Wir stellen vor: das Sterling OMS Agentic AI Activation Package von IBM Expert Labs

Unternehmen im Einzelhandel und im B2B-Bereich sehen sich heute mit immer komplexeren Omnichannel-Umgebungen, steigenden Kundenerwartungen und einem zunehmenden Druck zur effizienten Arbeitsweise konfrontiert. Um wettbewerbsfähig zu bleiben, benötigen Unternehmen Systeme, die nicht nur Erkenntnisse liefern, sondern auch handeln.



Untersuchungen des IBM Institute for Business Value zeigen, dass Unternehmen zunehmend auf ein agentisches KI-Betriebsmodell umsteigen, bei dem autonome Software-Agenten die Mitarbeiter bei der Entscheidungsfindung, der Umsetzung und der kontinuierlichen Optimierung unterstützen. Führungskräfte erwarten, dass diese KI-Agenten in naher Zukunft damit beginnen, transaktionale Workflows zu übernehmen und die operative Geschwindigkeit zu steigern. Mit diesem Aktivierungspaket ist Sterling OMS nun in der Lage, die Vorteile dieser Transformation voll auszuschöpfen.

