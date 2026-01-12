Vorstellung der Rapid AI Security Assessment: Sichern Sie Ihre KI-Innovationen mit IBM und Palo Alto Networks

Die rasante Einführung von KI bringt neue Risiken mit sich: falsch konfigurierte IAM-Rollen, Schatten-KI-Bereitstellungen und fragmentierte Sicherheitstools können Unternehmen Sicherheitsverletzungen, Compliance-Lücken und Betriebsstörungen aussetzen. Laut dem Data Breach Kostenreport von IBM verfügten 97 % der Unternehmen, die KI-bezogene Datenschutzverletzungen meldeten, nicht über angemessene Zugriffskontrollen, und Schatten-KI-Bereitstellungen können die Kosten für Datenschutzverletzungen um 670.000 US-Dollar erhöhen.

Um Unternehmen bei der Bewältigung dieser Herausforderungen zu unterstützen, bietet diese zweiwöchige Bewertung einen strukturierten Ansatz zur Ermittlung, Bewertung und Priorisierung von KI-Sicherheitsrisiken in Cloud-Umgebungen. Die Bewertung basiert auf der bewährten Methodik von IBM und Prisma AIRS – der branchenweit umfassendsten KI-Sicherheitsplattform – und bietet folgende Vorteile: