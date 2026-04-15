Wir stellen vor: das Sterling OMS Agentic AI Activation Package von IBM Expert Labs

Durch die Aktivierung von KI-Agenten in Sterling OMS schaffen Unternehmen die Grundlage für eine umfassendere Automatisierung im gesamten Unternehmen.
IBM Expert Labs stellt das „Sterling Order Management System (OMS) Agentic AI Activation Package“ vor, ein Serviceangebot zur schnellen Bereitstellung, das sofort einsatzbereite KI-Agenten direkt in Sterling OMS integriert. Diese Agenten können Anfragen beantworten, gängige Bestellvorgänge ausführen und Routineaufgaben automatisieren, wodurch sie Unternehmen dabei unterstützen, manuellen Aufwand zu reduzieren, die Genauigkeit von Lieferversprechen zu verbessern und eine bessere Customer Experience zu bieten.
Unternehmen im Einzelhandel und im B2B-Bereich sehen sich heute mit immer komplexeren Omnichannel-Umgebungen, steigenden Kundenerwartungen und einem zunehmenden Druck zur effizienten Arbeitsweise konfrontiert. Um wettbewerbsfähig zu bleiben, benötigen Unternehmen Systeme, die nicht nur Erkenntnisse liefern, sondern auch handeln.
Untersuchungen des IBM Institute for Business Value zeigen, dass Unternehmen zunehmend auf ein agentisches KI-Betriebsmodell umsteigen, bei dem autonome Software-Agenten die Mitarbeiter bei der Entscheidungsfindung, der Umsetzung und der kontinuierlichen Optimierung unterstützen. Führungskräfte erwarten, dass diese KI-Agenten in naher Zukunft damit beginnen, transaktionale Workflows zu übernehmen und die operative Geschwindigkeit zu steigern. Mit diesem Aktivierungspaket ist Sterling OMS nun in der Lage, die Vorteile dieser Transformation voll auszuschöpfen.
Das OMS Agentic AI Toolkit bietet eine Reihe vorgefertigter Agenten, die in Sterling OMS integriert sind und Dienste wie Sterling Intelligent Promising unterstützen. Diese Agenten können:
Unternehmen können den manuellen Aufwand rasch reduzieren und gleichzeitig die Kundenbetreuung sowie die Zuverlässigkeit der Auftragsabwicklung verbessern.
Zu diesen Ergebnissen gehören unter anderem:
Das Aktivierungspaket ermöglicht die Bereitstellung von KI-Agenten, die innerhalb des OMS- und SIP-Ökosystems des Kunden konfiguriert und eingebunden sind. IBM Expert Labs stellt sicher, dass die Agenten korrekt integriert und auf die betrieblichen Anforderungen abgestimmt sind, was eine zuverlässige Ausführung und einen schnelleren ROI ermöglicht.
Durch die Aktivierung von KI-Agenten innerhalb von Sterling OMS schaffen Unternehmen die Grundlage für eine umfassendere Automatisierung im gesamten Unternehmen. Mithilfe des Agentic AI Toolkits und von watsonx Orchestrate wird OMS zu einem aktiven Bestandteil von systemübergreifenden Workflows, die den Kundenservice, die Koordination der Lieferkette und die betriebliche Effizienz verbessern.
Diese Dienstleistungen liefern schnellere, besser vorhersehbare Ergebnisse auf der Grundlage von Best Practices und verbinden fundiertes Fachwissen in den Bereichen Sterling OMS und KI mit einer skalierbaren Grundlage für zukünftiges Wachstum. Unternehmen profitieren sofort von einem Mehrwert und bauen gleichzeitig das Wissen und das Vertrauen auf, das erforderlich ist, um agentische KI im Laufe der Zeit auszuweiten.