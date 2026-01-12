Vorstellung der Rapid AI Security Assessment: Sichern Sie Ihre KI-Innovationen mit IBM und Palo Alto Networks

Diese zweiwöchige Bewertung bietet einen strukturierten Ansatz, um KI-Sicherheitsrisiken in Cloud-Umgebungen zu erkennen, zu bewerten und zu priorisieren.
IBM Consulting Cybersecurity Services führt in Zusammenarbeit mit Palo Alto Networks Prisma AIRS die Rapid AI Security Assessment ein: eine gezielte, von Experten geleitete Maßnahme, mit der KI-Sicherheitsrisiken in nur zwei Wochen aufgedeckt werden können.
Die rasante Einführung von KI bringt neue Risiken mit sich: falsch konfigurierte IAM-Rollen, Schatten-KI-Bereitstellungen und fragmentierte Sicherheitstools können Unternehmen Sicherheitsverletzungen, Compliance-Lücken und Betriebsstörungen aussetzen. Laut dem Data Breach Kostenreport von IBM verfügten 97 % der Unternehmen, die KI-bezogene Datenschutzverletzungen meldeten, nicht über angemessene Zugriffskontrollen, und Schatten-KI-Bereitstellungen können die Kosten für Datenschutzverletzungen um 670.000 US-Dollar erhöhen.
Um Unternehmen bei der Bewältigung dieser Herausforderungen zu unterstützen, bietet diese zweiwöchige Bewertung einen strukturierten Ansatz zur Ermittlung, Bewertung und Priorisierung von KI-Sicherheitsrisiken in Cloud-Umgebungen. Die Bewertung basiert auf der bewährten Methodik von IBM und Prisma AIRS – der branchenweit umfassendsten KI-Sicherheitsplattform – und bietet folgende Vorteile:
Nach Abschluss der Bewertung erhalten Sie:
Das Rapid AI Security Assessment bietet Unternehmen Folgendes:
Unser gemeinsames Rapid AI Security Assessment kombiniert die Bereitstellungsmethodik von IBM mit Prisma AIRS in einem einzigen Projekt – wodurch Onboarding, Zugriff und Berichterstellung optimiert werden, sodass Kunden schnellere und klarere Erkenntnisse erhalten, ohne mehrere Tools oder Teams zusammenführen zu müssen.
Das weltweite Bereitstellungsnetzwerk von IBM besteht aus Fachleuten, die über Zertifizierungen von Palo Alto Networks verfügen und in jeder Region für gleichbleibende Qualität und Fachkompetenz sorgen, während sie ihre Empfehlungen an die lokalen Vorschriften und Unternehmenspraktiken anpassen.
Die fortschrittlichen KI-Sicherheitsfunktionen von Palo Alto Networks in Kombination mit der operativen Reichweite und Logistik von IBM helfen Kunden, einen stärkeren Schutz, eine höhere Verfügbarkeit der Lösungen und eine zuverlässige Leistung in Multi-Cloud-Umgebungen zu erreichen.
IBM und Palo Alto Networks führen eine zweiwöchiges Rapid AI Security Assessment durch, um Ihnen dabei zu helfen, Ihre KI-Bereitstellungen zu sichern und eine solide Grundlage für verantwortungsbewusste Innovationen zu schaffen.