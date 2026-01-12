Künstliche Intelligenz IT-Automatisierung

Vorstellung der Rapid AI Security Assessment: Sichern Sie Ihre KI-Innovationen mit IBM und Palo Alto Networks

Diese zweiwöchige Bewertung bietet einen strukturierten Ansatz, um KI-Sicherheitsrisiken in Cloud-Umgebungen zu erkennen, zu bewerten und zu priorisieren.

IBM Consulting Cybersecurity Services führt in Zusammenarbeit mit Palo Alto Networks Prisma AIRS die Rapid AI Security Assessment ein: eine gezielte, von Experten geleitete Maßnahme, mit der KI-Sicherheitsrisiken in nur zwei Wochen aufgedeckt werden können.

Was ist das Rapid AI Security Assessment?

Die rasante Einführung von KI bringt neue Risiken mit sich: falsch konfigurierte IAM-Rollen, Schatten-KI-Bereitstellungen und fragmentierte Sicherheitstools können Unternehmen Sicherheitsverletzungen, Compliance-Lücken und Betriebsstörungen aussetzen. Laut dem Data Breach Kostenreport von IBM verfügten 97 % der Unternehmen, die KI-bezogene Datenschutzverletzungen meldeten, nicht über angemessene Zugriffskontrollen, und Schatten-KI-Bereitstellungen können die Kosten für Datenschutzverletzungen um 670.000 US-Dollar erhöhen.

Um Unternehmen bei der Bewältigung dieser Herausforderungen zu unterstützen, bietet diese zweiwöchige Bewertung einen strukturierten Ansatz zur Ermittlung, Bewertung und Priorisierung von KI-Sicherheitsrisiken in Cloud-Umgebungen. Die Bewertung basiert auf der bewährten Methodik von IBM und Prisma AIRS – der branchenweit umfassendsten KI-Sicherheitsplattform – und bietet folgende Vorteile:

  • Erkennung und Bestandsaufnahme der KI-Infrastruktur (AI-BOM): Umfassende Erkennung von KI-Modellen, Agenten, Anwendungen und Ökosystemkomponenten in bestimmten Umgebungen.
  • Schatten-KI-Erkennung: Schnelle Idenzifizierung nicht autorisierter Bereitstellungen und Richtlinienverstöße.
  • Bewertung des Sicherheitsstatus: Beurteilung von Fehlkonfigurationen, Schwachstellen und Compliance-Lücken in KI-Workloads.
  • Umsetzbare Roadmap: Priorisierte Empfehlungen erhalten, die auf Frameworks wie NIST AI RMF, EU AI Act und ISO/IEC 42001 abgestimmt sind.

Wichtige Ergebnisse bei Abschluss der Bewertung

Nach Abschluss der Bewertung erhalten Sie:

  • KI-Asset-Bestandsbericht (AI-BOM): Eine strukturierte Bestandsaufnahme von KI-Modellen, Agenten und Anwendungen.
  • Detaillierter Risikobericht: Identifizierung von Fehlkonfigurationen, Schwachstellen und Compliance-Lücken.
  • Executive Readout: Priorisierte, umsetzbare Empfehlungen zur Risikominderung und Stärkung der Governance.

Warum eine schnelle KI-Sicherheitsbewertung wichtig ist

Das Rapid AI Security Assessment bietet Unternehmen Folgendes:

  • Überblick über exponierte KI-Assets und Schatten-KI-Bereitstellungen
  • Einblicke in die wichtigsten Sicherheitsrisiken und Compliance-Lücken
  • Maßnahmen können sofort ergriffen werden, um Risiken zu reduzieren und die Governance zu verbessern, ohne die Innovation zu verlangsamen.

Warum IBM und Palo Alto Networks?

Unser gemeinsames Rapid AI Security Assessment kombiniert die Bereitstellungsmethodik von IBM mit Prisma AIRS in einem einzigen Projekt – wodurch Onboarding, Zugriff und Berichterstellung optimiert werden, sodass Kunden schnellere und klarere Erkenntnisse erhalten, ohne mehrere Tools oder Teams zusammenführen zu müssen.

Das weltweite Bereitstellungsnetzwerk von IBM besteht aus Fachleuten, die über Zertifizierungen von Palo Alto Networks verfügen und in jeder Region für gleichbleibende Qualität und Fachkompetenz sorgen, während sie ihre Empfehlungen an die lokalen Vorschriften und Unternehmenspraktiken anpassen.

Die fortschrittlichen KI-Sicherheitsfunktionen von Palo Alto Networks in Kombination mit der operativen Reichweite und Logistik von IBM helfen Kunden, einen stärkeren Schutz, eine höhere Verfügbarkeit der Lösungen und eine zuverlässige Leistung in Multi-Cloud-Umgebungen zu erreichen.

Jetzt starten

IBM und Palo Alto Networks führen eine zweiwöchiges Rapid AI Security Assessment durch, um Ihnen dabei zu helfen, Ihre KI-Bereitstellungen zu sichern und eine solide Grundlage für verantwortungsbewusste Innovationen zu schaffen.

Pratheek Karnati

CTO, Data & Security for AI

Cloud Security Services

Dinesh Nagarajan

Global Partner - Cybersecurity

IBM Consulting

Tim van Den Heede

Vice President Global Security Services Sales

IBM

Shlomi Kramer

Partner, Global Business Executive for Palo Alto

IBM