrechung.

3. Hybrid Cloud Java: cloudnative Funktionen überall

IBM liefert Java überall dort, wo Ihre Workload ausgeführt wird. Mit Laufzeiten, die für die heutigen Anforderungen und das zukünftige Wachstum On-Prem, in der Cloud oder auf VMs oder Containern entwickelt wurden, ist Ihr Weg klar, und die Technologie ist bereit, Sie zu unterstützen:

  • Enterprise Application Services for Java (EASeJ): Eine vollständig verwaltete IBM-Plattform hilft Unternehmen bei der Erstellung, Bereitstellung und Ausführung von Java-Anwendungen auf Liberty in der Cloud.
  • Modernisierte Laufzeiterweiterung (MoRE): Ermöglicht die Verwaltung von Liberty-Workloads über WebSphere Application Server ND zusammen mit traditionellen WebSphere-Anwendungen unter Verwendung von WebSphere Application Server ND-Verwaltung.
  • IBM WebSphere Liberty: Eine schnelle, flexible und entwicklerfreundliche Laufzeitumgebung für Enterprise-Java-Anwendungen, die auf Bare Metal, in VMs, Containern, in hybriden und Multi-Cloud-Umgebungen ausgeführt werden.

Diese Tools werden als Teil der JSphere Suite für Java bereitgestellt und ermöglichen konsistente, cloudnative Java-Erfahrungen, egal ob vor Ort, in der öffentlichen Cloud oder am Edge, und helfen Ihnen dabei, Ihre Anwendungsstrategie zukunftssicher zu gestalten.

4. Erweitern von Java in agentische Anwendungen

Die nächste Schwelle für Java liegt in autonomen, KI-gestützten Systemen:

  • IBM entwickelt seine cloudnativ Java-Laufzeit und Tools weiter, um große Sprachmodelle (LLMs) und andere KI-Funktionen direkt in Java-Anwendung zu integrieren.
  • Unterstützung für Agentenarchitekturen, d. h. Anwendungen, die in dynamischen Umgebungen rationalisieren, entscheiden und handeln.
  • Verbesserungen auf Framework-Ebene, um die Java-Lösungen von IBM zum vertrauenswürdigen Rückgrat für KI-Workloads in Unternehmen zu machen.

Quarkus unterstützt Teams bei der Entwicklung von KI-integrierten und agentischen KI-Anwendungen, die skalierbar, sicher und für die Anforderungen von Unternehmenskunden optimiert sind.

Beginn des bisher aufregendsten Kapitels

Die Entwicklung von Enterprise Java beginnt mit ihrem bisher aufregendsten Kapitel und IBM ist bereit, Sie dabei zu unterstützen. Mit unübertroffener Erfahrung und einer nachgewiesenen Erfolgsbilanz bei Unternehmensinnovationen bietet IBM die Stabilität, die Sie heute benötigen, und die Funktionen, die Sie morgen brauchen werden.

Von der Sicherung und Optimierung Ihres aktuellen Java-Bestands über die Automatisierung der Modernisierung in beispiellosem Umfang bis hin zur Entfesselung der cloudnativen Leistung und KI-gestützten Anwendungen bietet Ihnen die JSphere Suite von IBM die Werkzeuge, um mit Zuversicht und Geschwindigkeit zu agieren. Dabei handelt es sich um mehr als nur ein Upgrade. eine Neuerfindung dessen, was Java für Ihr Unternehmen tun kann.

Für IT-Führungskräfte ist die Entscheidung klar: Sie müssen den Moment nutzen, die Innovation von IBM nutzen und die nächsten 30 Jahre Java zu Ihrem bisher leistungsstärksten machen. Die Zukunft von Enterprise-Java ist da. Mit IBM können Sie Ihre geschäftskritischen Investitionen schützen, schnell modernisieren und die nächste Welle der cloudnativen und KI-Innovation anführen. Gemeinsam die nächsten 30 Jahre Java gestalten.

