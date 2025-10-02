IBM bringt 4 spannende neue Lösungen auf den Markt, die Java for Enterprise in die Zukunft katapultieren.
Nur wenige Programmiersprachen kommen an die Langlebigkeit und den Effekt von Java. Fast drei Jahrzehnte nach seiner Einführung ist Java nach wie vor die Nr. 1 unter den Backend-Sprachen für Unternehmen und rangiert bei der Nutzung von Entwicklern weltweit durchweg auf Platz 2 oder 3 (TIOBE Index / RedMonk Rankings).
Von der Unterstützung von Finanzsystemen und Behördenanwendungen bis hin zur Ermöglichung moderner KI-Workloads haben die Anpassungsfähigkeit und Robustheit von Java seine Rolle als Eckpfeiler der Unternehmens-IT gefestigt.
Gründe für die anhaltende Beliebtheit von Java:
Für Unternehmen, die geschäftskritische Workloads ausführen, bedeuten diese Stärken ein geringeres Risiko, eine vorhersehbare Leistung und einen langfristigen Wert.
Trotz ihrer Stärken entwickelt sich die Java-Geschäftswelt weiter:
Unternehmen benötigen einen Weg, der ihre Investitionen in geschäftskritische Anwendungen erhält und die Flexibilität moderner cloudnativer Architekturen freischaltet.
IBM definiert die Möglichkeiten mit Enterprise Java neu, indem es Ihre geschäftskritischen Systeme auf lange Sicht sichert, die Modernisierung vorantreibt und die Tür für mutige neue Innovationen bei Hybrid-Cloud- und KI-gesteuerten Workloads öffnet.
Basierend auf jahrzehntelanger Führung entwickelt IBM Java für das Unternehmenszeitalter weiter, indem es Ihnen ermöglicht, Ihre aktuellen Investitionen zu schützen und zu optimieren, zu modernisieren und zu erweitern und neue Anwendungen und Microservices mit modernsten Laufzeiten und Entwicklungstools zu erschließen.
Hier geht es nicht nur darum, die Systeme am Laufen zu halten, es geht darum, den Weg in die Zukunft zu weisen. Die Zukunft Ihrer Java-Umgebung in Ihrem Unternehmen ist nicht nur rosig, sie ist grenzenlos. Zu diesem Zweck bringt IBM eine spannende Reihe neuer Lösungen auf den Markt, die Java für Unternehmen zukunftsfähig machen:
IBM setzt sich dafür ein, dass Ihre bestehenden Java-8-Anwendungen so lange geschützt und konform bleiben, wie Sie sie benötigen.
Die Migration von Java 8 auf neuere LTS-Versionen (Java 11, 17 oder 21) und moderne Laufzeitumgebungen kann Ressourcen intensiv sein. IBM hat den Prozess mithilfe einer Technologie automatisiert und vereinfacht, die Folgendes kann:
Ganz gleich, wohin Sie Ihre Anwendungen bringen, die JSphere Suite bringt Sie auf die Überholspur zur Modernisierung. Im Zentrum dieser Transformation ist der Application Modernization Accelerator (AMA): Ihre Befehlszentrale für die Bewertung, Planung und Ausführung von Migrationen mit Präzision.
AMA gibt Ihnen einen klaren, datengestützten Überblick über Ihre gesamte Anwendung, enthüllt den Aufwand, die Kosten und die Komplexität, um Ihre Laufzeit zu erreichen. Dann geht es weiter als geplant – durch die direkte Integration in Ihre IDE werden Migrationen automatisiert, die Entwicklung beschleunigt und Ihre Anwendungen schneller als gedacht in ihrer neuen Umgebung ausgeführt. Das Ergebnis? Minimale Ausfallzeit, maximale Agilität und ein direkter Weg zu modernen Java-Laufzeiten ohne Unterbrechung.
IBM liefert Java überall dort, wo Ihre Workload ausgeführt wird. Mit Laufzeiten, die für die heutigen Anforderungen und das zukünftige Wachstum On-Prem, in der Cloud oder auf VMs oder Containern entwickelt wurden, ist Ihr Weg klar, und die Technologie ist bereit, Sie zu unterstützen:
Diese Tools werden als Teil der JSphere Suite für Java bereitgestellt und ermöglichen konsistente, cloudnative Java-Erfahrungen, egal ob vor Ort, in der öffentlichen Cloud oder am Edge, und helfen Ihnen dabei, Ihre Anwendungsstrategie zukunftssicher zu gestalten.
Die nächste Schwelle für Java liegt in autonomen, KI-gestützten Systemen:
Quarkus unterstützt Teams bei der Entwicklung von KI-integrierten und agentischen KI-Anwendungen, die skalierbar, sicher und für die Anforderungen von Unternehmenskunden optimiert sind.
Die Entwicklung von Enterprise Java beginnt mit ihrem bisher aufregendsten Kapitel und IBM ist bereit, Sie dabei zu unterstützen. Mit unübertroffener Erfahrung und einer nachgewiesenen Erfolgsbilanz bei Unternehmensinnovationen bietet IBM die Stabilität, die Sie heute benötigen, und die Funktionen, die Sie morgen brauchen werden.
Von der Sicherung und Optimierung Ihres aktuellen Java-Bestands über die Automatisierung der Modernisierung in beispiellosem Umfang bis hin zur Entfesselung der cloudnativen Leistung und KI-gestützten Anwendungen bietet Ihnen die JSphere Suite von IBM die Werkzeuge, um mit Zuversicht und Geschwindigkeit zu agieren. Dabei handelt es sich um mehr als nur ein Upgrade. eine Neuerfindung dessen, was Java für Ihr Unternehmen tun kann.
Für IT-Führungskräfte ist die Entscheidung klar: Sie müssen den Moment nutzen, die Innovation von IBM nutzen und die nächsten 30 Jahre Java zu Ihrem bisher leistungsstärksten machen. Die Zukunft von Enterprise-Java ist da. Mit IBM können Sie Ihre geschäftskritischen Investitionen schützen, schnell modernisieren und die nächste Welle der cloudnativen und KI-Innovation anführen. Gemeinsam die nächsten 30 Jahre Java gestalten.
Erfahren Sie während der TechXchange 2025 mehr
Erkunden Sie das spannende Java-Angebot
App Dev Roadmap Sitzung: 2966 (Dienstag, 7. Oktober, 10:30 Uhr)
Erfahren Sie mehr über den Fokus von IBM auf die Sicherung der Zukunft von Java